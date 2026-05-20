કસ્ટમર બની આવ્યો, સોનાનું કડું ચોરી ફરાર! નારણપુરાની જ્વેલર્સ દુકાનમાં ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં હાથ ફેરો, CCTVમાં કેદ
અમદાવાદના નારણપુરા ટેલિફોન એક્સચેન્જ નજીક આવેલી જ્વેલર્સની દુકાનમાં એક શખ્સ ગ્રાહક બનીને આવ્યો હતો.
Published : May 20, 2026 at 5:50 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરમાં દિવસેને દિવસે ચોરીની ઘટનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. નારણપુરા વિસ્તારમાં એક જ્વેલર્સની દુકાનમાં કસ્ટમર બનીને આવેલા શખ્સે ફિલ્મી અંદાજમાં સોનાનું કડું ચોરી ફરાર થવાની ઘટના સામે આવી છે. સમગ્ર ઘટના દુકાનમાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.
અમદાવાદના નારણપુરા ટેલિફોન એક્સચેન્જ નજીક આવેલી જ્વેલર્સની દુકાનમાં એક શખ્સ ગ્રાહક બનીને આવ્યો હતો. આરોપીએ દુકાનદારને વાતોમાં ઉલઝાવી તેમની નજર ચૂકવીને અંદાજે 1.50 લાખ રૂપિયાનું સોનાનું કડું ચોરી લીધું હતું. મહત્વનું છે કે, આરોપી એક જ દિવસમાં નહીં પરંતુ અગાઉ પણ બે વખત દુકાનમાં આવીને રેકી કરી ગયો હતો.
આ મામલે ઘાટલોડિયામાં રહેતા અને જ્વેલર્સની દુકાન ચલાવતા 48 વર્ષીય કેતનકુમાર રમણલાલ પટેલે ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, ગત 14 મેના રોજ બપોરે એક અજાણ્યો શખ્સ તેમની દુકાને આવ્યો હતો. તેણે પહેલા વીંટી અને બાદમાં ચેઇન જોવાની માંગણી કરી હતી.
દુકાનદાર ચેઇન લેવા માટે સેફ લોકર તરફ વળ્યા ત્યારે આરોપીએ તકનો લાભ લીધો હતો. વજન કાંટાની ડિસ્પ્લે પર મૂકેલું 11.230 ગ્રામ વજનનું અને અંદાજે રૂપિયા 1.50 લાખ કિંમતનું સોનાનું કડું ઉઠાવી લીધું હતું. ત્યારબાદ આરોપી દુકાનની બહાર દોડી ગયો હતો.
ચોરીની જાણ થતા જ દુકાનદાર પણ આરોપીની પાછળ દોડ્યા હતા, પરંતુ આરોપી રોડ ક્રોસ કરીને પલ્લવ ચાર રસ્તા તરફ ભાગવામાં સફળ રહ્યો હતો. સમગ્ર ઘટના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.
તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે આરોપી અગાઉ 7 અને 8 મેના રોજ પણ દુકાને આવ્યો હતો. તેણે સોનાની વીંટી અને ચેઇન ખરીદવાના બહાને દાગીના જોયા હતા અને ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવા માટે બેંક ડિટેલ્સ પણ મેળવી હતી. પોલીસે માનવું છે કે આરોપી પહેલાથી જ દુકાનની રેકી કરી રહ્યો હતો.ઘટના બાદ વેપારી પરિવારના લગ્ન પ્રસંગે વતનમાં ગયા હોવાથી ફરિયાદ નોંધાવવામાં થોડો વિલંબ થયો હતો. લગ્ન પ્રસંગ પૂર્ણ થયા બાદ તેમણે પોલીસમાં સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ઘાટલોડિયા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ પ્રકાશ પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે ચોરી કર્યા બાદ આરોપી રાજકોટ ભાગી ગયો હતો. જોકે રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે તેને ઝડપી લીધો છે. હાલ તેની પૂછપરછ ચાલી રહી છે અને ત્યારબાદ આરોપીને અમદાવાદ પોલીસને સોંપવામાં આવશે.હવે પોલીસ આરોપી પાસેથી અન્ય ચોરીના ગુનાઓ અંગે પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. CCTV ફૂટેજના આધારે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે.
