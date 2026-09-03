સગીર દીકરીનો મૃતદેહ ખભા પર લટકાવી ઘરે પહોંચવા પિતા મજબૂર, આઝાદીના 80 વર્ષ પછી પણ દાહોદનું સાગડાપાડા રસ્તાથી વંચિત
વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે એક પિતા પોતાની 13 વર્ષની મૃત દીકરીના શબને ખભા પર ઉંચકીને કીચડથી ભરેલા રસ્તે ચાલીને ઘરે પહોંચવા મજબૂર બન્યા છે
Published : September 3, 2026 at 9:21 PM IST
મનોજ ખત્રી: આઝાદીના 80 દાયકા પછી પણ વિકાસના દાવાઓ વચ્ચે એક પિતા પોતાની 13 વર્ષની મૃત દીકરીના શબને ખભા પર ઉંચકીને કીચડથી ભરેલા રસ્તે ચાલીને ઘરે પહોંચવા મજબૂર બન્યા છે. આ કાળજું કંપાવી દે તેવી કરૂણ વાસ્તવિકતા દાહોદ જિલ્લાના સાગડાપાડા ગામની છે. તંત્રની ઘોર ઉપેક્ષાને કારણે અહીંના ગ્રામજનો આજે પણ પાયાની સુવિધા એવા પાકા રસ્તા માટે ઝઝૂમી રહ્યા છે.
સારવાર પહેલાં દીકરીએ દમ તોડ્યો
ફતેપુરા તાલુકાના સાગડાપાડામાં રહેતી સગીરા બિમાર પડી તો તેના પિતા તેને લઇને દવાખાને જવા નિકળ્યા, પરંતુ પાકો અને મોટો રસ્તો ના હોવાથી ઇમર્જન્સી સેવા 108 પહોંચી શકે તેમ નહોતી માટે પિતા દીકરીને ખભા પર ઉપાડીને દવાખાને જવા નિકળ્યા, રસ્તામાં બે થી ત્રણ વાર રોકાયા અને ત્યારબાદ દવાખાને પહોંચ્યા તો ફરજ પરના તબીબોએ દીકરીને મૃત જાહેર કરી, તો પિતા પોતાની મૃત દિકરીને તે જ રીતે ખભે ઉપાડીને ઘરે પરત ફરવા મજબૂર બન્યા, કારણ કે ઘર સુધી પહોંચવા માટે કોઇ જ પાકો રસ્તો નથી.
ગામમાં ખાડાઓથી ભરેલો છે મુખ્ય રસ્તો
દાહોદ જિલ્લાના ફતેપુરા તાલુકાના સુખસર વિસ્તારમાં આવેલા સાગડાપાડા ગામની કૂલ વસ્તી 8 હજાર જેટલી છે. ગામમાં તળગામ કટારા ફળિયા સુધી પહોંચવાનો મુખ્ય માર્ગ માત્ર કાચી માટી અને ખાડાઓથી ભરેલો છે. ચોમાસામાં પરિસ્થિતિ એટલી વિકટ બની જાય છે કે 108 એમ્બ્યુલન્સ તો શું, પરંતુ મોટરસાયકલ પણ અહીં પહોંચી શકતી નથી. સગર્ભા મહિલાઓ કે ગંભીર દર્દીઓને સારવાર માટે ખાટલા કે ઝોળીમાં બેસાડીને મુખ્ય રસ્તા સુધી ઉંચકીને લઈ જવા પડે છે. શાળાએ જતાં બાળકો પણ દરરોજ જીવના જોખમે આ કીચડવાળા રસ્તેથી પસાર થવા મજબૂર બન્યા છે.
