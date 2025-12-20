આંબાની ખેતી સાથે જોડાયેલા જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂતે આપી આંબાની ABCD
વૈજ્ઞાનિક ઢબે આંબાની ખેતી કરવાથી ઉત્પાદનમાં વધારો અને રોગચાળામાં ઘટાડો થવાની પુરી શક્યતા આંબાની ખેતી સાથે જોડાયેલા પ્રગતિશીલ ખેડૂતે આંબાની એબીસીડી આપી છે.
Published : December 20, 2025 at 10:41 AM IST|
Updated : December 20, 2025 at 11:02 AM IST
જુનાગઢ: ગીરમાં સિંહ પછી જો કોઈ બીજું સૌથી વધુ ચર્ચાતું અને પ્રસિદ્ધ નામ હોય તો તે છે કેસર કેરી. છેલ્લાં કેટલાક વર્ષોમાં ગીરની કેસર કેરી સામે અનેક પ્રશ્નાર્થ ઊભા થયા છે, જેમા કમોસમી વરસાદ પાક લાગવાની સ્થિતિએ આવતા રોગ જેવી સમસ્યામાંથી કાયમી ધોરણે મુક્તિ મળી શકે છે, પરંતુ ખેડૂતોએ ચીલા ચાલુ નહીં.
પરંતુ આધુનિક યુગમાં આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ અપનાવીને આંબાના પાકને રોગચાળાથી બચાવી શકવાની સાથે ખૂબ સારું ફળ પાક તરીકે કેરીનું ઉત્પાદન મેળવી શકે છે. ચિત્રાવડના પ્રગતિશીલ ખેડૂત રઘુવીરસિંહ જાડેજાએ સ્વયં તેમના ખેતરમાં આધુનિક ખેતી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને કેરીનું સારું ઉત્પાદન મેળવવાની સાથે રોગચાળાથી મુક્તિ પણ મેળવી છે.
આધુનિક ઢબે ખેતી કરી, કેરીનું ઉત્પાદન વધારશે
છેલ્લાં કેટલાક વર્ષોમાં કેરીના પાકને પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં ટકાવી રાખવો તે આજના સમયની ખેડૂતોની સૌથી મોટી સમસ્યા છે, જેને કારણે કેટલાક વિસ્તારમાં ખેડૂતો આંબાવાડી કાપીને અલગ પ્રકારે અન્ય પાક તરફ વળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તેની વચ્ચે ચિત્રાવડ ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત રઘુવીર સિંહ જાડેજાએ ગીર વિસ્તારમા પોતાની આંબાવાડીનું રક્ષણ કરીને ન માત્ર આંબાની સંખ્યામાં વધારો કર્યો છે.
પરંતુ સાથે સાથે રોગ પર કાબુ અને ફળપાક તરીકે કેરીના ઉત્પાદનમાં ખૂબ મોટો વધારો કર્યો છે, તેની પાછળ સામાન્ય ટેકનીક અને આધુનિક સમયમાં જે પ્રકારે ખેતી થઈ રહી છે, તેને અપનાવીને તેઓએ કેરીમાં ખૂબ સારું ઉત્પાદન મેળવ્યું છે. રઘુવીર સિંહ જાડેજાએ ગીર વિસ્તારમાં વન અધિકારી તરીકે પણ ઘણો લાંબો સમય કામ કર્યું છે. જેથી તેમનો ગીરનો અનુભવ આજે તેના આંબાવાડીમાં એકદમ નીચોડ સાથે કામ આપી રહ્યો છે.
સમયાંતરે આંબાનું ટ્રીમિંગ ખૂબ મહત્વનું
જેમ જેમ આંબાનુ આયુષ્ય વધતું જાય છે તેમ તેમ આંબામાં ફળ તરીકે કેરીની સંખ્યા ધીમે ધીમે ઓછી થવા લાગે છે કેટલાક કિસ્સામાં તો આંબામાં મોર અને કેરી પણ આવતી ન હોય આવી વિપરીત પરિસ્થિતિનો સામનો ખેડૂતો કેટલાક વિસ્તારમાં કરી રહ્યા છે જે આંબાનું આયુષ્ય 40 વર્ષ કે તેથી વધારે હોય આવા આંબાને નિયમિત રીતે કૃષિ યુનિવર્સિટી અને ફળ પાકના સંશોધન વૈજ્ઞાનિકો અને રિસર્ચ દ્વારા જે પદ્ધતિ અપનાવવા માટેની ભલામણ કરવામાં આવી છે.
આ પદ્ધતિનો અમલ કરીને ખેડૂતો 40 વર્ષ કે તેથી વધારે આયુષ્ય ધરાવતા આંબામાં પણ કેરીનું ખૂબ સારું ઉત્પાદન મેળવી શકે છે. 40 વર્ષથી મોટા આંબાની ઊંચાઈ 10 ફૂટ અને આંબાના વૃક્ષનો ઘેરાવો 10 ફૂટ કરતા વધારે ન થવા દઈએ તો આવા આંબામાં ફળ તરીકે કેરી વધુ આવતી જોવા મળશે, જેનો સ્વયંમ રઘુવીર સિંહ જાડેજાએ અનુભવ કરીને તેને અમલમાં પણ મૂક્યો છે.
દેશી ખાતરનો ઉપયોગ આજના સમયની માંગ
આંબાવાડીની ખેતી સાથે સંકળાયેલા ખેડૂતો હવે રાસાયણિક અને કેમિકલ યુક્ત ખેતી છોડીને દેશી ખાતરથી આંબાની ખેતી કરે તો ખેડૂતોની ધારણા કરતા પણ વધારે પરિણામ મળી શકે છે. રાસાયણિક ખેતી અને જંતુનાશક દવાને કારણે જમીનની ઉપલી સપાટીનું સ્તર એકદમ કેમિકલ યુક્ત બની ગયું છે, જેને કારણે આંબાને પૂરતું પોષણ મળતું નથી, જેથી ડિસેમ્બર મહિનામાં મોર અને ત્યારબાદ ફળ લાગવાની સંભાવનાઓ ઘટતી જાય છે, દેશી ખાતરનો ઉપયોગ કરવાથી રાસાયણિક ખાતરોથી થયેલી જમીનની નુકસાનીને થોડે ઘણે અંશે દૂર કરી શકાય છે. સાથે સાથે ગૌમૂત્ર અને છાણીયા ખાતરનો નીતાર સમયાંતરે અને કૃષિ વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા પદ્ધતિ અનુસાર આપવામાં આવે તો આંબાને કાપવાની સ્થિતિ નિર્માણ થશે નહીં.
ગીર વિસ્તારમાં આંબાની ખેતીની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યા બાદ પ્રગતિશીલ ખેડૂત રઘુવીર સિંહ જાડેજાએ દેશી પદ્ધતિથી ખેતી શરૂ કરીને આજે તેમાં ખૂબ મોટી સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે, એક સમયે આંબાવાડીમાં 1300 જેટલા આંબા હતા. જેમાં થોડા વર્ષો બાદ વધારો થયો અને 5500 જેટલા આંબાના ફળ ઝાડ જોવા મળ્યા. આજે રઘુવીર સિંહ પાસે 12,500 જેટલા આંબાના ઝાડ છે, જેમાં દર વર્ષે તમામ વિપરીત પરિસ્થિતિની વચ્ચે પણ કેરી આવી રહી છે.