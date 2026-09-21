ધો. 4ના વિદ્યાર્થીએ ‘I LOVE YOU’ લખીને ક્લાસમેટ તરફ ચિઠ્ઠી ફેંકી! પછી એવું શું થયું કે શિક્ષક-પ્રિન્સિપાલ સામે ફરિયાદ થઈ ગઈ?
રણ-4ના 9 વર્ષના વિદ્યાર્થીને ફૂટપટ્ટીથી માર માર્યાનો આક્ષેપ; રામોલ પોલીસે શિક્ષક અને પ્રિન્સિપાલ સામે ગુનો નોંધી CCTV સહિતની તપાસ શરૂ કરી.
Published : September 21, 2026 at 10:12 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના CTM વિસ્તારમાં આવેલી બ્રાઇટ ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ધોરણ-4માં અભ્યાસ કરતા 9 વર્ષના વિદ્યાર્થી સાથે મારામારીની ઘટના સામે આવતા હોબાળો મચ્યો છે. વર્ગખંડમાં એક વિદ્યાર્થિની તરફ ‘I LOVE YOU’ લખેલી ચિઠ્ઠી ફેંકવાના મામલે વિદ્યાર્થીને શિક્ષક અને પ્રિન્સિપાલે માર માર્યો હોવાનો પરિવાર દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર મામલે રામોલ પોલીસે શિક્ષક સીમા ગોસ્વામી અને સ્કૂલના ડાયરેક્ટર કમ પ્રિન્સિપાલ ઇન્દ્રજીત મોર્ય સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગત 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ ધોરણ-4ના વર્ગખંડમાં અભ્યાસ દરમિયાન સગીર વિદ્યાર્થીએ ક્લાસમાં બેઠેલી એક વિદ્યાર્થિની તરફ કાગળની ચિઠ્ઠી ફેંકી હતી. આ ચિઠ્ઠીમાં ‘I LOVE YOU’ લખેલું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. ચિઠ્ઠી શિક્ષકના હાથમાં આવતાં મામલો સ્કૂલના જવાબદાર લોકો સુધી પહોંચ્યો હતો.
પરિવારના આક્ષેપ મુજબ, આ ઘટનાને પગલે શિક્ષક સીમા ગોસ્વામી અને ડાયરેક્ટર કમ પ્રિન્સિપાલ ઇન્દ્રજીત મોર્યે બાળકને બોલાવી ઠપકો આપ્યો હતો. ત્યારબાદ તેના હાથ પર ફૂટપટ્ટીથી માર મારવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. જોકે, સમગ્ર ઘટનાની હકીકત શું છે તે જાણવા પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
સ્કૂલેથી ઘરે પરત ફર્યા બાદ બાળક રૂમમાં પુરાઈને રડતો હતો. માતાએ બાળકને પૂછપરછ કરતાં તેણે સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ પરિવાર દ્વારા મામલાને ગંભીરતાથી લઈ રામોલ પોલીસનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. બાળકની માતાની ફરિયાદના આધારે રામોલ પોલીસે શિક્ષક સીમા ગોસ્વામી અને પ્રિન્સિપાલ ઇન્દ્રજીત મોર્ય સામે ગુનો દાખલ કર્યો છે.
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI ચૌધરીના જણાવ્યા મુજબ, ધોરણ-4ના વિદ્યાર્થીને શિક્ષક અને પ્રિન્સિપાલે માર માર્યો હોવાની ફરિયાદ મળી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં વર્ગખંડમાં વિદ્યાર્થી દ્વારા ચિઠ્ઠી ફેંકવામાં આવ્યા બાદ સમગ્ર ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે હવે શાળાના CCTV ફૂટેજ તપાસવાની સાથે સ્ટાફ તથા વિદ્યાર્થીઓની પણ પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
પોલીસ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાક્રમની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે કે બાળક સાથે ચોક્કસપણે શું બન્યું હતું અને તેની સાથે મારપીટ કરવામાં આવી હતી કે કેમ. CCTV ફૂટેજ અને સાક્ષીઓના નિવેદનના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલ આ મામલો પોલીસ તપાસ હેઠળ છે અને તપાસમાં સામે આવનારા તથ્યોના આધારે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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