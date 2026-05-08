વાઘોડિયામાં ઢોર ચરાવવા ગયેલા યુવકને મગર પાણીમાં ખેંચી ગયો, ગામમાં ડરનો માહોલ

વાઘોડિયા નજીક કાગડીપુરા ગામ પાસે આવેલી દેવનદીમાં એક મહાકાય મગર એક યુવકને પાણીમાં ખેચી ગયો હતો અને કલાકો સુધી ફરતો રહ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 3:20 PM IST

વડોદરા: વડોદરામાં ફરી એક વખત મગરનો આતંક સામે આવ્યો છે. વાઘોડિયા નજીક કાગડીપુરા ગામ પાસે આવેલી દેવનદીમાં એક મહાકાય મગર એક યુવકને પાણીમાં ખેચી ગયો હતો અને કલાકો સુધી ફરતો રહ્યો હતો. આ ઘટના બાદ વિસ્તારમાં ભય અને ગમનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

નદીમાં યુવકને ખેંચી ગયો મગર

મળતી માહિતી અનુસાર, વાઘોડિયાના કાગડી પુરા ગામનો રહેવાસી મિથુન વસાવા ઢોર ચરાવવા માટે ગયો હતો. આ દરમિયાન પોતાના મિત્ર સાથે દેવનદી પાસે તે પાણી લેવા પહોંચ્યો હતો. મિત્ર ઉપરના ભાગે હતો જ્યારે મિથુન પાણી ભરવા માટે નદીમાં નીચે ઉતર્યો હતો. આ સમયે અંદાજે 10થી 12 ફૂટ લાંબા મગરે અચાનક હુમલો કર્યો હતો.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, મગરે પહેલા યુવકને પૂંછડીથી જોરદાર થપાટ મારી હતી અને ત્યારબાદ કમરના ભાગેથી પકડીને નદીમાં ખેંચી ગયો હતો. યુવકે બચવા માટે બુમો પાડી હતી પરંતુ પળવારમાં જ મગર તેને પાણીમાં ખેંચી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતા ગામમાં ભારે ચકચાર મચી ગઇ હતી અને મોટી સંખ્યામાં લોકો નદી કાંઠે એકઠા થઇ ગયા હતા.

બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ, વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ અને વન વિભાગની ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા બોટ મારફતે યુવકને બચાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ મગર યુવકને છોડતો નહતો. આશ્ચર્યજનક રીતે મગર યુવકને મોંઢામાં લઇને ચારથી પાંચ કલાક સુધી નદીમાં ફરતો જોવા મળ્યો હતો.

ફાયર બ્રિગેડની બોટ જ્યારે નજીક પહોંચે ત્યારે મગર પાણીમાં ગરકાવ થઇ જતો હતો અને થોડા સમય બાદ ફરી બહાર આવી જતો હતો. આ સમગ્ર દ્રશ્ય એટલું ભયાનક હતું કે સ્થળ પર હાજર લોકોમાં ભારે દહેશત ફેલાઇ હતી. આખરે સાંજ પડી જતાં અંધારાને કારણે રેસક્યૂ કામગીરી અટકાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

ફાયર સૈનિક પરવેઝ મનસુરીએ જણાવ્યું હતું કે, કામગીરી દરમિયાન ચેકડેમ વિસ્તારમાં અન્ય અનેક મગરો પણ નજરે પડ્યા હતા, જેના કારણે ટીમને વધુ સાવચેતી રાખવી પડી હતી. બોટના મશીનનો અવાજ અને હાકોટા કરીને અન્ય મગરોને દૂર ભગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

આ ઘટનાએ સમગ્ર વાઘોડિયા પંથકમાં ભયનો માહોલ ઉભો કર્યો છે અને નદી કાંઠે રહેતા લોકોમાં દહેશત વ્યાપી ગઇ છે.

