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ઝાલાવડ પંથકની માટી મહેકી, યુવા ખેડૂતે 5 વિઘામાં કર્યું ફુલોનું વાવેતર, 5 લાખથી વધુની કમાણી થવાનો અંદાજ

ટેકનોલોજી અને સોશિયલ મીડિયાના મારફતે માહિતી મેળવીને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના યુવા ખેડૂતે પરંપરાગત ખેતી છોડી ફુલોની ખેતીમાં હાથ અજમાવ્યો અને તેમાં સફળતા પણ મેળવી.

યુવા ખેડૂતે 5 વિઘામાં કર્યું ફુલોનું વાવેતર
યુવા ખેડૂતે 5 વિઘામાં કર્યું ફુલોનું વાવેતર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2026 at 2:50 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: કપાસનું હબ ગણાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલુ વર્ષે પણ 3.97 લાખ હેક્ટર જમીન ઉપર કપાસના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં કપાસ ઉત્પાદન કરતો સૌથી મોટો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર છે, પરંતુ હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો પરંપરાગત કપાસની ખેતી છોડીને અન્ય ખેતી પાક તરફ વળ્યા છે.

આ પંથકના મોટાભાગના ખેડૂતો હવે બાગાયત ખેતી તરફ વળવા લાગ્યા છે. આમ તો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની જમીન કપાસ ઉત્પાદન માટે જાણીતી છે, પરંતુ હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો અન્ય ખેતી પાક તરફ હાથ અજમાવવા લાગ્યા છે.

ઝાલાવડ પંથકના યુવા ખેડૂતની મહેનત લાવી રંગ (Etv Bharat Gujarat)

ફુલોની ખેતીમાં સારૂં ઉત્પાદન સારૂ વળતર

બાગાયતી પાકોમાં લીંબુ, દાડમ, સરગવો જેવા પાકોના ક્રમમાં હવે ફુલોની ખેતી પણ ખેડૂતોને આકર્ષી રહી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગરના લખતર તાલુકાના વણા ગામના વિજય પટેલ નામના એક પ્રગતિશીલ ખેડૂતે ફુલોની ખેતીમાં સારૂ એવું ઉત્પાદન અને સારૂ વળતર મેળવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરના વણા ગામના યુવા ખેડૂતે 5 વિઘામાં કલકત્તી હજારી ગુલ ફુલોનું કર્યુ સફળ વાવેતર
સુરેન્દ્રનગરના વણા ગામના યુવા ખેડૂતે 5 વિઘામાં કલકત્તી હજારી ગુલ ફુલોનું કર્યુ સફળ વાવેતર (Etv Bharat Gujarat)

પાંચ વીઘામાં 15 હજાર રોપાનું વાવેતર

ખેડૂત વિજય પટેલે પોતાના ખેતરમાં હજારી ગુલ ફૂલોનું વાવેતર કરીને ઉત્પાદન મેળવવાનું શરૂ કર્યું છે. ટેકનોલોજીનો ભરપુર ઉપયોગ અને મોબાઇલ ફોનમાં યુ-ટ્યુબ તમેજ વિવિધ એપ્લિકેશનના માધ્યમથી તેમણે ફૂલોના વાવેતરની પદ્ધતી સમજી અને તેના વિશે વિસ્તૃત જાણકારી મેળવ્યા બાદ પાંચ વીઘા જમીનમાં તેમણે 15,000 જેટલા કલકત્તી હજારી ગુલના રોપાનું વાવેતર કર્યું.

ફુલોની ખેતી થકી 5 લાખની કમાણી થવાનો અંદાજ
ફુલોની ખેતી થકી 5 લાખની કમાણી થવાનો અંદાજ (Etv Bharat Gujarat)

ફુલોની ખેતીમાં અપાર સફળતા

હજારી ગુલ ફુલના વાવેતર બાદ અલગ-અલગ પ્રકારની દવાઓનો છંટકાવ, વાતાવરણ પ્રમાણે ખાતર, તેમજ માવજતના અંતે ખેડૂતને સફળતા મળી છે. હાલના તબક્કામાં વિજય પટેલને એક વીઘામાં 15 મણ જેટલા ફૂલોનું ઉત્પાદન મળી રહ્યું છે, અને આ ફૂલ અલગ-અલગ મંદિરોમાં અને અલગ અલગ ધાર્મિક સ્થળોએ વેંચાણ અર્થે મોકલવામાં આવી રહ્યાં છે.

