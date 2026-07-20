દિલ્હીના જંતર મંતર પર ચાલતાં આંદોલનને ભાભરની યુવતીનું સમર્થન, 1 દિવસના ઉપવાસ પર બેસી સિસ્ટમ અને સરકારને કર્યા સવાલ
વાવ થરાદ જિલ્લાના ભાભર ખાતે એક યુવતીએ જાહેરમાં આવીને સોનમ વાનગચૂંકને ખુલ્લું સમર્થન આપ્યું છે.
Published : July 20, 2026 at 5:02 PM IST
વાવ-થરાદ: દિલ્હી જંતર મંતર ઉપર ચાલી રહેલા આંદોલનના ઘેરા પડઘા વાવ થરાદ જિલ્લામાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે. સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં ભાભરમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતી યુવતી એક દિવસના ઉપવાસ પર બેસીને સરકાર અને સિસ્ટમ સામે પોતાનો વિરોધ નોંધાયો છે.
દિલ્હીના જંતર મંતર મેદાનમાં કોકરોજ જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં રહી મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી આંદોલન કરી રહ્યા છે અને હવે આ આંદોલન દિવસેને દિવસે ઉગ્ર બનતું જઈ રહ્યું છે. છેલ્લા 20 દિવસથી સોનમ વાંગચૂક પણ યુવાઓના સમર્થનમાં આવી સરકારની સિસ્ટમનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને છેલ્લા 20 દિવસથી તેઓ ભૂખ હડતાલ પર ઉતર્યા હતા અને આખરે તેમના ઉપવાસ તોડાવવા માટે પોલીસ તેમને ઉપવાસ સ્થળેથી લઈ ગઈ હતી, જે બાદ દેશભરમાં યુવાઓમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે.
આજે 20 જુલાઈના રોજ દેશભરમાં યુવાનોને સોનમ વાનગચૂંકના સમર્થનમાં આવી જંતર મંતર ખાતે હાજર થવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે વાવ થરાદ જિલ્લાના ભાભર ખાતે એક યુવતીએ જાહેરમાં આવીને સોનમ વાનગચૂંકને ખુલ્લું સમર્થન આપ્યું છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ કરતી આ યુવતી સીતા રાઠોડે સરકારની સિસ્ટમ અને સરકારની નિષ્ફળતાઓ સામે ખુલ્લો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. સીતા રાઠોડે ભાભર હાઇવે ઉપર જાહેરમાં પ્લે કાર્ડ સાથે એક દિવસનો ઉપવાસ શરૂ કર્યો છે.
સીતા રાઠોડ એ કહ્યું કે સરકાર અને સિસ્ટમ સામે દિલ્હીના જંતર મંતર ઉપર છેલ્લા એક મહિનાથી યુવાઓ પોતાની હકની લડાઈ માટે એટલે કે સિસ્ટમમાં બદલાવ માટેની માંગ સાથે કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું માંગી આંદોલન કરી રહ્યા છે ત્યારે આ જ આંદોલનમાં સામેલ થયેલા વૈજ્ઞાનિક સોનમ વાંગચૂક ની 18 દિવસની ભૂખ હડતાલ બાદ તેમને પોલીસ ઉઠાવી લઈ ગઈ છે ત્યારે તેમના સમર્થનમાં આજે 20 જુલાઈના રોજ દેશ પરના યુવાનો તેમને સમર્થન આપી રહ્યા છે અને આ જ સમર્થનમાં હું પણ જોડાઈ છું.
હાથમાં વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય બચાવો અને નિષ્ફળ રહેલી સરકાર રાજીનામું આપે તેવા વિરોધ દર્શાવતા પ્લે કાર્ડ સાથે સીતા રાઠોડે આજે એક દિવસના ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે. એટલે કે દિલ્હી જંતર મંતર ઉપર થઈ રહેલા આંદોલનના ઘેરા પડઘા વાવ-થરાદ એટલે કે છેવાડાના જિલ્લામાં પણ જોવા મળ્યા છે. ક્યાંકને ક્યાંક યુવાઓમાં આ સિસ્ટમ સામે નારાજગી જોવા મળી રહી છે ખાસ કરીને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓમાં ક્યાંકને ક્યાંક સિસ્ટમમાં રહેલી પોલ બાબતે ભારોભાર આક્રોશ છે અને આજ આક્રોશને વ્યક્ત કરતા યુવાઓના સમર્થનમાં હવે છેવાડાના જિલ્લાના વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાઈ રહ્યા છે. ત્યારે ભાભરની સીતા રાઠોડ પણ ખુલ્લીને બહાર આવી સોનમ વાગચુંક સહિત કોકરોજ જનતા પાર્ટીના આંદોલન અને યુવાઓના અવાજને સમર્થન આપ્યું છે.
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