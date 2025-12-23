ETV Bharat / state

સાવરકુંડલામાં રસોઈ દરમિયાન ગેસ સિલિન્ડર ફાટ્યો, એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે દાઝ્યા

સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ બાદ ઘરમાં વિકરાળ આગ ફાટી નીકળી હતી, જેમાં ઘરની સમગ્ર ઘરવખરી તથા કિંમતી સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 6:39 PM IST

અમરેલી: સાવરકુંડલા શહેરની નાગનાથ સોસાયટીમાં આજે બપોરે ગેસ સિલિન્ડર ફાટવાની ગંભીર ઘટના બની હતી. શહેરના જાણીતા ગેરેજ સંચાલક ઇન્દ્રકાંતભાઈ જોશી ઉર્ફે જોશી દાદાના ઘરે બપોરે અંદાજે 4:25 કલાકે રસોઈ બનાવતી વખતે અચાનક ઇન્ડિયન ગેસનો સિલિન્ડર ધડાકાભેર ફાટ્યો હતો. જોરદાર વિસ્ફોટના અવાજથી આખી સોસાયટીમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો અને લોકોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.

સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ બાદ ઘરમાં વિકરાળ આગ ફાટી નીકળી હતી, જેમાં ઘરની સમગ્ર ઘરવખરી તથા કિંમતી સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. આગની તીવ્રતા એટલી વધુ હતી કે મકાનના માળખાને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ અકસ્માતમાં ઇન્દ્રકાંતભાઈ જોશી (જોશી દાદા) ગંભીર રીતે દાઝ્યા હતા. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તેમની હાલત ગંભીર હોવાનું જણાવાયું છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ સાવરકુંડલા નગરપાલિકાની ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. તેમજ સંભવિત જોખમ ટાળવા PGVCLની ટીમ દ્વારા વિસ્તારમાં વીજ પુરવઠો તાત્કાલિક બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો, જેથી મોટી હોનારત ટળી હતી.

બનાવની ગંભીરતા જોતા ઇન્ડિયન એરો ગેસ એજન્સીના બબા શેઠ પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. હાલ સિલિન્ડર બ્લાસ્ટના ચોક્કસ કારણો જાણવા માટે સંબંધિત તંત્ર દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

