'આરોગ્ય સુવિધાનો આનંદ', મક્તમપુરામાં 9 કરોડથી વધુના ખર્ચે બની રહ્યું છે કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર, લોકો થઈ રહ્યાં છે રાજી રાજી
અમદાવાદના મક્તમપુરામાં કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર બનવા જઈ રહ્યું છે, જેના પગલે અહીંના લોકો ખુબ જ રાહતની લાગણી સાથે ખુશી અનુભવી રહ્યા છે, જાણો વિસ્તારથી..
Published : December 2, 2025 at 3:05 PM IST|
Updated : December 2, 2025 at 5:38 PM IST
અમદાવાદ: મહાનગર અમદાવાદમા એશિયાની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ સિવિલ હોસ્પિટલ આવેલી છે. જ્યાં ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ દેશભરમાંથી લોકો સારવાર અર્થે આવે છે. બીજી તરફ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ આરોગ્યલક્ષી સુવિધા વધારવા માટે સરકાર તનતોડ પ્રયાસ કરી રહી છે. લોકોને આરોગ્યલક્ષી સુવિધા માટે બહું લાંબા ન થવું પડે તે માટે સરકાર શક્ય તમામ પ્રયાસ કરી રહી છે.
અમદાવાદ જેવા મહાનગર અને ગ્રામ્યમાં સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોનો વ્યાપ વધી રહ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદના મક્તમપુરા વોર્ડમાં લાંબા સમય બાદ આરોગ્ય કેન્દ્ર આકાર પામી રહ્યું છે, જેને લઈને અહીંના લોકો રાહતની લાગણી અનુભવી રહ્યાં છે..
9 કરોડથી વધુના ખર્ચે બની રહ્યું છે હેલ્થ સેન્ટર
અમદાવાદના મકતમપુરા વોર્ડમાં રહેતા નાગરિકોની આરોગ્ય વિષયક સુવિધા અને સુખાકારીમાં વધારો થાય તે દિશામાં વર્ષ 2021 થી સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા હતા અને હવે તે મહેનતનું પરિણામ આજે મકતમપુરા વોર્ડના નાગરિકોને મળી રહ્યું છે. આજે મકતમપુરા વોર્ડમાં ટીપી 93(સી) ફાઈનલ પ્લોટ નં.47 માં ક્લાસિક પાર્ક સોસાયટીની સામે રૂપિયા 9 કરોડથી પણ વધુના ખર્ચે કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરનું નિર્માણકાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ હેલ્થ સેન્ટર કેવું હશે ? અને આનાથી અહીંના નાગરિકોને શું લાભ મળશે? તેમજ આ હેલ્થ સેન્ટરને લઈને લોકો શું કહી રહ્યા છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો ઈટીવી ભારતની ટીમે?
'કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર મકતમપુરા વોર્ડમાં બને તે માટે ઘણી મહેનત કરી હતી. આ મહેનતના ફળ સ્વરૂપે હવે આ સેન્ટર બનવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે જુબેર ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, કોવિડના સમયે મકતમપુરા વોર્ડમાં 2021ની અંદર કોર્પોરેશનની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ અમે મહત્તમપુરા વોર્ડના કાઉન્સિલર બન્યા અને કોરોનાની સેકન્ડ વેવ આવી ત્યારે અમે મહેસુસ કર્યા કે અમારા વોર્ડની અંદર આરોગ્યની સુવિધાને પહોંચી વળવા માટે આ વોર્ડમાં કોઈ પણ સરકારી સંસ્થા નથી.' - ઝુબેર ખાન પઠાણ, પૂર્વ કોર્પોરેટર, મકતમપુરા વોર્ડ, અમદાવાદ
