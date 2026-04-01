સુરતમાં નાયલોનની ફેક્ટરીમાં લાગી ભીષણ આગ, ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટના સ્થળે, 'મેજર કૉલ' જાહેર

નાયલોનની ફેક્ટરીમાં વિકરાળ આગની ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતાનું મોજું પ્રસરાવી દીધું છે, ત્યારે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા આગ પર કાબુ મેળવવાના પ્રયાસો શરૂ છે.

By ANI

Published : April 1, 2026 at 2:41 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 7:09 PM IST

સુરત : સુરતમાં નાયલોનની ફેક્ટરીમાં આગ લાગી હોવાની ઘટના સામે આવી છે. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દોડી આવી હતી અને આગ ઓલવવા માટેની કામગીરી શરૂ કરી.

ગઈકાલે 31 માર્ચે સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં આવેલી મીઠી ખાડી પાસે એક મકાનમાં અચાનક ભયાનક આગ ફાટી નીકળી હતી આ ઘટનામાં 5 લોકોના મોત નીપજ્યા હતા. રહેણાંક મકાનમાં લાગેલી આ આગને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી અને ભયનો માહોલ ફેલાઈ ગયો ગતો.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર સુરત શહેરના ઔદ્યોગિક હબ સચિન GIDC વિસ્તારમાં હોજીવાલા ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવેલી 'ગોપી નીટીંગ' નામની ટેક્સટાઇલ ફેક્ટરીમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી ફાયર વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક 'મેજર કોલ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

મળતી વિગતો અનુસાર, ગોપી નીટીંગમાં નાયલોન કાપડનો મોટો જથ્થો અને જ્વલનશીલ નાયલોન મટીરિયલ હોવાને કારણે આગ પ્રસરી હતી. આગ ખૂબ વિકરાળ હોવાથી દૂર-દૂર સુધી તેનો ધુમાડો જોવા મળ્યો હતો. આને પગલે ફેક્ટરીના કામદારો અને આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ભયનો માહોલ સર્જાઈ ગયો હતો.

આગની જાણ થતા જ સુરત મેઈન ફાયર સ્ટેશન, સચિન જીઆઈડીસી અને હોજીવાલા ફાયર સ્ટેશનથી 12થી વધુ ફાયર ટેન્કરોનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો. ટીમ આગને કાબૂમાં લેવાના પ્રયાસો હાથ ધરાયા હતા. સદનસીબે, આ ઘટનામાં અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી, જે મોટી રાહતની વાત છે. જોકે, ફેક્ટરીમાં રહેલો મશીનરી અને કાપડનો લાખો રૂપિયાનો જથ્થો બળીને ખાખ થઈ ગયો છે.

આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ હજુ જાણી શકાયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક તબક્કે શોર્ટ સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. ફાયર વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, કુલિંગની કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ તપાસ બાદ જ સત્તાવાર કારણ સ્પષ્ટ થશે.

