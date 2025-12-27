તાપી બ્રિજ પર સર્જાયા ફિલ્મી દ્રશ્યો, રેતી માફિયાઓએ ખનીજ વિભાગની ગાડીને ટક્કર મારીને હવામાં ફંગોળી
સુરેન્દ્રનગર બાદ હવે સુરત ગ્રામ્યમાંથી ખનન માફિયાઓની ગુંડાગીરી સામે આવી છે. કામરેજ નજીક ખનીજ વિભાગની ગાડીને રેતી માફિયાએ હવામાં ફંગોળી દેતા અધિકારીઓના જીવ પડીકે બંધાયા.
Published : December 27, 2025 at 11:46 AM IST|
Updated : December 27, 2025 at 12:28 PM IST
સુરત: દક્ષિણ ગુજરાતમાં ખાણ ખનીજ વિભાગ અને પોલીસનો ડર હવે રેતી ચોરોમાં રહ્યો હોય તેમ લાગતું નથી. સુરત જિલ્લાના કામરેજ પાસે નેશનલ હાઈવે 48 પર રેતી ભરેલા એક ડમ્પર ચાલકે ફિલ્મી ઢબે ખનીજ વિભાગની સરકારી બોલેરોને જોરદાર ટક્કર મારી ગંભીર અકસ્માત સર્જ્યો છે.
તાપી બ્રિજ પર સર્જાયા ફિલ્મી દ્રશ્યો
મળતી માહિતી મુજબ, સુરત જિલ્લા ખનીજ વિભાગની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે અમદાવાદ-મુંબઈ નેશનલ હાઈવે પર એક શંકાસ્પદ ડમ્પર નજરે પડ્યું હતું. ટીમે ડમ્પરને રોકવાનો પ્રયાસ કરતા ચાલકે ડમ્પર ઉભું રાખવાને બદલે હંકારી મુક્યું હતું. કામરેજ તાપી નદીના બ્રિજ પર ડમ્પર ચાલકે સરકારી બોલેરોને પહેલા ટક્કર મારી હતી.
બે વાર ટક્કર મારી બોલેરોને ડિવાઈડર પર ચઢાવી દીધી
માફિયાઓની હિંમત એટલી વધી ગઈ હતી કે, તાપી બ્રિજ ઉતરતા જ ડમ્પર ચાલકે ફરી એકવાર જોરદાર ટક્કર મારી હતી. આ ટક્કર એટલી પ્રચંડ હતી કે સરકારી બોલેરો સીધી હાઈવેના ડિવાઈડર પર ચઢી ગઈ હતી. ગાડીમાં સવાર ખનીજ વિભાગના અધિકારીઓ આ અચાનક થયેલા હુમલાથી ફફડી ઉઠ્યા હતા અને તેમના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા. ઘટનાને અંજામ આપી ડમ્પર ચાલક વાહન લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો.
રેતી ભરેલા ડમ્પર પર અન્ય રાજ્યનો નંબર લખેલો હોવાનું સામે આવ્યું છે, જે મોટા રેકેટ તરફ ઈશારો કરે છે. તેમજ સુરત જિલ્લામાં છેલ્લા 15 દિવસમાં ભૂસ્તર વિભાગ પર હુમલાનો કે ઘર્ષણનો આ ત્રીજો કિસ્સો છે. સમગ્ર ઘટના અંગે કામરેજ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી છે અને પોલીસે ફરાર ડમ્પર ચાલકને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
શું સુરત જિલ્લામાં ખનીજ માફિયાઓ કાયદાથી ઉપર થઈ ગયા છે? વારંવાર અધિકારીઓ પર થતા હુમલાઓ રોકવા માટે તંત્ર કોઈ કડક પગલાં ભરશે કે પછી માફિયાઓ આમ જ સરકારી કર્મચારીઓના જીવ જોખમમાં મૂકતા રહેશે ?