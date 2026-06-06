ચોરવાડ પંથકના ખેડૂતે અફઘાનિસ્તાનની નૂરજહાં કેરીની મહેક સોરઠમાં પ્રસરાવી, એક કેરીનું વજન જ 3 કિલો જેટલું
સામાન્ય રીતે નૂરજહાં કેરી વિશ્વના દેશોમાં અને અફઘાનિસ્તાનમાં ત્રણ થી લઈને સાત કિલો સુધીની પણ જોવા મળી શકે છે.
Published : June 6, 2026 at 1:13 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના માળિયા હાટીના તાલુકાના ચોરવાડ ગામની સીમમાં વિશ્વની સૌથી મોટી કેરી તરીકે જેને આજે ઓળખવામાં આવે છે. તેવી અફઘાનિસ્તાનની નૂરજહાં કેરી આંબા પર 10 કેરીના ફળ લાગ્યા છે.
પહેલી વખત નૂરજહાં આંબા પર આ ફળ લાગેલા જોવા મળી રહ્યા છે. જે કેરીના રસિકો માટે એક કુતુહલ સમાન પણ જોવા મળે છે. નૂરજહાં કેરીનું એક ફળ ત્રણ કિલોની આસપાસ થયું છે. સામાન્ય રીતે નૂરજહાં કેરી વિશ્વના દેશોમાં અને અફઘાનિસ્તાનમાં ત્રણ થી લઈને સાત કિલો સુધીની પણ જોવા મળી શકે છે.
ચોરવાડના ખેડૂતે વાવી અફઘાનિસ્તાનની કેરી
ચોરવાડ નજીક ગડુના પ્રગતિશીલ ખેડૂત વરજંગભાઈ વાજા એ તેમની કોઠાસુઝ અને ફળ પાક સાથે ખૂબ જ નજીકથી સંબંધ ધરાવતા ખેડૂતે તેના આંબાવાડીમાં વિશ્વની સૌથી મોટી ગણાતી અફઘાનિસ્તાનની નૂરજહાં કેરીના આંબાનું વૃક્ષનું સફળતાપૂર્વક વાવેતર કર્યું હતું. જેમાં આ વર્ષે એક સાથે 10 ફળ લાગેલા જોવા મળી રહ્યા છે. નૂરજહાં કેરી આજના દિવસે વિશ્વની સૌથી મોટી કેરી તરીકે પણ પ્રખ્યાત છે, જે વિશ્વમાં અને ભારતના કેટલાક રાજ્યોમાં એક ફળના બજાર ભાવથી વેચાઈ રહી છે.
આ વખતે પ્રથમ વખત આવ્યા ફળ
અફઘાનિસ્તાનના નૂરજહાં આંબાના વૃક્ષ પર આ વખતે પ્રથમ વખત ફળ લાગેલા છે, એક સાથે 10 ફળ લાગ્યા છે. જેનુ સરેરાશ વજન અઢી કિલોથી ત્રણ કિલો એક કેરીનુ જોવા મળ્યું છે. સામાન્ય રીતે નૂરજહાં કેરી તેના મૂળ વતન અફઘાનિસ્તાનમાં એક કેરી ત્રણ થી સાત કિલોના વજનની પણ થઈ છે, પરંતુ ભારતમાં ખૂબ જ હાર્ડ વાતાવરણ અને ઊંચા તાપમાનની વચ્ચે પણ અઢીથી ત્રણ કિલો કેરીનું એક ફળનું ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. જે એક મોટી સિદ્ધિથી જરા પણ ઓછું નથી.
કેરીનું વજન અઢી કિલોથી લઈને ત્રણ કિલો સુધી
વરજાંગભાઈની આંબાવાડીમાં આજે દસ ફળ લાગ્યા છે, જેની લંબાઈ અને પહોળાઈ 24×14 સેન્ટીમીટર નોંધાઈ છે. જેનું વજન અઢી કિલોથી ત્રણ કિલોની વચ્ચે થાય છે. આંબાનું વ્યાપારિક ધોરણે ખેડૂતો વાવેતર કરે તે દિશામાં પણ ખેડૂત વરજંગભાઈ વાજા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. હાલ તેમની પાસે 10 નૂરજહાં કેરીના આંબા છે જેમાં કલમ કરવાની પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે, અને આવનારા વર્ષમાં 100 જેટલા આંબાના વૃક્ષ બને તે દિશામાં પણ તેમના દ્વારા કામગીરી થઈ રહી છે. જો તેમાં તેમને સફળતા મળશે તો આગામી એક દસકામાં અફઘાનિસ્તાનનું મૂળ વતન ધરાવતી નૂરજહાં કેરી ગીરમાં પણ ખૂબ સારી રીતે અને વ્યાપારિક ધોરણે ઉત્પાદન આપતી વિદેશની કેરીની જાત પણ બની શકે છે.
નૂરજહાં સહિત અન્ય કેટલીક પ્રખ્યાત કેરીની જાતો
વરજંગ ભાઈના ખેતરમાં અફઘાનિસ્તાનની નૂરજહાં કેરીની સાથે જાપાનની મિયાઝાકી ઈરવીન પણ વાવવામાં આવી છે. જેમાં પણ આ વખતે સાત જેટલા ફળ લાગેલા જોવા મળે છે. જાપાનમાં તેનું ગ્રીન હાઉસમાં ઉત્પાદન થાય છે, પરંતુ ચોરવાડમાં ખૂબ ઊંચા તાપમાનમાં આ વખતે સાત જેટલા ફળ લાગેલા જોવા મળે છે. જેનું કદ જાપાનમાં જોવા મળતા કેરીના કદ કરતાં નાનું અને સરેરાશ છે, પરંતુ વિપરીત પરિસ્થિતિમાં આંબામાં ફળ લાગવા તે પણ આવનારા દિવસો માટે ફળફળાદી પાકના સંશોધનને લઈને પણ એક નવો માર્ગ ખોલી આપે છે. આ કેરી આજે વિશ્વમાં સૌથી મોંઘી એટલે કે પ્રતિ એક કિલો કેરીના ભાવ 1 લાખ રૂપિયાની આસપાસ જોવા મળે છે.
એપલ રેડ પામર આમ્રપાલી જેવી પણ જાતો
આંબાવાડી માં અફઘાનિસ્તાનની નૂરજહાં અને જાપાનની ઈરવીન મિયાઝાકીની સાથે ડોકમેન, મલીકા, સોનપરી, રેડ પામર, તોતાપુરી, બેગમપલ્લી, આમ્રપાલી, વસતારા, બારમાસી, થાઈ બારમાસી, જમ્બો, કેસર, કાર્ટિમેન જેવી અનેક દેશી અને વિદેશી કેરીના આંબા પણ જોવા મળે છે. જેમાં પણ સરેરાશ કેરીના ફળ લાગેલા જોવા મળે છે. આ બધા આંબાની સાથે સ્થાનિક અને જેની સૌથી વધારે ડિમાન્ડ છે, તેવી ગીરની કેસર અને નવસારી યુનિવર્સિટી દ્વારા સંશોધિત કરવામાં આવેલી સોનપરી કેરીની સાથે તમામ આંબામાં ફલીનીકરણ પ્રક્રિયા થાય તે માટે નર આંબા તરીકે દેશી અને જંગલી જાતના આંબાનું પણ વાવેતર કર્યું છે. જેના પરિણામે દેશ-વિદેશની અલગ અલગ જાતિ અને પ્રજાતિની કેરીમાં દર વર્ષે મર્યાદિત સંખ્યામાં પરંતુ હકારાત્મક પરિણામો મળે તે પ્રકારે ફળ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે.