સુરતના પર્વત પાટિયામાં ફૂડ લેબની આડમાં ચાલતી ડ્રગ્સ ફેક્ટરી પકડાઈ: લંડન કનેક્શન અને 'બ્લુ ક્રિસ્ટલ'ના ખેલનો પર્દાફાશ

Published : January 7, 2026 at 4:42 PM IST
સુરત: સુરત SOG (સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ) એ શહેરના પર્વત પાટિયા વિસ્તારમાં ફૂડ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીની આડમાં ચાલતી હાઈ-ટેક ડ્રગ્સ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. લંડનમાં બેઠેલા માસ્ટર માઇન્ડના ઈશારે કેમિસ્ટ્રીના નિષ્ણાત યુવાનો દ્વારા તૈયાર કરાતું ‘હાઈ પ્યુરિટી બ્લુ ક્રિસ્ટલ મેફેડ્રોન’ ડ્રગ્સ ઝડપી પાડી આંતરરાષ્ટ્રીય રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.
કેમિસ્ટ્રીના માસ્ટર્સ બન્યા 'મોતના સોદાગર'
આ કેસની સૌથી ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે પકડાયેલા આરોપીઓ ઉચ્ચ શિક્ષિત છે. મુખ્ય આરોપી બ્રિજેશ બી.એસ.સી. કેમિસ્ટ્રી ગ્રેજ્યુએટ છે અને સુરતની પ્રતિષ્ઠિત એથર કંપનીમાં સિનિયર કેમિસ્ટ તરીકે કામ કરતો હતો. તેની સાથે માલીબા કોલેજના અન્ય બે વિદ્યાર્થીઓ પણ સામેલ છે જેઓ કેમિસ્ટ્રીમાં માસ્ટર ડિગ્રી ધરાવે છે. આ યુવાનોએ પોતાની જાણકારીનો ઉપયોગ કરી પ્રતિબંધિત MD ડ્રગ્સ બનાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
લંડન કનેક્શન અને 'બ્લુ ક્રિસ્ટલ'ની ડિમાન્ડ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ નેટવર્કનો અસલી માસ્ટર માઇન્ડ જનક જાદાણી છે, જે લંડનમાં બેસીને આખું ઓપરેશન હેન્ડલ કરતો હતો. લેબમાં ખાસ પ્રકારનું ‘બ્લુ કલરનું MD ડ્રગ્સ’ તૈયાર કરવામાં આવતું હતું, જે હાઈ-પ્રોફાઈલ પાર્ટીઓમાં 'બ્લુ ક્રિસ્ટલ' તરીકે અત્યંત લોકપ્રિય હતું. ડ્રગ માફિયાઓ આને 'પ્રીમિયમ ક્વોલિટી' ગણાવી ઊંચી કિંમતે વેચતા હતા.
કેવી રીતે થયો પર્દાફાશ?
સમગ્ર પ્રકરણની શરૂઆત 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ થઈ, જ્યારે SOGએ જીલ ઠુમ્મર નામના 21 વર્ષીય યુવકને MD ડ્રગ્સ સાથે પકડ્યો હતો. જીલની પૂછપરછમાં ખુલાસો થયો કે આ ડ્રગ્સ કોઈ બહારના રાજ્યમાંથી નહીં, પણ સુરતની જ 'ડિક્રિયા ફૂડ એન્ડ ફાર્મા એનાલેટિકલ લેબોરેટરી'માં બની રહ્યું છે. પોલીસે દરોડા પાડતા ત્યાંથી આધુનિક મશીનરી અને જ્વલનશીલ કેમિકલ્સ મળી આવ્યા હતા.
લાખોનો મુદ્દામાલ અને સોશિયલ મીડિયાથી વેચાણ
કમાણી: આરોપીઓએ છેલ્લા બે મહિનામાં 5 કિલોથી વધુ ડ્રગ્સ બનાવીને વેચ્યું હોવાની કબૂલાત કરી છે. તેઓ 1 ગ્રામ ડ્રગ્સ 5000 રૂપિયામાં વેચતા હતા.
વેચાણ પદ્ધતિ: પોલીસથી બચવા માટે આરોપીઓ Instagram અને Snapchat જેવા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરતા હતા.
જપ્ત મુદ્દામાલ: પોલીસે લેબમાંથી 16.950 ગ્રામ તૈયાર ડ્રગ્સ, વેક્યૂમ ઓવન, પંપ અને વિવિધ કેમિકલ્સ મળી કુલ 2.92 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.
SOGના ડીસીપી રાજદીપસિંહ નકુમના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં સિનિયર કેમિસ્ટ સહિત 3 શખસોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લંડનમાં બેઠેલા જનક જાદાણી સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ ડિજિટલ પુરાવાઓ અને મોબાઈલ ફોનની તપાસ કરી રહી છે. તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ NDPS એક્ટ હેઠળ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
