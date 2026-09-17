અમરેલીમાં સગા બાપે જ 5 વર્ષની પુત્રીની હત્યા કરીને લાશ ફ્રીજમાં મુકી, પોતે પણ ટૂંકાવ્યું જીવન
સાવરકુંડલાના હાડીડા ગામમાં આર્થિક સંકડામણમાં એક વ્યક્તિએ પોતાની દીકરીની હત્યા કર્યા બાદ પોતાનું જીવન પણ ટૂંકાવી લીધું
Published : September 17, 2026 at 9:13 PM IST
અમરેલીઃ સાવરકુંડલા તાલુકાના હાડીડા ગામમાં એક કાળજું કંપાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે. આર્થિક સંકડામણમાં એક પિતાએ પોતાની જ વ્હાલસોયી દીકરીની હત્યા કરી દીધી અને ત્યારબાદ તેનો મૃતદેહ ફ્રીજમાં મુકી દીધો હતો. દીકરીની હત્યા કર્યા બાદ આ શખ્સે પણ પોતાનું જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું. સમગ્ર ઘટનાના પગલે આખા પંથકમાં અરેરાટી ફેલાઈ ગઈ છે.
જેના પર પોતાની દીકરીની હત્યા કરવાનો આરોપ છે તેની ઓળખ કિશોર ધાણક તરીકે થઈ છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ, કિશોર ધાણકે બાંધકામની સાઇટમાં નાણાંનું રોકાણ કર્યું હતું અને ત્યારબાદ તેઓ આર્થિક મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. આર્થિક સંકડામણના કારણે તેમણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
અમરેલી પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, કિશોરભાઈએ સૌપ્રથમ પોતાની પાંચ વર્ષની પુત્રીની હત્યા કરી હતી. બાળકીના મોઢા પર હાથ રાખી તેનો શ્વાસ રૂંધીને હત્યા કરવામાં આવી. ત્યારબાદ બાળકીના મૃતદેહને ઘરમાં રહેલા ફ્રિજમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. બાદમાં કિશોરભાઈએ પોતાના જ ઘરમાં જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું.
સૂસાઇડ નોટમાં આર્થિક સંકડામણનો ઉલ્લેખ
સમગ્ર ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ કાફલો હાડીડા ગામે પહોંચ્યો હતો અને સમગ્ર સ્થળની તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને એક સૂસાઇડ નોટ મળી આવી હતી. આ સૂસાઈડ નોટમાં પણ આર્થિક સંકડામણનો ઉલ્લેખ કરાયો હોવાનું પોલીસ જણાવી રહી છે. જોકે સમગ્ર ઘટનાના ચોક્કસ કારણો અને અન્ય પાસાઓ અંગે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
માતાની ફરિયાદના આધારે હત્યાની FIR
પિતા અને પુત્રીના મોતની ઘટનાને પગલે બાળકીની માતાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે હત્યાની FIR નોંધી સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પુરાવા, સૂસાઇડ નોટ તેમજ પરિવારજનો અને સંબંધિત વ્યક્તિઓના નિવેદનો લીધા છે.
પિતા-પુત્રીના મોતથી પિંખાયો પરિવાર
હાડીડા જેવા નાના ગામમાં બનેલી આ ઘટનાની જાણ થતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. એક તરફ પાંચ વર્ષની માસૂમ બાળકીનું મોત અને બીજી તરફ તેના પિતાએ પણ જીવન ટૂંકાવી લેતા પરિવારજનો પર આભ તૂટી પડ્યું છે. ગ્રામજનોમાં પણ શોકની લાગણી જોવા મળી હતી.
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