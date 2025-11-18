ભાવનગરમાં આશાવર્કર બહેનોના સંમેલનમાં આરોગ્ય વિભાગની છલકી 'સંવેદના',
ભાવનગર જિલ્લાના આશા વર્કર બહેનોનું એક સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનમાં આરોગ્ય વિભાગે આશા વર્કર બહેનોના કાર્યની સરાહના કરતા કેટલાંક સૂચનો કર્યા છે.
Published : November 18, 2025 at 8:49 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર શહેરની અંધ ઉદ્યોગ શાળા ખાતે આરોગ્ય વિભાગની આશા વર્કર બહેનોના એક સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જિલ્લામાંથી મોટી સંખ્યામાં બહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી.
આ સંમેલનમાં આવેલી આશાવર્કર બહેનોના બે હેતુ સામે આવ્યા છે. જો કે બંને હેતુ સમાજ માટે ઉપયોગી છે. આ સંમેલનમાં આરોગ્ય વિભાગે આશા વર્કર બહેનોના કાર્યોની ભારોભાર સરાહના કરી હતી તો સાથે જ કેટલાંક સુચનો પણ આપ્યા હતાં.
દિવ્યાંગોને મદદરૂપ થવાનો હેતુ
ભાવનગરના અંધ ઉદ્યોગ શાળા ખાતે રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ અને અંધ ઉદ્યોગ શાળા તેમજ આરોગ્ય વિભાગના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહાસંમેલન આશા વર્કર બહેનોનું યોજવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મોટી સંખ્યામાં તમામ તાલુકાની આશા વર્કર બહેનો ઉપસ્થિત રહી હતી.
'આરોગ્ય વિભાગ સાથે કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો તેમાં ખાસ કરીને રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ અને અંધ ઉદ્યોગ શાળા દ્વારા અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. જેના ભાગરૂપે ભાવનગર જિલ્લો દિવ્યાંગોમાં આદર્શ જીલ્લો બને અને આમ સમાજમાં જાગૃતિ લાવવાના ભાગરૂપે યોજાયેલો કાર્યક્રમ છે. દિવ્યાંગ લોકો જિલ્લામાં હોય ત્યારે આરોગ્ય સાથે જોડાયેલી આશા વર્કર બહેનો સમગ્ર જિલ્લામાં હોવાથી તમામ દિવ્યાંગોને સરકારની યોજનાઓનો લાભ મળે તેવો અમારો પ્રયાસ છે.' - લાભુભાઈ સોનાણી, સંચાલક, અંધ ઉદ્યોગ શાળા, ભાવનગર
સંમેલનનો હેતુ
આશા વર્કર બહેનોના આ સંમેલનમાં જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય અધિકારી ડોક્ટર ચંદ્રમણીએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં જે આશા વર્કર બહેનો કામ કરે છે, તે લોકો જુદા જુદા પ્રોગ્રામ માટે, કુટુંબ કલ્યાણ હોય, બાળકોની સેવા હોય, મેલેરીયા હોય, ડેન્ગ્યુની વાત હોય, તેની અલગ-અલગ તાલીમ આપવામાં આવે છે. આરોગ્ય કક્ષાએ કામ કરતા આશા વર્કર બહેનો સંવેદના સાથે કામગીરી કરે તે માટે આ સંમેલન આયોજન કરાયું છે. જો કે સરકારના દરેક વિભાગના કેડરમાં આવું સંમેલન ક્યાય થતું નથી.
''આ આશા વર્કરનો વાર્ષિક સંમેલન એટલા માટે છે કે અન્ય વિભાગમાં કામ કરીએ તો સંવેદનાનો અભાવ હોય તો પણ કામગીરી થઈ શકે. ટાર્ગેટ પૂરો થાય પણ આરોગ્યની કામગીરીમાં માતાને બીમારીથી કેમ બચાવી ? બાળ મૃત્યુદર કઈ રીતે ઘટાડવો ? માંદગી ઘટાડવા શું કરવું ? આ બધા જ કાર્યો આશા વર્કર બહેનો લાગણીસભર કામ કરે એવા હેતુથી મહાસંમેલનનું આયોજન કરાયું છે.'' - ડોક્ટર ચંદ્રમણી, આરોગ્ય અધિકારી
ડોક્ટર ચંદ્રમણીએ બહેનો સમક્ષ અપેક્ષા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, અમે આશા રાખીએ છીએ કે આગામી દિવસોમાં બહેનો સંવેદનાસભર કામ કરીને સમગ્ર રાજ્યમાં શ્રેષ્ઠ સાબિત થાય.