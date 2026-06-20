સિક્યુરિટી ગાર્ડસે વિનંતી કરી, 'મધરાત છે ન જાવ.., કોવાયા ગામે સિંહોએ યુવાનને ફાડી ખાધાનો મામલો
અમરેલી જિલ્લાના કોવાયા ગામ નજીકથી પ્રકાશ ચંદ્ર નામના પરપ્રાંતીય યુવકનો ગત 16જૂનની સવારે ક્ષત-વિક્ષત હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.
Published : June 20, 2026 at 10:51 AM IST
અમરેલી: ગત 16 જૂનની સવારે અમરેલી જિલ્લાના રાજુલા તાલુકાના કોવાયા ગામ નજીકથી પ્રકાશ ચંદ્ર નામના પરપ્રાંતીય યુવકનો ક્ષત-વિક્ષત હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતક યુવકનું નામ પ્રકાશ ચંદ્ર હતું અને તે ઉત્તરાખંડનો રહેવાશી હતો, અહીં તે હોટલ-રેસ્ટોરેન્ટમાં કામ કરતો હતો. 15 જૂનની રાતે તે પોતાના વતન ઉત્તરાખંડ જવા માટે નીકળ્યો હતો.
મળતી માહિતી અનુસાર ખાનગી કંપની કોલોની વિસ્તાર માંથી પ્રકાશચંદ્ર અચાનક રાતે બેગ લઈ 1 વાગે ઉત્તરાખંડ જવા માટે નીકળ્યો હતો. મધરાત હોવાથી ફરજ પરના સિક્યુરિટી દ્વારા તેને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો અને રાતે ન જવા વિનંતી કરી હતી. પ્રકાશચંદ્ર ન માન્યો અને આગળ વધ્યો ત્યાં સિંહોએ તેના પર હુમલો કર્યો અને તેને ફાડી ખાધો. પ્રકાશ ચંદ્રનો શિકાર થાય તે પહેલા તે લઘુશંકા કરતા હોય તેવા અંતિમ દ્રશ્યોના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા હતા. CCTV વિસ્તારથી માત્ર અડધો કિલોમીટર આગળ પહોંચ્યો ત્યાં તે સિંહના શિકારનો ભોગ બન્યો. હાલ વનવિભાગ પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
મતૃક પ્રકાશચંદ્રનો મૃતદેહ જ્યાંથી મળી આવ્યો હતો તે સ્થળનો કથિત વીડિયો પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. આ કથિત વીડિયોમાં એકથી વધારે સિંહ દેખાઈ રહ્યાં છે, જેમાં એક સિંહ યુવકના શિકાર બાદ તેના મૃતદેહ પાસે બેઠો હોય તેવું જણાયું હતું. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ, ઘટનાસ્થળ નજીકથી પ્રાપ્ત થયેલા વીડિયો અને દૃશ્યોના કારણે સમગ્ર વિસ્તારના લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું . સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થતા લોકો દ્વારા વિવિધ પ્રકારની ચર્ચાઓ પણ સંભળાઈ. બીજી તરફ, વન વિભાગે ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. ઘટનામાં સંડોવણી હોવાની શંકા ધરાવતા સિંહોને પાંજરે પુરવામાં આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે અને તેમની વર્તણૂક તેમજ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે.
વિશેષ નોંધનીય બાબત એ છે, કે કોવાયા વિસ્તાર ઉદ્યોગ અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓ માટે ઓળખાય છે. આ વિસ્તારમાં દિવસ-રાત મોટી સંખ્યામાં વાહનોની અવરજવર રહેતી હોય છે. ભારે ટ્રાફિક અને સતત માનવીય અવરજવર છતાં આ સિંહોના હુમલાની ઘટનાઓ સામે આવતા સ્થાનિકોમાં ચિંતા અને ભય વધી ગયો છે.