"વિસ્તારમાં રસ્તો ન હોવાથી મારે મારી દીકરીને ઉંચકીને લઇ જવી પડી, રસ્તામાં તેને દસેકવાર તો ઉતારીને પાછી ઉંચકી, દવાખાને જવા માટે મને બસ કે અન્ય કોઇ વાહન ના મળ્યું, જેથી હું સમયસર દવાખાને ના પહોંચી શક્યો, અને મારી દીકરીનું નિધન થઇ ગયું." રૂપસિંગ કટારા, મૃતક દીકરીના પિતા
ગામ પાયાની સુવિધાથી વંચિત
વિકાસની વાતો વચ્ચે આ સ્થિતિ એટલા માટે પણ સવાલો ઊભા કરે છે કારણ કે ફતેપુરાના ધારાસભ્ય અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી રમેશ કટારાનું નિવાસસ્થાન (હિંગલા ગામ) અહીંથી માત્ર 3થી 4 કિલોમીટર દૂર છે. ભાજપના પ્રદેશ મંત્રી શંકર આમલીયારનું આ વતન ગામ છે અને તેમના સગા ભાઈ બાબુભાઈ આમલીયાર ગામના સરપંચ છે. સત્તાના ઉચ્ચ સ્થાનો પર બેઠેલા જનપ્રતિનિધિઓ હોવા છતાં આદિવાસી વસ્તી ધરાવતું આ ગામ પાયાની સુવિધાથી વંચિત છે.
ગામના સ્થાનિકો સાબુરભાઈ, વિક્રમ કટારા અને રૂપસીંગ કટારા સહિતના ગ્રામજનોએ જણાવ્યું કે, "અમે ધારાસભ્ય, સાંસદ અને પંચાયત કક્ષાએ અસંખ્ય રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ કાગળ પરની મંજૂરીઓ જમીન પર ઉતરી નથી." તંત્રની ઉદાસીનતાથી કંટાળેલા ગ્રામજનોએ હવે તાત્કાલિક રૂબરૂ મુલાકાત લઈ સીસી કે ડામર રોડ બનાવવાની માંગ કરી છે.
ગામજનોની આંદોલનની ચીમકી
કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટો વચ્ચે સાગડાપાડાનો રસ્તો કેમ ન બન્યો તે એક મોટો વહીવટી પ્રશ્ન છે. ગ્રામજનોએ સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે જો વહેલી તકે પાકા રસ્તાનું નિર્માણ કરવામાં નહીં આવે, તો આગામી દિવસોમાં તેઓ ગાંધીચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવા મજબૂર બનશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર આ અસહાય લોકોની પીડા સમજીને ક્યારે નક્કર પગલાં ભરે છે.
સહકાર વિભાગના મંત્રીને સ્થાનિકોનો નથી મળતો સહકાર
રાજ્યકક્ષાના મંત્રી અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય રમેશ કટારા સાથે ટેલિફોનિક વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, સરકાર આ અંતરિયાળ વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા બનાવવા તૈયાર છે, પરંતુ સ્થાનિકો પોતાની જમીનમાંથી થોડો ભાગ પણ રસ્તો બનાવવા માટે આપવા તૈયાર થતા નથી. તેમણે ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું કે એક પિતાના 4 દિકરા હોય અને જમીનના ચાર ભાગ પડે ત્યારે ચારેય દિકરા પોત પોતાની જમીનમાં ઘર બનાવે અને તે ઘર ખેતર વિસ્તારમાં અને છૂટા છવાયા હોય છે, જેથી દરેક જગ્યાએ રસ્તો બનાવવા માટે તેમની જમીનમાંથી થોડો ભાગ જરૂરી છે પરંતુ સ્થાનિકો તે રસ્તો બનાવવા માટે પોતાની જમીનમાંથી બે કે પાંચ ફૂટ જગ્યા પણ આપવા તૈયાર થતા નથી માટે આવી સ્થિતિ છે. સરકારી જમીન કે ખરાબાની જમીન પર તો રસ્તા બનાવી દીધા છે.
ગ્રામજનો રસ્તો ઝંખી રહ્યા છે અને બીજી તરફ ધારાસભ્યનું કહેવું છે કે રસ્તો બનાવવા માટે જરૂરી જમીન આપવા માટે ગ્રામજનો જ તૈયાર નથી. હવે આમાં કોણ સાચું તે એક સવાલ છે. સાથે જ આ પ્રકારની સ્થિતિ હજી લાંબો સમય રહેશે તો શું સ્થાનિકો આ જ રીતે રઝળતા રહેશે?
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