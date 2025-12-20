ETV Bharat / state

સાસણ રિસોર્ટના સ્વિમિંગ પુલમાં ડૂબી જતાં રાજકોટના ધોરણ-8ના વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત

સ્કૂલ પ્રવાસ આનંદમાંથી માતા-પિતાના આક્રંદમાં ફેરવાયો.

સાસણ રિસોર્ટના સ્વિમિંગ પુલમાં ડૂબી જતાં રાજકોટના ધોરણ-8ના વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત
સાસણ રિસોર્ટના સ્વિમિંગ પુલમાં ડૂબી જતાં રાજકોટના ધોરણ-8ના વિદ્યાર્થીનું કરુણ મોત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 20, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: શાળાનો પ્રવાસ વિદ્યાર્થીઓ માટે હંમેશા આનંદ અને ઉત્સાહનો વિષય ગણાય છે, પરંતુ જ્યારે તેમાં જવાબદારોની બેદરકારી ભળે ત્યારે તે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. એવો જ એક ચોંકાવનારો અને લાલબત્તી સમાન બનાવ સામે આવ્યો છે.

રાજકોટ ભાજપના આગેવાન જયદીપ જલુની સંચાલિત નવયુગ સ્કૂલ દ્વારા આયોજિત પ્રવાસ દરમિયાન શિક્ષકોની ગંભીર બેદરકારીના કારણે ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરતા એક માસૂમ વિદ્યાર્થીનું મોત નિપજ્યું છે. સાસણ સ્થિત એક રિસોર્ટમાં આવેલા સ્વિમિંગ પૂલમાં ડૂબી જવાથી વિદ્યાર્થીએ જીવ ગુમાવ્યો છે.

રાજકોટના હાથીખાના વિસ્તારમાં આવેલી નવયુગ સ્કૂલના ધોરણ 5 થી 12ના 157 વિદ્યાર્થીઓ અને 12 શિક્ષકો સાથે સોમનાથ–સાસણ–દેવળિયા પ્રવાસે ગયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે ગઈ કાલનો દિવસ શોકમય બની ગયો હતો.

પ્રવાસ દરમિયાન સોમનાથ દર્શન બાદ વિદ્યાર્થીઓ તાલાલા–સાસણ રોડ પર આવેલા ગીર ગેટ વે હોટલમાં જમવા અને નહાવા માટે રોકાયા હતા. તે દરમિયાન ધોરણ-8માં અભ્યાસ કરતા રાજકોટના હાર્દિક બારૈયા નામના વિદ્યાર્થીનું સ્વિમિંગ પુલમાં ડૂબી જવાથી મોત થયું.

સ્વિમિંગ પુલમાં નહાવા ગયો અને કદી પરત ન આવ્યો

હાર્દિક અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથે સ્વિમિંગ પુલમાં નહાવા ગયો હતો. થોડા સમય બાદ તે પાણીમાં ડૂબી ગયો હોવાની ઘટના સામે આવી, જેને પગલે હોટલ પરિસરમાં અફડા તફડી મચી ગઈ હતી. બાળકને સ્વિમિંગ પૂલ માંથી બહાર કાઢી તાત્કાલિક તાલાલા સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ફરજ પરના મહિલા તબીબ ડૉ. ઉર્જાબેનએ હાર્દિકને મૃત જાહેર કર્યો હતો

પ્રવાસ ટૂંકાવ્યો, વિદ્યાર્થીઓ રાજકોટ પરત

ઘટનાની ગંભીરતા જોતા સ્કૂલ પ્રવાસ તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવ્યો. તમામ વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકો દ્વારા બસોમાં રાજકોટ પરત મોકલવામાં આવ્યા. જ્યારે ત્રણ શિક્ષકો મૃતકના માતા-પિતાની આવક સુધી તાલાલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં રોકાયા.

માતા-પિતાનું હોસ્પિટલમાં આક્રંદ

મૃતકના માતા-પિતા રાજકોટથી તાલાલા હોસ્પિટલ પહોંચતાં જ દ્રશ્ય કરુણ બની ગયું. માતા-પિતાના ભારે આક્રંદથી હાજર લોકોની આંખો ભીની થઈ ગઈ. મૃતકના મામા દ્વારા શિક્ષકો પર ગુસ્સો વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો, જેને પગલે પરિસ્થિતિ તંગ બની અને પોલીસે વચ્ચે પડી મામલો થાળે પાડ્યો હતો.

પેનલ પીએમ માટે મામલતદાર હાજર

મૃતક સગીર હોવાથી પોલીસે પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ માટે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મામલતદાર કૃષ્ણકુમારસિંહ ચુડાસમા હોસ્પિટલ પહોંચ્યા અને બાળકના શરીર પર અન્ય કોઈ ઇજાઓ છે કે નહીં તેની તપાસ કરી પી.એમ.કરવામાં આવ્યું હતું.

CCTV ફૂટેજ અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવાની માગ

મૃતક હાર્દિકના પિતા મુકેશભાઈ બારૈયાએ પોલીસ અધિકારીઓને હાથ જોડી વિનંતી કરી હતી કે “મારો દીકરો સ્વિમિંગપુલ સુધી કેવી રીતે પહોંચ્યો, કઈ રીતે પાણીમાં ડૂબ્યો તેના તમામ CCTV ફૂટેજ ચકાસી સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવે અને જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી થાય.”

ઘટનાએ ઉઠાવ્યા અનેક સવાલો

સ્વિમિંગપુલ પાસે પૂરતી દેખરેખ હતી કે નહીં? લાઈફગાર્ડ હાજર હતો કે નહીં? સ્કૂલ પ્રવાસ દરમિયાન સુરક્ષા નિયમોનું પાલન થયું કે નહીં? આ તમામ મુદ્દાઓને લઈ પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

સ્કૂલ પ્રવાસ દરમિયાન થયેલી આ દુઃખદ ઘટનાએ સમગ્ર રાજકોટ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં શોકનું મોજું ફેલાવ્યું છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

CLASS 8 STUDENT FROM RAJKOT
TRAGICALLY DIED
DROWNING IN SWIMMING POOL
RESORT IN SASAN
STUDENT DIED DROWNING SWIMMING POOL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.