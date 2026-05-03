નવસારીમાં ખોરાકની શોધમાં વાડીમાં આવેલી કદાવર દીપડી પાંજરે પુરાઈ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 3, 2026 at 10:03 PM IST

નવસારી: નવસારી જિલ્લામાં જંગલોના સતત નિકંદનના કારણે હિંસક પશુઓ માનવ વસાહતો તરફ વળતા જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને દીપડાઓ ખોરાક અને પાણીની શોધમાં ગામડાઓ તરફ આવી રહ્યા છે, જે સ્થાનિક લોકો માટે ચિંતાનો વિષય બની રહ્યો છે. નવસારીના પૂર્વ પટ્ટી વિસ્તારમાં શેરડીના ખેતરો દીપડાઓ માટે અનુકૂળ નિવાસસ્થાન બનતા અહીં દીપડાઓની હાજરી હવે સામાન્ય બની ગઈ છે. આ પરિસ્થિતિમાં અનેક વખત માનવ અને દીપડાઓ વચ્ચે ઘર્ષણની ઘટનાઓ પણ સામે આવી છે.

આ જ ક્રમમાં નવસારી જિલ્લાના પૂર્વ પટ્ટીમાં આવેલ સાતેમ ગામે ફરી એકવાર દીપડી પાંજરે પુરાઈ છે. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ગામમાં દીપડાના દેખાવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી હતી. સાથે સાથે અલગ અલગ વિસ્તારોમાં મરઘાંના મારણની ઘટનાઓ પણ બનતી હતી, જેને લઈને ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ ઉભો થયો હતો. ગ્રામજનો દ્વારા આ અંગે ગામના સરપંચને જાણ કરવામાં આવી હતી. સરપંચે તાત્કાલિક નવસારી સામાજિક વનવિભાગની સુપા રેંજને જાણ કરતા વન વિભાગ હરકતમાં આવ્યો હતો. વન વિભાગ દ્વારા રામનગર-સાતેમ વિસ્તારમાં દીપડાને પકડવા માટે પાંજરું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું.

આજે વહેલી સવારે ભીખુભાઈ મોચીભાઈ પટેલની વાડીમાં ખોરાકની શોધમાં આવેલી આશરે સાડા ત્રણ વર્ષની દીપડી પાંજરામાં ફસાઈ ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ વન રક્ષક નવલસિંહ રાઠોડે તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી દીપડીને કબજે લીધી હતી.

નવસારી સુપા રેન્જના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર મિતુલ પટેલે માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, સાતેમ ગામમાં દીપડા દેખા દેવાની ઘટના સામે આવતા સાતમ ગામના સરપંચ દ્વારા અમને માહિતી આપવામાં આવતા નવસારી વન વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક કામગીરીના ભાગરૂપે દીપડાને પકડવા માટે મારણ સાથે પિંજરા મુકવામાં આવ્યા હતા. જેમાં આજે વહેલી સવારે અંદાજિત સાડા ત્રણ વર્ષની દીપડી પાંજરે પુરાઈ હતી. જેની જરૂરી તબીબી તપાસ હાથ ધરાઈ છે અને તેને સુરક્ષિત રીતે જંગલમાં મુક્ત કરવાની કાર્યવાહી પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

