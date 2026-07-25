એક કાવડમાં ગંગાજળ, બીજી તરફ એક વર્ષનું બાળક, કોલકાત્તાનું દંપતી કાવડ લઈને સોમનાથ મહાદેવની યાત્રાએ નીકળ્યું
જેમણે જુનાગઢમાં ETV BHARAT સાથે કાવડ યાત્રાને લઈને તેમના અનુભવો જણાવ્યા હતા.
Published : July 25, 2026 at 4:50 PM IST
જુનાગઢ : શ્રાવણ મહિનો દરેક શિવભક્ત માટે ખાસ હોય છે, તેમાં પણ કાવડમાં ગંગાજળ ભરીને મહાદેવ પર અર્પણ કરવાને લઈને પણ ખૂબ મહત્વ પૂર્ણ માનવામાં આવ્યું છે. શ્રાવણ મહિનામાં અનેક કાવડિયાઓ કાવડમાં ગંગાજળ ભરીને શિવાલયની પદયાત્રા પર નીકળતા હોય છે. પરંતુ, કોલકાત્તાનું એક દંપતી કાવડમાં ગંગાજળની સાથે પોતાના એક વર્ષના નાના સંતાનને લઈને સોમનાથ મહાદેવના દર્શન અને અભિષેક માટે નીકળ્યું છે. જેમણે જુનાગઢમાં ETV BHARAT સાથે કાવડ યાત્રાને લઈને તેમના અનુભવો જણાવ્યા હતા.
બંગાળનું દંપતી કાવડ યાત્રા પર
શ્રાવણ મહિનામાં કાવડ યાત્રાનું ખૂબ મહત્વ શિવ પંથમાં કરવામાં આવ્યું છે. શિવને પ્રિય એવો શ્રાવણ મહિનો અને એક માત્ર જળાભીષેકથી સૌ કોઈની મનોકામના પૂર્ણ કરતા મહાદેવ પર ગંગાજળની સાથે પવિત્ર નદીઓ અને સરોવરના જળનું કાવડયાત્રા થકી અભિષેક કરવાનું પણ એક ખૂબ મોટું મહત્વ માનવામાં આવે છે. બંગાળનું જ એક દંપતિ કોલકાત્તાથી સોમનાથની કાવડ યાત્રા પર નિકળ્યું છે. જુનાગઢથી દામોદર કુંડના પવિત્ર જળથી સોમનાથ સુધીની યાત્રા શરૂ થઈ છે, જેમાં તેમનો એક વર્ષનું બાળક પણ સામેલ થયું છે.
માનતા પૂર્ણ કરવા બાળક સાથે યાત્રા
કોલકાત્તાના ધર્મેન્દ્ર અને પ્રિયા પતિ પત્ની પોતાના એક વર્ષના બાળકને માનતા પૂર્ણ કરવા માટે જુનાગઢથી સોમનાથ સુધીની 100 કિલોમીટરની કાવડ યાત્રામાં એક તરફ પોતાનું બાળક અને બીજી તરફ ગંગાજળને કાવડમાં રાખીને પદયાત્રા પર નીકળ્યા છે. અગાઉ ધર્મેન્દ્ર અને પ્રિયા બંગાળમાં હુબલી નદીના કાંઠે આવેલા પવિત્ર તારર્કેશ્વર મહાદેવ મંદિરે તેમના બાળકને ચોક્કસ લઈ જાય છે. પરંતુ, આ પ્રકારે કાવડ યાત્રામાં અને તે પણ જુનાગઢથી સોમનાથ સુધીની પદયાત્રામાં પહેલી વખત તેનું બાળક સામેલ થયું છે.
ધર્મેન્દ્ર અને પ્રિયાએ તેમના બાળક પ્રત્યે રાખેલી માનતા પૂરી થાય તે માટે પણ તેઓ તેમના બાળકને કાવડમાં બિરાજમાન કરીને સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરાવવા માટે જઈ રહ્યા છે. 5થી 6 દિવસની આ પદયાત્રા બાદ સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવાની સાથે જ ધર્મેન્દ્ર અને પ્રિયાને તેમના બાળક પ્રત્યે રાખવામાં આવેલી માનતા પણ પૂર્ણ થશે.
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