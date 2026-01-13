સુરતમાં નાની બાળકી પર દુષ્કર્મ, આધેડની POCSO એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી ધરપકડ
સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં આયુર્વેદિક દવાની દુકાન ચલાવતા આધેડની બાળકી પર દુષ્કર્મના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી
Published : January 13, 2026 at 11:07 AM IST
સુરત: સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં આયુર્વેદિક દવાની દુકાન ચલાવતા આધેડની બાળકી પર દુષ્કર્મના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે POCSO હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
બનાવની વિગત જોઇએ તો, ગત 11 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સાંજે 7 વાગ્યાના અરસામાં સરથાણામાં રહેતા એક વૃદ્ધ તેમના પૌત્ર અને પૌત્રીને નીચે રમાડવા ગયા હતા. આ દરમિયાન નાનો પૌત્ર રડવા લાગતા દાદા તેને ઘરે મૂકવા જવા માંગતા હતા. આ તકનો લાભ લઈ બાજુમાં જ આયુર્વેદિક શેમ્પૂની દુકાન ધરાવતા વિનોદ મોહનભાઈ અણઘણ (મૂળ રહે. હડમતીયા, પાલીતાણા) એ દાદાને વિશ્વાસમાં લીધા હતા. નરાધમે દાદાને કહ્યું કે, તમે પૌત્રને ઘરે મૂકી આવો, ત્યાં સુધી દીકરી મારી દુકાને બેસશે.
દાદા જેવા પૌત્રને મૂકવા ઉપર ગયા, તે જ મિનિટોમાં વિનોદે પોતાની હવસ સંતોષવા માટે માસૂમ બાળકીને શિકાર બનાવી હતી. દુકાનની અંદર જ બાળકી પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. દાદા પરત આવ્યા ત્યારે તેમને અંદાજ પણ નહોતો કે જેની પાસે દીકરી સુરક્ષિત માનીને મૂકી હતી તે જ વરુ નીકળ્યો. ઘરે જઈને બાળકીએ જ્યારે આપવીતી સંભળાવી ત્યારે પરિવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો.
બનાવની જાણ થતા જ પરિવારે સરથાણા પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ત્વરિત એક્શન મોડમાં આવી આરોપી વિનોદ અણઘણ વિરુદ્ધ બળાત્કાર અને પોક્સો (POCSO) હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી લીધી છે. હાલ બાળકીનું મેડિકલ પરીક્ષણ કરાવી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
"આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. મેડિકલ તપાસ સહિતની પ્રક્રિયા ચાલુ છે અને કોર્ટમાં રજૂ કરી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." - બી.બી. કરપડા, પીઆઈ, સરથાણા પોલીસ સ્ટેશન
