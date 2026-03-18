અમદાવાદ: સિંધી માર્કેટ સાઉથ રેવડી બજારમાં 25 થી વધારે દુકાનોમાં આગ, વેપારીઓને થયું મોટું નુકસાન
સિંધી માર્કેટ સાઉથ રેવડી બજારમાં 25 થી વધારે દુકાનોમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. જેને લીધે વેપારીઓનું મોટું નુકસાન થયું છે.
Published : March 18, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 6:21 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના કાલુપુર વિસ્તારમાં આવેલી પ્રખ્યાત સિંધી માર્કેટમાં આજે આગ લાગવાની ઘટના બની હતી. સિંધી માર્કેટ સાઉથ રેવડી બજારમાં 25 થી વધારે દુકાનોમાં આગ લાગવાની ઘટના બની છે. જેને લીધે વેપારીઓનું મોટું નુકસાન થયું છે.
સિંધી માર્કેટ રેવડી બજારમાં આજે આગ લગવાના કારણે બહુ જ મોટો નુકસાન થયો છે. લગભગ 1:45 વાગ્યા આગ લાગવાની ઘટના બની હતી . જેને કાબૂ કરવા માટે ફાયર વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી લગભગ બે કલાક સુધી આગ બુઝાવવા માટે કામગીરી કરી હતી.
ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર વિપુલ ઠક્કર અને ફાયર વિભાગમાંથી ઓફિસર ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. આ ઘટના મામલે ફાયર ચીફ ઓફિસર અમિત ડોંગરે જણાવ્યું હતું કે, પણ 75 થી 85 જેટલા ફાયર જવાનો દ્વારા આગ પર કાબુ લેવા માટે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ આગમાં 25 થી વધુ દુકાનોને નુકસાન થયું છે અને દુકાનોમાં આગ લાગી છે. અહીંયા મોટાભાગના કાપડની દુકાન હોવાને કારણે આગ વધારે પહેલાથી ગઈ. મોટી આગ કાબુમાં આવી ગઈ છે પરંતુ દુકાનોની અંદર કાપડ હોવાના કારણે હજી થોડી થોડી આગ પકડાઈ રહી છે, પરંતુ તેને કાબુમાં લેવા માટે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.
વેપારી અમિત જેસવાનીએ જણાવ્યું હતું કે, શોર્ટ સર્કિટના લીધે અહીંયા આગની ઘટના બની અને મારી દુકાનમાં પણ આગ લાગી છે. રેડીમેટ કાપડની દુકાન હતી અને ઈદનો તહેવાર આવવાનો છે ત્યારે નવા નવા કપડાઓ અહીંયા લાવીને રાખ્યા હતા અને તે કાપડમાં આગ લાગી ગઈ છે, જેના લીધે અમારૂ લાખોનું નુકસાન થયું છે.
જયપ્રકાશ ગોવિંદ રામે જણાવ્યું હતું કે, રેવડી બજારમાં અમારી 1979 થી આ દુકાનો હતી. આ બજાર લગભગ 1950 થી ચાલી રહ્યું છે, બહુ જૂની માર્કેટ છે. અહીંયા શોર્ટ સર્કિટ ઘટના બની ત્યારબાદ આગ ફેલાઈ ગઈ હતી. શરૂઆતમાં એકથી બે દુકાનમાં આગ લાગી અને થોડીક વારમાં અહીંયા 20 થી 25 દુકાનમાં આગ લાગી હતી. જેમાં મારી પણ દુકાન હતી અને અહીંયા દુકાનદારોને કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે. ફાયરની ટીમ આવીને ઝડપથી લેવા માટે કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. પોલીસ અને કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા..
