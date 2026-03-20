અમદાવાદના ભદ્રમાં ફેરિયાઓ પર લાગી બ્રેક! સુપ્રીમ કોર્ટે ગુજરાત HCના આદેશ પર રોક લગાવી
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ભદ્ર વિસ્તારના જાહેર માર્ગો અને ફૂટપાથ પર કોઈપણ પ્રકારની સ્ટ્રીટ વેન્ડિંગ પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.
Published : March 20, 2026 at 6:11 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની મધ્યમાં આવેલા ભદ્ર વિસ્તારમાં સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ મુદ્દે મોટો વળાંક આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે દ્વારા આપવામાં આવેલ આદેશમાં હાલની સ્થિતિ એટલે કે ‘સ્ટેટસ ક્વો’ જાળવી રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. જેનાથી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને મોટી રાહત મળી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, ભદ્ર વિસ્તારના જાહેર માર્ગો અને ફૂટપાથ પર કોઈપણ પ્રકારની સ્ટ્રીટ વેન્ડિંગ પ્રવૃત્તિઓને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. આ સાથે જ ગુજરાત હાઇકોર્ટના 13 માર્ચ 2026ના ચુકાદા પર તાત્કાલિક અસરથી રોક લગાવી દેવામાં આવી છે.
AMC દ્વારા સુપ્રીમ કોર્ટમાં શું દલીલ કરવામાં આવી?
આ મામલે સુનવણી દરમિયાન ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંતના વડપણ વાળી ત્રણ જજોની ખંડપીઠે AMC દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજી પર પુનઃ વિચાર કર્યો હતો. AMC વતી સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે, ભદ્ર જેવો ગીચ અને ઐતિહાસિક વિસ્તાર વેન્ડિંગ માટે યોગ્ય નથી. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું કે, વેન્ડિંગને મંજૂરી આપવાથી ટ્રાફિક સમસ્યાઓ વધશે, જાહેર સુરક્ષા ખતરામાં મુકાઈ શકે છે અને કાયદો-વ્યવસ્થા બગડવાની શક્યતા છે. કોર્ટે આ દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને હાલની સ્થિતિ જાળવવાનો આદેશ આપ્યો.
AMCએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરી હતી કે, કાર્યવાહી પહેલાં ભદ્ર વિસ્તારમાં 1,500થી વધુ ફેરિયાઓએ રસ્તા અને ફૂટપાથ પર કબજો જમાવ્યો હતો. જેના કારણે રસ્તાઓ સંપૂર્ણપણે બ્લોક થઈ જતા હતા અને રાહદારીઓને રસ્તા પર ચાલવું પડતું હતું. એટલું જ નહીં, એમ્બ્યુલન્સ અને ફાયર બ્રિગેડ જેવી ઈમરજન્સી સેવાઓ માટે પણ પહોંચવું મુશ્કેલ બની જતું હતું.
ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ હાઈકોર્ટે ભદ્ર પ્લાઝામાં વેન્ડિંગ ઝોન ફરી શરૂ કરવા માટે AMCને સમયબદ્ધ નિર્દેશ આપ્યા હતા અને તેનો અમલ ન થાય તો અધિકારીઓ સામે તિરસ્કારની કાર્યવાહી કરવાની ચેતવણી પણ આપી હતી. આ નિર્ણય 21 માર્ચથી અમલમાં આવવાનો હતો, પરંતુ હવે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ બાદ હાલ સ્થિતિ યથાવત રહેશે. આ ચુકાદા બાદ હવે શહેરમાં ટ્રાફિક, સુરક્ષા અને શહેરી વ્યવસ્થાને લઈને નવા ચર્ચા શરૂ થયા છે, જ્યારે ફેરિયાઓ માટે અનિશ્ચિતતા યથાવત રહી છે.
હાઇકોર્ટે ચુકાદામાં શું કહ્યું હતું?
હાઇકોર્ટે પોતાના ચુકાદામાં નોંધ્યું છે કે, અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ કાયદાનો યોગ્ય અમલ કરવામાં આવ્યો નથી. સર્વે કર્યા વગર ભદ્ર વિસ્તારને ફેરિયા પ્રતિબંધિત વિસ્તાર જાહેર કરી શકાય નહીં તેમ કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે. કોર્ટે જણાવ્યું છે કે, પહેલા સર્વે કરવામાં આવે અને સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને સાથે રાખીને યોગ્ય યોજના તૈયાર કરવામાં આવે. ત્યારબાદ જ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવવી જોઈએ. ચુકાદા મુજબ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ત્રણ અધિકારીઓની સમિતિ બનાવવાનો આદેશ કરાયો હતો. આ સમિતિ એક અઠવાડિયામાં ફેરિયાઓના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરવા આદેશ કરાયો હતો. કોર્પોરેશનના રેકોર્ડ મુજબ ભદ્ર વિસ્તારમાં કુલ 844 ફેરિયાઓને સ્થાન આપી શકાય છે. જોકે હાલમાં 586 ફેરિયાઓને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવાયું હતું. તેથી હાઇકોર્ટે આ 586 ફેરિયાઓને 21 માર્ચ સુધી ભદ્ર વિસ્તારમાં ફરી સ્થાન આપવા સૂચના આપી હતી.
