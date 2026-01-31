જુનાગઢ શહેરમાંથી લાઈવ ડિજિટલ અરેસ્ટનો કિસ્સો આવ્યો સામે, પોલીસે બે આરોપીની કરી અટકાયત
ડિજિટલ અરેસ્ટ આ શબ્દ અત્યારે ગુનાખોરી ની દુનિયામાં સૌથી વધારે કુખ્યાત બની રહ્યો છે.
Published : January 31, 2026 at 4:18 PM IST
જુનાગઢ: ‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’ આ શબ્દ અત્યારે ગુનાખોરીની દુનિયામાં સૌથી વધારે ચર્ચાસ્પદ બની રહ્યો છે. જુનાગઢ શહેરમાંથી લાઈવ ડિજિટલ અરેસ્ટનો કિસ્સો પણ પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી છે. 30 તારીખ શુક્રવારના દિવસે જુનાગઢના એક વ્યક્તિને જૂનાગઢના જ બે ઈસમો દ્વારા “ફરિયાદીનું નામ એનડીપીએસ એક્ટમાં આરોપી તરીકે સામેલ થયું છે પરંતુ જો તેઓ આર્થિક વહીવટ કરશે તો પોલીસ ફરિયાદમાંથી તેમનું નામ દૂર થશે” આવો પોલીસનો ડર આપીને 95 હજાર રૂપિયા ફરિયાદી પાસેથી પડાવનાર જુનાગઢના બે ઈસમોને પકડી પાડીને પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
જૂનાગઢમાં લાઈવ ડિજિટલ અરેસ્ટ
ડિજિટલ અરેસ્ટ આ શબ્દ અત્યારે ગુનાખોરી ની દુનિયામાં સૌથી વધારે કુખ્યાત બની રહ્યો છે. કોઈ અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા સામાન્ય વ્યક્તિઓને પોલીસ ફરિયાદમાં ફીટ કરી દેવાનું ધમકી આપીને તેની પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા હોવાના અને કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. જુનાગઢમાં લાઈવ ડિજિટલ અરેસ્ટના કિસ્સાને પકડી પાડવામાં જુનાગઢ પોલીસને સફળતા મળી છે. જૂનાગઢના એક ફરિયાદીને જૂનાગઢના જ બે ઈસમો દ્વારા ફોન કરીને “તેમનું નામ એનડીપીએસ એક્ટના એક કેસમાં આરોપી તરીકે ખુલ્યું છે, આરોપી તરીકે નામ કઢાવવા માટે તેમની સાથે આર્થિક વ્યવહાર કરવો પડશે” આવો પોલીસનો ડર બતાવીને ફરિયાદી પાસેથી 95 હજાર રૂપિયા પડાવી લેવાની પોલીસ ફરિયાદ 30 તારીખે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાઈ હતી. આજે પોલીસે બે આરોપીની અટકાયત કરી છે.
બંને આરોપીઓએ કર્યો હતો ફરિયાદીને ફોન
સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપના પી આઇ આર. કે. પરમારે માધ્યમોને વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું બંને આરોપીએ જૂનાગઢના એક વ્યક્તિને ફોન કરીને તેમનું નામ એનડીપીએસના કેસમાં આવ્યું છે. જેમાંથી નામ દૂર કરવું હશે તો આર્થિક વ્યવહાર કરવો પડશે આવી પોલીસના નામે ડર અને ધમકી આપીને 95000 પડાવવાનુ કારસ્તાન રચ્યું હતું. પરંતુ ફરિયાદીએ 30 તારીખે આ ઈસમો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તેની આજે અટકાયત કરી છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા બંને આરોપીના મોબાઇલની તપાસ કરતા બનાવના સમય અને ત્યારબાદના પુરાવાઓ અને કેટલાક ફોન કોલ રેકોર્ડિંગ બંનેના મોબાઇલમાંથી મળી આવ્યા છે. જેને આધાર બનાવીને જુનાગઢ એસઓજી દ્વારા બંને આરોપીની વિધિવત અટકાયત કરીને ધોરણસર ની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