ફુલોનું મબલક ઉત્પાદન મળ્યું
ફુલોનું મબલક ઉત્પાદન મળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

ફુલોની ખેતીમાં ફાયદો

એક બાજુ કપાસનું ઉત્પાદન અને બીજી બાજુ ફૂલના ઉત્પાદનની સરખામણી કરવામાં આવે તો કપાસનું ઉત્પાદન કરતા ફુલોની ખેતી તેમને વધુ માફક આવી રહી છે. હજારી ગુલ ફુલ ઉત્પાદન કરનાર ખેડૂત વિજય પટેલ જણાવે છે કે, તળિયાના ભાવ પકડીને જો હિસાબ કરીએ તો પણ 1 વીઘમાં વાવેતર કરાયેલા ફુલોનો અંદાજીત ખર્ચ 25 હજાર જેટલો થાય છે, જ્યારે સામે 90 હજાર જેટલો નફો મળે છે. આમ ફુલોની ખેતીમાં ઓછી મહેનત અને ઓછા ખર્ચ સાથે વધુ વળતર મળે છે અને જમીન ફળદ્રુપતા પણ વધે છે.

યુવા ખેડૂત વિજય પટેલ
યુવા ખેડૂત વિજય પટેલ (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતની સાથે સાથે તલાટી કમ મંત્રી પણ છે વિજય પટેલ

વણા ગામના વિજય પટેલ ખેડૂતની સાથે સાથે તલાટી કમ મંત્રી તરીકે પણ સેવા બજાવી રહ્યા છે, ફુલોની સફળ ખેતી કરીને તેમણે અન્ય ખેડૂતો માટે પણ પ્રેરણા પુરી પાડી છે. પોતાની આ સુઝબુઝ અને મહેનતને તેઓ અન્ય ખેડૂતો સુધી પણ પહોંચાડવા માંગે છે જેથી અન્ય ખેડૂતો પણ કૃષિ ક્ષેત્રે અને આર્થીક રીતે પ્રગતિ કરી શકે.

હજારી ગુલફુલ ઉત્પાદન કરનાર ખેડૂત વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે પોતાના ખેતરમાં કલકત્તી રોપાનું વાવેતર કર્યું છે. પ્રત્યેક રોપાની કિંમત ચાર રૂપિયા હતી, અને મોબાઈલ અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી અને આ વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું અને આ ખેતી માટે સરકારની વિવિધ યોજનાનો લાભ પણ મળે છે, તેનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો.

હજારી ગુલ ફુલની ખેતીમાં વીઘે 12 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો, કુલ 05 વીઘા જમીનમાં વાવેતર કરવામાં આવ્યું અને હાલના તબક્કામાં વિઘે 15 મણ જેટલા ફૂલ ઉતરે છે, અને આજુબાજુના માળીઓ અને મંદિર બહાર બેસતા ફુલ વેચાણ કરતા લોકો આ ફૂલ લઈ જાય છે, અને તે પણ સારી આવક મેળવે છે.

અત્યારે એક મણ ફૂલના ભાવ 450 રૂપિયા મળ્યા છે, પાંચ વીઘામાં વાવેતર કર્યું છે, ત્યારે ચાલુ વર્ષે પાંચ લાખથી વધુના ફૂલ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, હું પોતે તલાટી કમ મંત્રી તરીકે પણ ફરજ બજાવું છું અને લોકોને પણ કપાસ ઉત્પાદન તરફથી વળી ફૂલોની ખેતી કરવા માટે અપીલ કરું છું, જેમાં વળતર પણ સારું મળે છે અને જમીન ફળદ્રુપતા પણ વધે છે. - વિજય પટેલ, ખેડૂત, વણા ગામ

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TAGGED:

FARMING OF MARIGOLD FLOWERS
MARIGOLD FLOWERS
FARMER OF SURENDRANAGAR
ફુલોની ખેતી
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