જામનગરમાં 'સાયચા ગેંગ' પર GUJCTOC હેઠળ ગુનો દાખલ, 74 ગુનાનો ઇતિહાસ ધરાવતી ગેંગના 6 સાગરીત દબોચાયા
જામનગરમાં ભય અને ત્રાસનું વાતાવરણ ઊભું કરનારી કુખ્યાત 'સાયચા ગેંગ' વિરૂદ્ધ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે
Published : May 21, 2026 at 7:30 PM IST
જામનગર: જામનગરમાં ભય અને ત્રાસનું વાતાવરણ ઊભું કરનારી કુખ્યાત 'સાયચા ગેંગ' વિરૂદ્ધ કડક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. ખૂન, ખંડણી અને ગેરકાયદે જમીન પચાવી પાડવા જેવા 74 જેટલા ગંભીર ગુનાઓનો ઇતિહાસ ધરાવતી આ ગેંગ વિરૂદ્ધ જામનગર પોલીસે ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોધી 6 સાગરીતોને દબોચી લીધા છે. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી ગુનેગારોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
જામનગરમાં ગુનાખોરી આચરતી ગેંગ સામે પોલીસની લાલ આંખ
જામનગરમાં સંગઠિત ગુનાખોરી આચરતી ટોળકીઓ અને માફિયાઓ સામે પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. શહેરમાં ભય અને ત્રાસનું વાતાવરણ ઊભું કરનારી કુખ્યાત 'સાયચા ગેંગ' વિરૂદ્ધ જામનગર જિલ્લા પોલીસે ગુજરાત આતંકવાદ અને સંગઠિત ગુના નિયંત્રણ અધિનિયમ (GUJCTOC - 2015) હેઠળ ગુનો નોંધી ઐતિહાસિક કડક કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જામનગર પોલીસની ખાસ ટીમો દ્વારા આ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.
74 ગુનાઓનો કાળો ઈતિહાસ
પોલીસના સત્તાવાર અહેવાલ મુજબ, ‘સાયચા ગેંગ’ના એજાજ ઉમર સાયચા તથા રજાક નુરમામદ સાયચાએ પોતાના સાગરીતો સાથે મળીને એક સંગઠિત ગુનાહિત સિન્ડિકેટ (Syndicate) બનાવી હતી. આ ટોળકી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જામનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં સક્રિય હતી. આ ગેંગ વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીમાં અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનોમાં કુલ 74 જેટલા ગુનાઓ રજીસ્ટર થઈ ચૂક્યા છે.
ગેંગ દ્વારા આચરવામાં આવતી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં ખૂન (Murder) અને ખૂનની કોશિશ (Attempt to Murder), અપહરણ અને ખંડણી (Extortion)બળજબરીથી કઢાવી લેવું અને ધાક-ધમકી આપવી, આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ ઘાતક હથિયારોનો ઉપયોગ અને ફાયરિંગ, ગેરકાયદેસર વ્યાજવટાવ (ધીરાણ) અને જમીનો પર ગેરકાયદેસર કબ્જા કરવા, આત્મહત્યાનું દુષ્પ્રેરણ, પ્રોહિબિશન (દારૂબંધી ભંગ) અને જુગારધારાના ગુના, જાહેરનામાનો ભંગ અને મારામારી, આ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ગેંગે જામનગરના સામાન્ય નાગરિકોમાં ભારે ભય અને ત્રાસનું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હતું.
ગુજસીટોક (GUJCTOC) હેઠળ ગુનો દાખલ
આ સંગઠિત ગેંગની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને નેસ્તનાબૂદ કરવા માટે એલ.સી.બી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર વી.બી. ચૌધરી દ્વારા આરોપીઓ વિરુદ્ધ જામનગર સીટી બી ડીવીઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજસીટોક એક્ટ 2015ની કલમ 3(1)(ii), 3(2), 3(4) તથા 3(5) હેઠળ ગુ.ર.નંબર-1120200261038/2026 મુજબ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવ્યો છે.
આરોપીઓની યાદી
પોલીસે આ ગુનાના કામે કુલ 6 આરોપીઓને હસ્તગત (અટકાયત) કર્યા છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓ જેલમાં છે અથવા તેમને પકડવાની તજવીજ ચાલુ છે.
હસ્તગત કરેલ આરોપીઓ:
- 1. ગુલામ જુસબભાઈ સાયચા (રહે. બેડીના ઢાળિયા પાસે, ગરીબનગર, જામનગર)
- 2. મહેબુબ જુસબભાઈ સાયચા (રહે. બેડીના ઢાળિયા પાસે, ગરીબનગર, જામનગર)
- 3. અસગર જુસબભાઈ સાયચા (રહે. બેડી, ગરીબનગર, જામનગર)
- 4. હનીફ નુરમામદભાઈ સાયચા (રહે. જામનગર, બેડી ઢાળિયે, ગરીબનગર)
- 5. ઇમ્તિયાઝ નુરમામદભાઈ સાયચા (રહે. બેડી ઢાળિયે, ગરીબનગર, જામનગર)
- 6. રજાક દાઉદભાઈ ચાવડા ઉર્ફે રજાક સોપારી (રહે. જામનગર જોડીયા ભુંગા જુમા મસ્જીદ પાસે, જામનગર)
પકડવાના બાકી અને જેલમાં રહેલા આરોપીઓ: બસીર જુસબભાઈ સાયચા (હાલ જેલમાં)સિકંદર નુરમામદભાઈ સાયચા (હાલ જેલમાં)ઇમરાન નુરમામદભાઈ સાયચા (હાલ જેલમાં)રજાક નુરમામદભાઈ સાયચા (હાલ જેલમાં) એજાજ ઉમરભાઈ સાયચા (રહે. જામનગર બેડી - પકડવાનો બાકી)
મિલકતો ટાંચમાં લેવાશે
જામનગર જિલ્લા પોલીસવડા રવી મોહન સૈનીના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગુનામાં અન્ય કોઈ પણ આરોપીની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ સંડોવણી જણાશે તો તેમની સામે પણ કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. એટલું જ નહીં, આ ગેંગ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરીને વસાવવામાં આવેલી તમામ સ્થાવર તથા જંગમ મિલકતો (Property) અંગે વેરીફિકેશન કરી તેને ટાંચમાં લેવાની (જપ્ત કરવાની) કાયદાકીય પ્રક્રિયા પણ પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે.
