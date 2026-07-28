9 ઓગસ્ટથી સરકાર સામે આરપારની લડાઇ, આંગણવાડી અને આશા વર્કર બહેનો આંદોલનના મૂડમાં
ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠને 9 ઓગસ્ટથી માંગ નહીં સ્વીકારાય તો જલદ આંદોલનની રણનીતિ ઘડી છે.
Published : July 28, 2026 at 7:36 AM IST
ભાવનગર: Gen-Zના આક્રમક વલણ બાદ હવે ગુજરાતમાં અનેક સંગઠનો સરકાર સામે બાયો ચઢાવવાની રણનીતિ બનાવી રહ્યા છે. ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠને 9 ઓગસ્ટથી માંગ નહીં સ્વીકારાય તો જલદ આંદોલનની રણનીતિ ઘડી છે.
અનેક પડતર પ્રશ્નોને લઇને આંગણવાડી કર્મચારીઓ મેદાનમાં
ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનની મળેલી બેઠકમાં પ્રમુખોની નિમણૂક થયા બાદ આંગણવાડીના પડતર પ્રશ્નોને લઈને આગામી દિવસોમાં સરકાર સામે બાયો ચડાવવાને પગલે રણનીતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં રાજ્ય કક્ષાએ અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ આંગણવાડી વર્કર બહેનો અને આશા વર્કર બહેનો કાર્યક્રમો આપવાના છે. જોકે તેમના કેટલાક પડતર પ્રશ્નને લઈને અને સરકાર સંવેદનશીલ નહિ હોવાના આક્ષેપ સાથે પ્રમુખે પ્રહાર કર્યો છે.
આંગણવાડી આશા વર્કરની હાલત કફોડી
ભાવનગર શહેરમાં ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના પ્રમુખ અરૂણ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, CITUના નેતૃત્વ તળે એક વાત દીવા જેવી સ્પષ્ટ છે કે લાંબા સમયથી સમગ્ર શ્રમજીવી પક્ષ પરેશાન છે તેના તરફ સરકારનું તો ધ્યાન જતું નથી અને તેમાં આંગણવાડીને આશા વર્કરની હાલત અત્યંત કફોડી છે. દુઃખની વાત એ છે કે કેન્દ્ર સરકારે 2018થી અને રાજ્ય સરકારે 2022થી કોઈ વધારો વેતનમાં કર્યો નથી.
ટોર્ચિંગથી મૃત્યુ છતાં વળતર નહીં અને કામગીરી વધારે
અરુણ મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ બહેનો લાંબા સમયથી આંદોલન કરે છે. આ બહેનો ઉપર Bloની કામગીરી, વસ્તી ગણતરીની કામગીરીમાં સરકારને આશા વર્કર બહેનો જ દેખાય છે એટલે કુતરાની ગણતરીની કામગીરી પણ સોંપી છે. બહેનો પરેશાન છે અને કામનું ટોર્ચિંગ એટલું છે કે મહીસાગરના બાલાસિનોરમાંમાં ટોર્ચિંગમાં આંગણવાડી વર્કરનું મોત થઈ ગયું. મોરબીમાં ટોર્ચિંગમાં ચાલુ મીટીંગે આંગણવાડી વર્કર બેભાન થઈ ગઈ. સરકારે મૃતક આંગણવાડી વર્કર બહેનને એક રૂપિયો આપ્યો નથી.
આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનની માંગ
અરુણ મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે 23 માર્ચે ત્રણ દિવસ અમે હડતાલ કરી તો કેબિનેટના ચાર મિનિસ્ટર આવ્યા, સચિવ આવ્યા, જીતુ વાઘાણી આવ્યા અને ઋષિકેશ પટેલ આવ્યા અને એક કલાક મીટીંગ કરી અને ખાતરી આપી કે અમે તમારા પ્રશ્નનો હલ લાવીશું. મોટાભાગના સવાલો સરકાર કક્ષાએ નિર્ણય કરવાના છે. પગાર વધારો, નિવૃત્તિ વય મર્યાદા, ગ્રેજ્યુએટી, પ્રોવિડંડ ફંડનો અમલ, પેન્શન આપવાનું અને બાળકોને જે પોષણ આપવામાં આવે છે તેના દરો વધારવાના હતા. 2018થી કોઈ વધારો થયો નથી. બહેનોને મોબાઇલ પોતાના વાપરવાના અને ઓફલાઈન માટે કોઈ ઇન્સેટિવ પણ આપવું નથી એટલે બહેનો હવે કંટાળી ગઈ છે.
9મી ઓગસ્ટથી થશે કાર્યક્રમોનો પ્રારંભ
અરૂણ મહેતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે નવમી ઓગસ્ટે અમદાવાદમાં આશા વર્કરની રેલી યોજાશે અને 10મી ઓગસ્ટે આખા દેશમાં આંગણવાડી અને આશા વર્કરની રેલી યોજવામાં આવશે અને જરૂર પડે જેલ ભરો કાર્યક્રમ પણ આપવામાં આવશે. ત્યાંથી પૂરું નહીં થાય તો 6 ઓક્ટોબર દિલ્હીમાં કમસેકમ 5 લાખ આંગણવાડી અને મધ્યાહન ભોજન વર્કર બહેનો ઘેરાવ કાર્યક્રમ યોજાશે. ગુજરાતમાં 50,000 આંગણવાડી હેલ્પર વર્કર બહેનો 'ચાલો ગાંધીનગર' સ્લોગન આપશે. . અમારી એવી ઈચ્છા છે કે સરકાર અગાઉ થયેલી વાટાઘાટો મુજબ નિર્ણય કરે. બહેનોની ધીરજનો અંત આવી ગયો છે. ભાવનગરમાં 10મી તારીખે રેલી નીકળશે અને જરૂર પડે જેલ ભરો કાર્યક્રમ પણ યોજાશે.
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