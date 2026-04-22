સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની મોટી કાર્યવાહી: 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0' હેઠળ 288 કરોડનું સાયબર ફ્રોડ નેટવર્ક ઝડપાયું
પોલીસે સુરત, ભાવનગર, રાજકોટ અને ઉંઝામાં દરોડા પાડીને કુલ ૮ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
Published : April 22, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 9:23 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં વધતા જતાં સાયબર ગુનાઓને ડામવા માટે સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમની 'સાયબર સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ' ટીમ દ્વારા રાજ્યવ્યાપી અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. 'ઓપરેશન મ્યુલ હન્ટ 2.0' અંતર્ગત પોલીસે સુરત, ભાવનગર, રાજકોટ અને ઉંઝામાં દરોડા પાડીને કુલ 8 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ ગેંગો દ્વારા આશરે રૂ. 288 કરોડથી વધુના સાયબર ક્રાઇમ આચરવામાં આવ્યા હોવાનું ખૂલ્યું છે.
પોલીસની સફળ કામગીરી અને માર્ગદર્શન
પોલીસ મહાનિદેશક (સી.આઇ.ડી. ક્રાઇમ) ડો. કે. લક્ષ્મી નારાયણ રાવ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક બિપીન આહિરેની સૂચના મુજબ, પોલીસ અધિક્ષકો ડો. રાજદીપસિંહ ઝાલા, સંજયકુમાર કેશવાલા અને વિવેક ભેડાના સુપરવિઝન હેઠળ અલગ-અલગ ટીમો બનાવી આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.
VIDEO | In a major breakthrough under Operation Mule Hunt 2.0, Gujarat CID Crime has busted a Rs 288 crore cyber fraud network spanning multiple cities, with eight accused arrested from Unjha, Bhavnagar, Rajkot, and Surat. Addressing the press, DGP KLN Rao highlighted how mule… pic.twitter.com/m6gBlQTP2i— Press Trust of India (@PTI_News) April 22, 2026
ઓપરેશનના મુખ્ય આંકડા (છેલ્લા એક મહિનામાં):
- કુલ ધરપકડ: 40 આરોપીઓ
- કુલ ફ્રોડની રકમ: 622 કરોડ
- નોંધાયેલી ફરિયાદો: 1039
શહેર મુજબ ઓપરેશનની વિગતો:
1. સુરત અને ભાવનગર: રૂ. 174 કરોડનું કૌભાંડ
સુરત અને ભાવનગરથી મુકેશ દેવાભાઈ મેર અને ફરદિનખાન નાસીરખાન પઠાણની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
મુદ્દામાલ: 4 મોબાઈલ, 1 લેપટોપ, 125 પેઢીઓની વિગતો, 65 વ્યક્તિઓના આઈ.ડી. અને 868 બનાવટી ઇનવોઈસ.
વિગત: NCCRP પોર્ટલ મુજબ આ કેસમાં દેશભરમાં 181 અરજીઓ અને 81 FIR નોંધાયેલ છે.
2. ઉંઝા: રૂ. 114 કરોડનું ફ્રોડ
ઉંઝા ખાતેથી અક્ષય મહેંદ્રભાઈ પટેલ અને દેવેંદ્ર કાંતીભાઇ પટેલની ધરપકડ કરાઈ છે.
ભૂમિકા: આ આરોપીઓ મલ્ટિપલ બેંક ખાતાઓ ખોલાવી ફ્રોડના નાણાં મેળવતા અને કમિશન લઈને અન્યને મોકલતા હતા. આ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલી ૧૨૫ ફરિયાદો દેશભરમાં નોંધાઈ છે.
3. રાજકોટ: પેઢીના નામે બેંક ખાતાઓ
રાજકોટથી ચેતન અમલાણી, જતીન કક્કડ, કપિલ કોટક અને મહેન્દ્ર કોકિયા નામના 4 શખ્સોને ઝડપી લેવાયા છે. તેઓ ગેરકાયદેસર રીતે અલગ-અલગ પેઢીઓના નામે ખાતા ખોલાવી સાયબર ફ્રોડના નાણાં સગેવગે કરતા હતા.
મોડસ ઓપરેન્ડી: કેવી રીતે આચરતા ગુનો?
આરોપીઓ કમિશનની લાલચ આપી સામાન્ય લોકો અથવા પોતાની પેઢીઓના નામે 'મ્યુલ એકાઉન્ટ' (ભાડાના ખાતા) ખોલાવતા હતા. સાયબર ફ્રોડ (જેમ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ, UPI ફ્રોડ, ડિમેટ ફ્રોડ) દ્વારા મેળવેલા નાણાં આ ખાતાઓમાં જમા થતા અને ત્યારબાદ આંગડિયા મારફતે તે રોકડમાં ફેરવીને હવાલા દ્વારા સગેવગે કરવામાં આવતા હતા.
નાગરિકો માટે પોલીસની ખાસ સૂચના (સાવચેતી):
1. લાલચમાં ન આવો: કોઈ પણ વ્યક્તિને કમિશન કે વિશ્વાસમાં આવીને તમારા બેંક ખાતાની વિગતો આપશો નહીં.
2. જવાબદારી: તમારા બેંક ખાતામાં આવતા કોઈપણ ગેરકાયદેસર નાણાં માટે ખાતાધારક તરીકે તમે પોતે જવાબદાર ગણાશો.
3. મદદ માટે સંપર્ક: જો તમે સાયબર ફ્રોડ, હનીટ્રેપ કે મોર્ફ ફોટાનો શિકાર બનો, તો ડર્યા વગર તાત્કાલિક 1930 નંબર પર કોલ કરો અથવા સાયબર પોલીસનો સંપર્ક કરો. તમારી ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.