'કોર્પોરેશન સંચાલિત કોઈ સંસ્થા ન હતી. તે સમયે એક અર્બન હેલ્થ સેન્ટર હતું, જે અહીં થી દૂર જુહાપુરા માર્કેટની અંદર હતું. ત્યાં આખા વોર્ડના નાગરિકો પહોંચી શકે એવી પરિસ્થિતિ ન હતી. ત્યારે અમને વિચાર આવ્યો કે મક્તમપુરા વોર્ડમાં એક કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર બનવું જોઈએ. જેના લીધે આવા શહેરમાં નાગરિકોને સારી સુવિધા મળી શકે.. અને મક્તમપુરા વોર્ડમાં કમિટી હેલ્થ સેન્ટર બનાવવા માટે અમે મહેનત શરૂ કરી. સૌથી પહેલા ડોક્ટર ભાવિન સોલંકી સાથે સંપર્ક કર્યો અને તેના પછી અમદાવાદ શહેર કમિટીના ચેરમેન અને તે વખતના અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર પાસે પણ રજૂઆત કરી અને આ લોકોની મદદથી આ કમિટી હેલ્થ સેન્ટર મંજૂર કરવામાં આવ્યું. રૂપિયા ૯ કરોડથી પણ વધુના ખર્ચે આ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર મંજુર કરવામાં આવ્યું છે. આ હેલ્થ સેન્ટર બનવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે કાર્યરત થતાં લોકોને આરોગ્યની તમામ સુવિધાઓ અહીંયા મળી જશે.' - ઝુબેર ખાન પઠાણ, પૂર્વ કોર્પોરેટર, મકતમપુરા વોર્ડ, અમદાવાદ
કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં 24 કલાક આરોગ્યલક્ષી સુવિધા
આ કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટરમાં 24 કલાક આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ જેમ કે, ગાયનેક વિભાગ, પીડિયાટ્રિક(બાળરોગ) વિભાગ, ઓર્થોપેડીક વિભાગ, ડેન્ટલ વિભાગ, જનરલ ઓપીડી, ડર્મેટોલોજી વિભાગ વગેરે વિભાગો થકી આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ મળી રહેશે. જેમાં ઇનડોર સારવાર માટે 16 બેડ, મહિલા વોર્ડ માટે અને 16 બેડ પુરુષ વોર્ડ માટે વ્યવસ્થા પણ રાખવામાં આવશે.
'અમે સામે જ ક્લાસિક પાર્ક સોસાયટીમાં રહીએ છીએ અને અમારા વિસ્તારમાં જ સીએચસી સેન્ટર બની રહ્યું છે, સિનિયર સિટીઝનો માટે આ સેન્ટર એક આશીર્વાદ સમાન છે આના માટે અહીંના કાઉન્સીલરોએ ખુબ જ મહેનત કરી છે એ સારાહનીય છે. પહેલા અમને બહુ જ દૂર જવું પડતું હતું, કારણ કે નજીકમાં સરકારી દવાખાનું ન હતું અને ખાનગી દવાખાનામાં મસ મોટી ફી આપવી પડતી હતી. જોકે, હવે આ દવાખાનું બની જશે તો અમને મોંઘા ખર્ચથી રાહત મળશે અને નજીકમાં જ આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ મળી રહેશે.' - રઉફ ખાન પઠાણ, સ્થાનિક
'હું આ વિસ્તારમાં વર્ષ 2002થી રહું છું, અહી કોઈ મહિલાને ડીલીવરી થાય તો બહુ જ દૂર જવું પડતું હતું, અને બાળકોને કંઈ થાય તો પણ ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવું પડતું હતું, ત્યારે હવે અહીં હેલ્થ સેન્ટરમાં ગાયનેક વોર્ડ પણ કાર્યરત થઈ રહ્યો છે અને બાળકો માટે પણ વોર્ડ બની રહ્યો છે, એટલે લોકોને બહુ જ ફાયદો થઈ જશે.' - મોહમ્મદ શબ્બીર વોરા, સ્થાનિક
'બીજા ઘણા વોર્ડમાં CHC સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જુહાપુરા મક્તમપુરા વોર્ડમાં અત્યાર સુધી એક પણ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું નથી. અહીંના લોકોને સરખેજ અથવા વેજલપુર જવું પડતું હતું. અરે કોરોના કાળ દરમિયાન લોકડાઉન હતું અને આરોગ્યલક્ષી સેવાઓમાં ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી હતી અને લોકોને દૂર દૂર જવું પડતું હતું. તે સમયે ખ્યાલ આવ્યો હતો કે અહીંયા એક આરોગ્યલક્ષી કેન્દ્ર બનવું જોઈએ અને બધા કોર્પોરેટરની મહેનતથી અને જુબેર ખાન કે જેમણે ટેકનીકલ પોઇન્ટ ક્લિયર કરીને આ જગ્યા મંજૂર કરાવી તે એક સરાહનીય કામ છે. અહીંયા હવે 32 બેડની હોસ્પિટલ બનશે જેથી લોકોને ઘણો ફાયદો થશે'.- દાઉદ કોઠારીયા, સામાજિક કાર્યકર