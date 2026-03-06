હોળીના દિવસે જુનાગઢમાં મિત્રના હાથે મિત્રની નિર્મમ હત્યા: આરોપી રોનક ચૌધરીનું ઘટનાસ્થળે રીકન્સ્ટ્રક્શન
મૃતક રાશિષ (રશિષ) ઉર્ફે ભયુ સોલંકી (ઉંમર 19 વર્ષ, જામકા ગામનો રહેવાસી) અને આરોપી રોનક ચૌધરી વચ્ચે મજાક-મસ્તી દરમિયાન ગાળાગાળી થઈ.
Published : March 6, 2026 at 10:34 AM IST
જુનાગઢ: હોળીના તહેવારના દિવસે જુનાગઢ શહેરના કડીયાવાડ વિસ્તારમાં સામાન્ય મજાક-મસ્તી અને બોલાચાલી ઝડપથી ઉગ્ર વિવાદમાં ફેરવાઈ ગઈ અને તેના પરિણામે એક યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે નિર્મમ હત્યા થઈ ગઈ. આ ઘટનામાં આરોપી મિત્ર રોનક ચૌધરીએ હત્યા પછી આખી ઘટનાને બાઈક અકસ્માત તરીકે ખપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહીથી તેનો પર્દાફાશ થયો.
ઘટના 1 માર્ચની રાત્રે કડીયાવાડ વિસ્તારમાં બની હતી. મૃતક રાશિષ (રશિષ) ઉર્ફે ભયુ સોલંકી (ઉંમર 19 વર્ષ, જામકા ગામનો રહેવાસી) અને આરોપી રોનક ચૌધરી વચ્ચે મજાક-મસ્તી દરમિયાન ગાળાગાળી થઈ. ઉશ્કેરાયેલા રોનકે પોતાની પાસે રાખેલી છરી વડે રાશિષને જીવલેણ ઘા ઝીંકી દીધા. ઘાયલ રાશિષને તાત્કાલિક જુનાગઢની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાંથી તેને રાજકોટની ખાનગી હોસ્પિટલમાં રીફર કરાયો, પરંતુ ત્યાં તેનું મોત નીપજ્યું.
હત્યા બાદ રોનક ચૌધરીએ અન્ય મિત્રો સાથે મળીને રાશિષને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો અને પરિવારને બાઈક પરથી પડી જવાથી ઈજા થઈ હોવાનું જણાવ્યું. પરંતુ પોલીસની તપાસમાં આ અકસ્માતની વાત ખોટી સાબિત થતાં રોનકની ગણતરીની કલાકોમાં અટકાયત કરી લેવામાં આવી. ગઈકાલે જુનાગઢ કોર્ટે આરોપીને પોલીસ રિમાન્ડ પર મોકલ્યો.
આજે 'એ' ડિવિઝન પોલીસે ઘટનાસ્થળે રીકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું. પીઆઈ અનિરુદ્ધસિંહ ગોહિલની હાજરીમાં આરોપી રોનક ચૌધરીને ઘટનાસ્થળે લઈ જઈને સમગ્ર ઘટનાનું પુનઃનિર્માણ કરાવવામાં આવ્યું. આ દરમિયાન આસપાસના વિસ્તારમાં રહેતા લોકોની હાજરીમાં આરોપીને ઉઠક-બેઠક કરાવીને માફી મંગાવવામાં આવી, જેથી સમાજમાં જાગૃતિ અને શાંતિ જળવાઈ રહે.
પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે અને આરોપી સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી આગળ વધારી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર જુનાગઢ પંથકમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે, કારણ કે બે વર્ષોની મિત્રતા ક્ષણિક આવેશમાં લોહીથી રંગાઈ ગઈ.
આવી ઘટનાઓથી બચવા માટે તહેવારો દરમિયાન શાંતિ અને સંયમ જાળવવાની અપીલ પણ પોલીસ તરફથી કરવામાં આવી છે.
