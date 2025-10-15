નડીયાદ-આણંદ રોડ પર લક્ઝરી બસ ભડભડ સળગી, જોતજોતામાં બસ બની આગનો ગોળો
આ બસ પાવાગઢથી બાવળા તરફ જઈ રહી હતી ત્યારે નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર ભૂમેલ પાટિયા પાસે એકાએક સળગી ઉઠી હતી.
Published : October 15, 2025 at 12:49 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 12:58 PM IST
ખેડા: ખેડા જિલ્લામાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઇવે નંબર 48 પર ભૂમેલ પાટિયા પાસે એક લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા અફરા-તફરી મચી ગઈ હતી. નડીયાદ-આણંદ રોડ પર ભૂમેલ પાસે રેલવેબ્રિજ પર મોડી રાત્રે આ ઘટના બનવા પામી હતી.
બસમાં આગ લાગવાની ઘટનાને પગલે લોકોના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હતાં. આ અંગે ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવતા ફાયરબ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.
મોટી જાનહાની ટળી
સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાની થવા પામી નથી. પરંતુ બસ સંપૂર્ણપણે બળીને રાખ થઈ ગઈ હતી. લકઝરી બસમાં આગ લાગવાનું કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી. આ બસ પાવાગઢથી બાવળા તરફ જઈ રહી હતી.તે દરમિયાન અચાનક બસમાં આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. જોકે, સમય સૂચકતા વાપરીને ડ્રાઈવરે બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત નીચે ઉતારી દીધા હતા જેના કારણે મોટી જાનહાની ટળી હતી.
ફાયરબ્રિગેડે આગ પર કાબૂ મેળવ્યો
લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ ફાટી નીકળતા આગ જોતજોતામાં આગનો ગોળો બની ગઈ હતી. આ અંગે ફાયરબ્રિગેડને જાણ કરાઈ હતી. આગનો કોલ મળતા ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને આગ પર પાણીનો મારો ચલાવીને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો.