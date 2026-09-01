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નાગપાંચમે ગુંજે છે ‘ખમ્મા મારા વીરા, બાંડિયા બૂચિયા વીરા’નો સૂર; ગોગા મહારાજની પૂજા સાથે પેઢીઓથી સચવાતી લોકઆસ્થા

શ્રાવણ સુદ પાંચમ એટલે નાગપાંચમ. ગુજરાતના અનેક પરિવારોમાં આ દિવસ ગોગા મહારાજની ભક્તિ, નાગદેવતાની પૂજા અને પેઢીઓથી ચાલી આવતી લોકપરંપરાઓ સાથે ઉજવાય છે.

ગોગા મહારાજની પૂજા સાથે પેઢીઓથી સચવાતી લોકઆસ્થા
ગોગા મહારાજની પૂજા સાથે પેઢીઓથી સચવાતી લોકઆસ્થા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 1, 2026 at 5:43 PM IST

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ભુમીકા પરમાર, અમદાવાદ: શ્રાવણ સુદ પાંચમ એટલે નાગપાંચમ. ગુજરાતના અનેક પરિવારોમાં આ દિવસ ગોગા મહારાજની ભક્તિ, નાગદેવતાની પૂજા અને પેઢીઓથી ચાલી આવતી લોકપરંપરાઓ સાથે ઉજવાય છે. ઘરમાં પાંચ દીવાનો દીવો કરવામાં આવે, પાણિયારે નાગ દોરવામાં આવે, બાજરીના લોટમાં ગોળ અને ઘી નાખીને કુલેર બનાવવામાં આવે, બાજરી-મગ પલાળીને ચોખા ચડાવવામાં આવે અને ગોગા મહારાજની પૂજા-અર્ચના કરવામાં આવે છે.

આ દિવસ સાથે જોડાયેલી સૌથી સુંદર પરંપરા છે વાર્તા સાંભળવાની અને સંભળાવવાની. દાદી કે મમ્મી પાસેથી સાંભળેલી નાગપાંચમની વાર્તા આજે પણ દીકરીઓ અને વહુઓ આગળ કહે છે. સમય બદલાયો છે, પરંતુ વાર્તા કહેવાની આ પરંપરા હજુ જીવંત છે.

ગોગા મહારાજની પૂજા સાથે પેઢીઓથી સચવાતી લોકઆસ્થા (ETV Bharat Gujarat)

કુલેરથી પાણિયારે દોરાતા નાગ સુધી

કુલેર નાગપાંચમની પૂજાનો મહત્વનો પ્રસાદ માનવામાં આવે છે. બાજરીના લોટમાં ગોળ અને ઘી ઉમેરીને બનાવેલી કુલેર ગોગા મહારાજને અર્પણ કરવામાં આવે છે. બાજરી આપણા પરંપરાગત ખોરાકનો ભાગ રહી છે, ત્યારે ગોળ-ઘી સાથે બનેલી આ કુલેરમાં ઘરેલું ભોજન અને ભક્તિ બંનેનો ભાવ જોડાય છે.

પાણિયારે નાગ દોરવાની પણ આગવી પરંપરા છે. નાગનું ચિત્ર દોરી તેની પૂજા કરવામાં આવે છે. પાંચ દીવાનો દીવો કરીને પરિવારના સુખ-શાંતિ અને રક્ષણ માટે પ્રાર્થના થાય છે. કેટલાક પરિવારોમાં આ દિવસે અપવાસ અથવા એકટાણું કરવાની પરંપરા પણ છે. પહેલાંના દિવસે બનાવેલું ઠંડું ભોજન લેવાની રીત પણ વડીલો પાસેથી સાંભળવા મળે છે.

પન્નાબેન બારોટ કહે છે, “અમે નાગપાંચમના દિવસે ગોગા મહારાજની પૂજા કરીએ છીએ. બહેનો સાથે મંદિરે જઈએ છીએ, ઘરે કુલેર કરીએ છીએ, પાંચ દીવાનો દીવો કરીએ છીએ. બાજરી-મગ પલાળીને ચોખા ચડાવીએ છીએ અને વાર્તા કરીએ છીએ.” તેમના માટે આ માત્ર એક દિવસની વિધિ નથી, પરંતુ વર્ષોથી ચાલતી શ્રદ્ધા છે. ખેતરમાં પણ ગોગા મહારાજના દર્શન થાય છે એવી તેમની આસ્થા છે.

‘ખમ્મા મારા વીરા’ની વાર્તા આજે પણ એટલી જ જીવંત

નાગપાંચમની ઉજવણીમાં કહેવામાં આવતી લોકવાર્તાઓમાં ખમ્મા મારા વીરા, બાંડિયા બૂચિયા વીરા’ની વાર્તા ખાસ જાણીતી છે.

