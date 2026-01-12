રાજકોટના રિબડા ગામ નજીક લોહીલુહાણ હાલતમાં મળ્યું બાળક, સ્થિતિ નાજુક, રાજકોટમાં ચાલી રહી છે સારવાર

ETV Bharat / state

બાળકના માથાના ભાગે અને અન્ય જગ્યાએ ગંભીર ઈજાઓ હોવાથી તેને વધુ અને વિશેષ સારવાર માટે ગોંડલથી રાજકોટ સારવાર માટે ખસેડાયું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
રાજકોટ: ગોંડલ તાલુકાના રિબડા ગામ નજીકથી એક અજાણ્યું માસૂમ બાળક લોહીલુહાણ અને બેભાન અવસ્થામાં મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર ગઈ હતી. લોકોએ બાળકને સારવાર અર્થે ખસેડ્યું અને આ મામલે પોલીસને જાણ કરાતા પોલીસની ટીમ પણ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ગોંડલ નેશનલ હાઈવે પર આવેલા રિબડા ગામ નજીકના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં સુવિધા નગર-2 અને સુવિધા નગર-4 ની વચ્ચે આવેલા ગેટ પાસેથી આ બાળક લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવ્યું હતું,બાળકના શરીરમાં ઈજાના નિશાન હતા અને તે લોહીલુહાણ હાલતમાં બેભાન પડ્યું હતું. સ્થાનિક લોકો અને રાહદારીઓની નજર આ બાળક પર પડતા અને સ્થિતિને ગંભીરતાને પારખીને જાગૃત નાગરિકો દ્વારા તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સને જાણ કરવામાં આવી હતી.

108ની ટીમને આ અંગેનો કોલ મળતા જ 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને બાળકને તાત્કાલિક ગોંડલની સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યું હતું. ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ફરજ પરના તબીબોએ બાળકની તપાસ કરતા તેની હાલત અત્યંત નાજુક અને ચિંતાજનક ગણાવી હતી. બાળકના માથાના ભાગે અને અન્ય જગ્યાએ ગંભીર ઈજાઓ હોવાથી તેને વધુ અને વિશેષ સારવારની જરૂર હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ કટોકટીના સમયે ગોંડલના ‘શિવમ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ’ની એમ્બ્યુલન્સ મદદે આવી હતી અને બાળકને ગોંડલથી વધુ સારવાર અર્થે તાત્કાલિક રાજકોટની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યું છે. હાલ બાળક જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

પોલીસ માટે રહસ્યમય પ્રશ્નો

આ ઘટનાએ અનેક રહસ્યમય પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે, જેનો જવાબ મેળવવા સ્થાનિક પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે જેમાં આ માસૂમ બાળક કોણ છે અને ક્યાંનું રહેવાશી છે ? તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. બાળકને આ ઈજાઓ કેવી રીતે પહોંચી? શું કોઈ વાહનની અડફેટે આવવાથી અકસ્માત થયો છે, કે પછી કોઈએ ક્રૂરતાપૂર્વક તેને મારીને ફેંકી દીધું છે? બાળકના વાલીઓ ક્યાં છે? શું આ બાળક રસ્તો ભૂલી ગયું છે કે પછી તેને કોઈએ જાણી જોઈને તરછોડી દીધું છે?

હાલ પોલીસ દ્વારા આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસવાની અને બાળકના વાલીઓને શોધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે જાહેર જનતાને પણ અપીલ કરી છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ આ બાળકને ઓળખતું હોય અથવા આ ઘટના વિશે કોઈ માહિતી હોય, તો તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક કરવો.

સંપાદકની પસંદ

