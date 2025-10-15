ETV Bharat / state

નડીયાદ-આણંદ રોડ પર લક્ઝરી બસ ભડભડ સળગી, જોતજોતામાં બસ બની આગનો ગોળો

આ બસ પાવાગઢથી બાવળા તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર ભૂમેલ પાટિયા પાસે એકાએક સળગી ઉઠી હતી.

બસમાં લાગી ભીષણ આગ
બસમાં લાગી ભીષણ આગ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 15, 2025 at 12:49 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 12:58 PM IST

ખેડા: ખેડા જિલ્લામાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર ભૂમેલ પાટિયા પાસે એક લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી. નડીયાદ-આણંદ રોડ પર ભૂમેલ પાસે રેલવેબ્રિજ પર મોડી રાત્રે આ ઘટના બનવા પામી હતી.

બસમાં આગ લાગવાની ઘટનાને પગલે લોકોના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હતાં. આ અંગે ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવતા ફાયરબ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

નડીયાદ-આણંદ રોડ પર લક્ઝરી બસમાં લાગી આગ (Etv Bharat Gujarat)

મોટી જાનહાની ટળી

સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાની થવા પામી નથી. પરંતુ બસ સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગઈ હતી. લકઝરી બસમાં આગ લાગવાનું કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી. આ બસ પાવાગઢથી બાવળા તરફ જઈ રહી હતી.તે દરમિયાન અચાનક બસમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. જોકે, સમય સૂચકતા વાપરીને ડ્રાઈવરે બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત નીચે ઉતારી દીધા હતા જેના કારણે મોટી જાનહાની ટળી હતી.

નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર ભૂમેલ પાટિયા પાસે બસમા લાગી આગ
નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર ભૂમેલ પાટિયા પાસે બસમા લાગી આગ (Etv Bharat Gujarat)

ફાયરબ્રિગેડે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો

લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળતા આગ જોતજોતામાં આગનો ગોળો બની ગઈ હતી. આ અંગે ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરાઈ હતી. આગનો કોલ મળતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ પર પાણીનો મારો ચલાવીને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.

Last Updated : October 15, 2025 at 12:58 PM IST

TAGGED:

BUS FIRE ACCIDENT AT KHEDA
KHEDA BUS FIRE INCIDENT
FIRE BROKE OUT IN A LUXURY BUS
KHEDA NEWS
BUS FIRE ACCIDENT

