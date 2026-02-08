સાબરકાંઠામાંથી 'સફેદ ઝેર'ની ફેક્ટરી ઝડપાઈ, સત્યા ડેરી પ્રોડક્ટ્સ નામની ફેક્ટરીમાં બનતું હતું કેમિક્લમાંથી દૂધ
Published : February 8, 2026 at 1:21 PM IST
સાબરકાંઠા: પ્રાંતિજ તાલુકાના સલાલ વિસ્તારમાંથી નકલી દૂધ બનાવતી એક ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે. LCBએ કુલ 71 લાખ થી વધુના મુદ્દા માલ સાથે પાંચ લોકોની અટકાયત કરી છે અને આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્રાંતિજના સલાલ વિસ્તારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી રેલ્વે ક્રોસિંગ પાસે આવેલી શ્રી સત્યા ડેરી પ્રોડક્ટ્સ નામની ફેક્ટરીમાં છેલ્લાં કેટલાય સમયથી ઝેરી તેમજ કેમિકલ દૂધ બનાવવાનો મોટા પાયે કાળો કારોબાર ચાલી રહ્યો હતો, તેમજ આ દૂધ માટે દૂધના પાવડર સહિત કોસ્મેટિક સોડા, પામોલીન તેલ, ડિટર્જન્ટ પાવડર તેમજ યુરિયા ખાતરનો ઉપયોગ કરાતું હોવાનું ખુલ્યું છે.
આ અંગે LCB પોલીસને મળેલી બાતમીના પગલે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સના અધિકારીઓ સહિત FSLની ટીમ સાથે રાખી શ્રી સત્યા ડેરી પ્રોડક્ટસમાં દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરમિયાન ચોંકવનારા દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા, યુરિયા ખાતર સહિત કોસ્મેટીક સોડા અને ડિટર્જન પાવડરનો ઉપયોગ કરીને દૂધ બનાવાતું હોવાનું સ્પષ્ટ દેખાઈ આવ્યું હતું. પોલીસે અહીંથી 71 લાખથી વધારેનો મુદ્દામાલ ઝડપી પાડ્યો છે.
સત્યા ડેરી પ્રોડક્ટ નામથી દૂધના પાઉચ બનાવી તેને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વેચાણ કરવામાં આવતું હતું. આ ઉપરાંત દૂરના ગામો માટે ટેમ્પો દ્વારા આ દૂધ પાઉચ રૂપે પહોંચાડવામાં આવતું. એમા પણ ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં વપરાતો ટેમ્પોની નંબર પ્લેટ પણ ખોટી લગાવી હોવાનું પોલીસના ધ્યાને આવ્યું છે. બીજી તરફ દરોડાના પગલે મુખ્ય માલિક ફરાર થઈ ગયો છે, જ્યારે ફેક્ટરીમાં કામ કરતા સગીર સહિત પાંચ આરોપીઓને ઝડપી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
દૂધને સંપૂર્ણ પોષણયુક્ત માનવામાં આવે છે, બાળકોથી લઈને દૈનિક કરોડો લોકો દૂધનો ઉપયોગ કરે છે, ત્યારે આર્થિક લાભ માટે આવા લેભાગુઓ કેમિકલો થકી નકલી દૂધ બનાવીને માનવ જિંદગી જોખમમાં મુકતા પણ ખચકાતા નથી. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં આ બીજો બનાવ છે. આ અગાઉ ઈડરના સિંગા ગામેથી પણ ડુપ્લીકેટ તેમજ કેમિકલ યુક્ત દૂધ બનાવવાનું કારસ્તાન સામે આવ્યું હતું.જો કે પ્રાંતિજમાંથી ઝડપાયેલી આ દૂધની ફેક્ટરી સ્થાનિક કક્ષાએ પેકિંગ કરી દૂધ વેચતી હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે. ત્યારે સર્વ શ્રેષ્ઠ પોષક આહાર ગણાતા દૂધથી કેટલીય લોકોના આરોગ્ય સાથે ચેડા થાય છે. જોકે જિલ્લા પોલીસે હાલમાં પાંચ આરોપીની અટકાત કરી છે તેમજ વધુ એક આરોપીની અટકાયત કરવા ટીમો કામે લાગી છે.
પકડાયેલા આરોપીઓ..
જીતેન્દ્રકુમાર વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ રહે તા વિજાપુર જી મહેસાણા (પ્લાન્ટ ઓપરેટર)
સચિનકુમાર રમણજી મકવાણા તા પ્રાતિજ જી સાબરકાંઠા (કર્મચારી)
કરણકુમાર કાળાજી પરમાર તા પ્રાંતિજ જી સાબરકાંઠા( કર્મચારી)
અજયસિંહ રામસિંહ પરમાર તા પ્રાંતિજ જી સાબરકાંઠા (કર્મચારી)
સગીર (કર્મચારી)
ફરાર આરોપી
રાકેશભાઈ ઉર્ફે ધમો નારણભાઈ પટેલ, સલાલ, પ્રાંતિજ, હિંમતનગર