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મોરબીના હીરાપરમાં જર્જરીત પાણીનો ટાંકો તૂટી પડ્યો, ટાંકો તોડવાની કામગીરી દરમિયાન ખોટી દીશામાં ધરાશાયી

આ ટાંકો તોડવાની કામગીરી ચાલતી હતી, તે દરમિયાન તે ખોટી દિશામાં ધડાકાભેર ધરાશાયી થયો હતો. જેના કારણે આસપાસ આવેલા મકાન અને દુકાનોને નુકસાન થયું છે.

જર્જરીત પાણીનો ટાંકો તૂટી પડ્યો
જર્જરીત પાણીનો ટાંકો તૂટી પડ્યો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 10:50 AM IST

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ટંકારા, મોરબી : મોરબી જિલ્લાના ટંકારા તાલુકાના હીરાપર ગામમાં આવેલો જર્જરિત પાણીનો ટાંકો તૂટી પડતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આ ટાંકો તોડવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી, તે દરમિયાન તે ખોટી દિશામાં ધડાકાભેર ધરાશાયી થયો હતો. જેના કારણે આસપાસ આવેલા મકાન અને દુકાનોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.

જોકે, સદનસીબે આ સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ સ્થાનિકોમાં ભારે ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર હીરાપર ગામના મુખ્ય પાટિયા પાસે વર્ષોથી એક પાણીની ટાંકો આવેલો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ટાંકો જર્જરિત હાલતમાં હતો અને તેને કારણે કોઈ દુર્ઘટના સર્જાય તેવો ભય સ્થાનિકો વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા.

મોરબીના હીરાપરમાં જર્જરીત પાણીનો ટાંકો તૂટી પડ્યો (Etv Bharat Gujarat)

સુનિશ્ચિત દિશાને બદલે વિરૂદ્ધ દિશામાં તૂટી પડ્યો ટાંકો

આજે સવારે તંત્ર દ્વારા આ જર્જરિત ટાંકાને તોડી પાડવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. કામગીરી દરમિયાન ટાંકાને એક ચોક્કસ દિશામાં પાડવાનું આયોજન હતું. પરંતુ સુનિશ્ચિત દિશામાં પડવાને બદલે અચાનક વિરૂદ્ધની દિશામાં તૂટી પડ્યો હતો.

મકાન અને દુકાનોને મોટું નુકસાન
ટાંકો ખોટી દિશામાં પડતા બાજુમાં આવેલા રહેણાંક મકાન અને દુકાનોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે. મકાનોની દીવાલોમાં મોટા મોટા ભંગાણ પડ્યા છે. કેટલીક દુકાનોની છત અને શટરને પણ નુકસાન થયું છે. ઘરની અંદર રાખેલી ઘરવખરી, ફર્નિચર અને અન્ય સામાન પણ કાટમાળ નીચે દબાઈ જતા તેને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોના જણાવ્યા મુજબ ટાંકો ધડાકાભેર તૂટી પડતા કેટલાંક લોકોને વ્યાપક નુકસાન થયું છે.

ટાંકો તૂટી પડતા આસપાસના મકાન અને દુકાનોને નુકસાન
ટાંકો તૂટી પડતા આસપાસના મકાન અને દુકાનોને નુકસાન (Etv Bharat Gujarat)

'આ ગામમાં ઘણા વર્ષોથી આ ટાંકી જે ગમે ત્યારે પડી જાય તેવી હાલતમાં હોવાના કારણે આની રજૂઆત અધિકારીઓને કરતા અધિકારીઓએ લેખિતમાં ઓર્ડર કર્યો હતો અને ત્યારબાદ ટાંકીનું ડિમોલિશન કરવાની કામગીરી ચાલી રહી હતી'. -પ્રવીણભાઈ ફેફર (ટંકારના હીરાપર સરપંચ)

''પાણીની ટાંકીનું ડિમોલિશન કરતા પહેલા તેમાં મોટો રસ્તો બાંધવામાં આવ્યો હતો, અને રસ્તાથી ટાંકીને ખેંચવામાં આવી હતી પરંતુ અનાયાસે આ ટાંકી મકાન પર પડી હતી. સદ્નસીબે આવડું મોટું ડિમોલિશન થતું હોય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે સરપંચ અને કમિટીના મેમ્બરો દ્વારા આસપાસના મકાનોને ખાલી કરાવવા નાખવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે જાનહાની ટળી હતી. પરંતુ માલમિલકતને નુકસાન થયું છે જેની ભરપાઈ હવે ગામનું પંચાયત કરશે તેવી બાંહેધરી પંચાયત તરફથી આપવામાં આવી છે. જેની જાણ પણ અધિકારીઓને કરી દેવામાં આવી છે.''- સવજીભાઈ સવસાણી, મકાનને નુકસાન થયેલ સ્થાનિક

સદનસીબે જાનહાનિ ટળી

સ્થાનિકો દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ ટંકારા પોલીસ અને તંત્રના અધિકારીઓ પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. આટલી મોટી દુર્ઘટના છતાં કોઈ જાનહાનિ ન થઈ તેને સ્થાનિકો ઈશ્વરની કૃપા માની રહ્યા છે. ઘટના સવારના સમયે બની હતી અને તે સમયે આસપાસના લોકો પોતાના કામે ગયા હતા. જો આ ઘટના બજારના સમયે બની હોત તો મોટી જાનહાનિ થવાની શક્યતા હતી.

ટાંકો તોડવાની કામગીરી દરમિયાન ખોટી દીશામાં ટાંકો ધરાશાયી
ટાંકો તોડવાની કામગીરી દરમિયાન ખોટી દીશામાં ટાંકો ધરાશાયી (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિકોમાં રોષ
સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે સંપ જર્જરિત હોવાની જાણ તંત્રને અગાઉથી જ હતી. ઘણીવાર રજૂઆતો બાદ તેને તોડવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તેને પાડતી વખતે યોગ્ય સાવચેતી ન રાખવામાં આવતા આ નુકસાન થયું હોવાનો આક્ષેપ પણ ગ્રામજનોએ કર્યો છે. આ ઘટનાને પગલે હીરાપરના ગ્રામજનોમાં તંત્ર પ્રત્યે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોની માંગ છે કે આવી જર્જરિત મિલકતોને તાત્કાલિક પાડવામાં આવે અને તે દરમિયાન પૂરતી સાવચેતી રાખવામાં આવે જેથી ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન ન થાય.

તંત્ર દ્વારા તપાસ શરૂ
ઘટના બાદ તંત્ર દ્વારા નુકસાનગ્રસ્ત મકાન અને દુકાનોનું સર્વેક્ષણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. નુકસાનનો અંદાજ કાઢીને યોગ્ય વળતર અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી અધિકારીઓએ આપી છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા પણ આ સમગ્ર ઘટના અંગે વધુ વિગતો મેળવવામાં આવી રહી છે. સંપ તોડવાની કામગીરીમાં કોઈ બેદરકારી થઈ છે કે કેમ તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવશે. હાલમાં સમગ્ર વિસ્તારમાં કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલુ છે. નુકસાનગ્રસ્ત પરિવારોને કામચલાઉ આશરાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

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WATER TANK COLLAPSE LIVE VIDEO
WATER TANK COLLAPSE IN MORBI
MORBI NEWS
પાણીનો ટાંકો ધરાશાયી
WATER TANK COLLAPSE

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