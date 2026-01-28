સાયકલ પર 9000 KMની ભારત યાત્રા પર નીકળ્યું નેધરલેન્ડનું દંપત્તિ, જૂનાગઢ પહોંચી માણ્યો ગાંઠિયાનો સ્વાદ
Published : January 28, 2026 at 11:50 AM IST
જૂનાગઢ: નેધરલેન્ડનું દંપત્તિ ભારતના પશ્ચિમી દરિયા કિનારા પર 9000 KMની સાયકલ યાત્રા પર નીકળ્યું છે. બે અઠવાડિયા પહેલા અમદાવાદથી શરૂ થયેલી સાયકલ યાત્રા દરમિયાન દંપત્તિ જૂનાગઢ પહોચ્યું હતું. આ દરમિયાન દંપત્તિએ જૂનાગઢમાં ફાફડા અને વણેલા ગાંઠિયાની મજા માણી હતી.
નેધરલેન્ડનું દંપત્તિ ક્લાસ અને મેરીએટ ભારતના પશ્ચિમના દરિયા કિનારા પર 9000 KMની સાયકલ યાત્રા પર નીકળ્યા છે. અમદાવાદથી શરૂ થયેલી આ સાયકલ યાત્રા દરમિયાન દંપત્તિ દ્વારકા-પોરબંદર થઇને જૂનાગઢ પહોચ્યું હતું. જૂનાગઢમાં નેધરલેન્ડના દંપત્તિએ ગિરનાર તેમજ ફાફડા અને વણેલા ગાંઠિયાની મજા માણી હતી. આ દંપત્તિ જૂનાગઢથી સાસણ ખાતે એશિયાના પ્રસિદ્ધ સિંહ જોવાનું આયોજન પણ કરી રહ્યા છે. સાસણથી તે દીવ તરફ જશે અને ત્યાંથી તે ભારતના દક્ષિણ રાજ્ય તમિલનાડુ તરફ પોતાની યાત્રા આગળ વધારશે.
નેધરલેન્ડના દંપત્તિએ ભારતના કર્યા વખાણ
ભારત યાત્રાએ આવી પહોંચેલા ક્લાસે ભારતને વિશ્વનો સૌથી સુંદર અને કોઇ પણ વ્યક્તિ પ્રેમ કરી શકે તેવું વિશાળ હૃદય ધરાવતો દેશ ગણાવ્યો છે. ક્લાસે દ્વારકા મંદિરના વખાણ કર્યા હતા. મહાત્મા ગાંધીના જન્મ સ્થળ પોરબંદરમાં કીર્તિ મંદિરની મુલાકાત લીધી હતી અને ગાંધી જેવી વિભૂતિ ભારતમાં જન્મી અને સમગ્ર વિશ્વએ તેની નોંધ લીધાનું પણ નોંધ્યું હતું. ક્લાસે ગિરનાર પર આવેલા અનેક દેવસ્થાનો અને ખાસ કરીને લાખોની સંખ્યામાં પોતાના દેવો પ્રત્યે શ્રદ્ધા સાથે 10,000 પગથિયાં ચઢીને આવતા લોકોથી પણ નેધરલેન્ડનું દંપત્તિ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયું હતું. મોટી સંખ્યામાં લોકોને પગથિયા ચઢતાં જોઇ ક્લાસ અને મેરિએટે પણ ગિરનારના 7000 પગથિયા સ્વયંમ ચઢીને ભારતના લોકોની ધર્મ પ્રત્યેની આસ્થા જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
જૂનાગઢમાં વણેલા ફાફડા અને જલેબીની જયાફત માણી
ક્લાસ અને મેરીએટે પોતાના જીવનમાં પ્રથમ વખત ફાફડા અને વણેલા ગાંઠિયાની સાથે જલેબીની જયાફત માણી હતી. ક્લાસ વણેલા ગાંઠિયા ખાઈને ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા હતા તો મેરીએટ ફાફડા ગાંઠિયા અને કાચા પપૈયા અને ગાજરના સંભારાની સાથે કાચા લીલા મરચાંનો સ્વાદ માણીને અભિભૂત થઈ હતી. નેધરલેન્ડનું આ દંપતિ ભારતના વ્યક્તિઓને ખૂબ પ્રેમાળ માને છે જ્યાં પણ લોકો તેમને મળે ત્યાં લોકો ચા અને નાસ્તા માટે ખૂબ આગ્રહ કરે છે. ભારતના લોકોનું આટલું વિશાળ હૃદય જોઈને કોઈ પણ વ્યક્તિ ભારતને પ્રેમ કરવાનું ચૂકતો નથી.
ભારતમાં પ્રદૂષણને કારણે શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી
વર્ષ 1986માં ક્લાસે પ્રથમ વખત ભારતની યાત્રા કરી હતી. 1986માં સાયકલ અને રીક્ષા હતી. હવે બાઇક,કાર અને બસ જેવા અનેક વાહન માર્ગ પર દોડી રહ્યા છે જેને કારણે હવાનું પ્રદૂષણ સતત વધી રહ્યું છે. ભારત પ્રદૂષણની સમસ્યા પર ભારત ખૂબ ગંભીરતાથી કામ કરે તો તેને ચોક્કસ સફળતા મળી શકે છે. ભારત એવો દેશ છે કે જેને કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રેમ કરી શકે છે. સોનાની આ સુરતમાં હવા અને પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ સવાલો ઉભા કરી રહ્યા છે.