મમતાબેન ચૌહાણે વાર્તા કહેતા જણાવ્યું કે, એક ગામમાં ચાર ભાઈઓ અને તેમની વહુઓ રહેતી હતી. તેમાં નાની વહુ ગરીબ અને અનાથ હતી. સાસરીમાં તેને કોઈ ખાસ પ્રેમ મળતો નહોતો. એક દિવસ ઘરની શ્રીમંત વહુના પિયરમાંથી ઘણું સારું ભોજન આવ્યું, પરંતુ નાની વહુને કોઈએ જમવાનું ન આપ્યું. વધેલી ખીર લઈને તે નદી કિનારે વાસણ ધોવા ગઈ.

નાગપાંચમે ગુંજે છે ‘ખમ્મા મારા વીરા, બાંડિયા બૂચિયા વીરા’નો સૂર
નાગપાંચમે ગુંજે છે ‘ખમ્મા મારા વીરા, બાંડિયા બૂચિયા વીરા’નો સૂર (ETV Bharat Gujarat)

નદી પાસેના રાફડામાં રહેતી નાગણે એ ખીર ખાધી. નાની વહુના મોઢેથી નીકળેલી માતા માટેની લાગણીભરી વાત સાંભળી નાગણે તેને પોતાની દીકરી માની લીધી. ત્યારથી નાગણ અને નાની વહુ વચ્ચે માતા-દીકરી જેવો સંબંધ બંધાયો.

સમય જતાં નાની વહુને દીકરો થયો. એક પ્રસંગે તેના દીકરાથી અજાણતાં નાગણનાં બચ્ચાંને ઈજા થઈ. બચ્ચાં ગુસ્સે થઈ બદલો લેવા તૈયાર થયાં. ત્યારે નાની વહુએ હાથ જોડીને પ્રેમથી કહ્યું—

“ખમ્મા મારા વીરા,બાંડિયા બૂચિયા વીરા...”

તેની નિર્દોષતા અને પ્રેમથી નાગણનાં બચ્ચાંનો ગુસ્સો શાંત થયો. વાર્તાનો સંદેશ પણ એટલો જ સુંદર છે—પ્રેમ, શ્રદ્ધા, નમ્રતા અને ક્ષમાભાવથી મોટામાં મોટી મુશ્કેલી પણ ટળી શકે છે.

દાદી-મમ્મીની વાતોમાંથી શીખતી નવી પેઢી

આજની જનરેશનની જીવનશૈલી બદલાઈ છે. ઘણા યુવાનો પહેલાની જેમ આખો દિવસ અપવાસ કરતા નથી કે દરેક જૂની રીતને એ જ સ્વરૂપમાં પાળતા નથી. છતાં તહેવાર સાથે જોડાયેલી લાગણી અને પરંપરા છૂટી નથી.

મમતા ચૌહાણ કહે છે, “મારા દાદી અને મમ્મી નાગપાંચમના દિવસે પૂજા-અપવાસ કરતા અને ઠંડું ખાતા. અમે આજકાલની જનરેશનમાં છીએ એટલે અપવાસ નથી કરતા, પરંતુ તેમની જેમ પૂજા-અર્ચના અને બીજી પરંપરાઓ કરીએ છીએ.”

આ જ તો આ તહેવારની સૌથી મોટી સુંદરતા છે. આજે પણ ઘણી દીકરીઓ અને વહુઓ નાગપાંચમના દિવસે દાદી-મમ્મીની સાથે બેસે છે, તેમની પાસેથી પૂજાની રીત શીખે છે અને ‘ખમ્મા મારા વીરા, બાંડિયા બૂચિયા વીરા’ જેવી વાર્તાઓ સાંભળે છે. ક્યારેક વાર્તાના શબ્દો ભૂલાઈ જાય, રીતમાં થોડો ફેરફાર આવે, ઉપવાસની પદ્ધતિ બદલાય—પણ દાદીના મોઢેથી વાર્તા સાંભળવાની એ ક્ષણ નવી પેઢીને પોતાની જ સંસ્કૃતિ સાથે જોડી દે છે.

આ રીતે નાગપાંચમ માત્ર નાગદેવતાની પૂજા કરવાનો તહેવાર નથી. તે એક પેઢી પાસેથી બીજી પેઢી સુધી શ્રદ્ધા, લોકકથા, સંસ્કાર અને પરંપરા પહોંચાડતો જીવંત સેતુ છે.

કુલેરની મીઠાશ, પાંચ દીવાના અજવાળામાં ઝળહળતી શ્રદ્ધા, પાણિયારે દોરાયેલો નાગ અને દાદી-મમ્મીના અવાજમાં સંભળાતી વાર્તા—આ બધું મળીને આજે પણ નાગપાંચમને એટલી જ જીવંત બનાવે છે.

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