સાબરકાંઠામાં સિકંદર લોઢા ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો ગુનો નોંધાયો, વિદેશમાં નોકરી અપાવવાના નામે અનેકને લૂંટ્યા; પાંચ કરોડથી વધુની છેતરપિંડી

સિકંદર લોઢા ગેંગે પાસપોર્ટ,કન્સલ્ટીંગ તથા પ્રાઇવેટ નોકરી જેવી લાલચો આપી લોકો પાસેથી અનેક સ્થળોએ ઓફિસો ખોલી રૂપિયા પડાવ્યા

સાબરકાંઠામાં સિકંદર લોઢા ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો ગુનો નોંધાયો
સાબરકાંઠામાં સિકંદર લોઢા ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો ગુનો નોંધાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 11, 2025 at 12:31 PM IST

2 Min Read
હિંમતનગર: સાબરકાંઠામાં આર્થિક ગનાઓ ઉપર અસરકારક નિયંત્રણ અને સંગઠીત ગુનાહિત પ્રવૃતિ કરતી ટોળકીની શાન ઠેકાણે લાવવા સાબરકાંઠા પોલીસે ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી કાર્યવાહી કરી છે. સાબરકાંઠામાં સિકંદર લોઢા ગેંગ સામે ગુજસીટોકનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. વિદેશમાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી હિંમતનગર સહિત અમદાવાદ, ગાંધીનગર, મુંબઇમાં ઓફિસ ખોલી પાંચ કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરી હતી.

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં સિકંદર લોઢા ગેંગ દ્વારા હિંમતનગર,અમદાવાદ,મુંબઇ અને દિલ્હીમાં અલગ અલગ નામે ઓફિસો ખોલી અનેક લોકોને છેતરવામાં આવ્યા છે. સિકંદર ગેંગ દ્વારા વિદેશમાં વર્ક વિઝા અપાવવાના બહાના હેઠળ લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. જુદા જુદા દેશમાં ઉચ્ચ પગારે નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ કરી વ્યક્તિદીઠ અઢી લાખથી 9 લાખની ઠગાઇ કરતા હતા.

સિકંદર લોઢા ગેંગના કેટલાક આરોપીઓ સામે પુરાવાના આધારે તહોમતનામું મૂકવામાં આવ્યું હતું તેમ છતાં જામીન મેળવ્યા પછી પુન કાર્યરત થઇ ગુનાહિત પ્રવૃતિ ચાલુ રાખતા હોવાનું ધ્યાનમાં આવતા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.સિકંદર લોઢા ગેંગના સભ્યો પાસપોર્ટ, કન્સલ્ટીંગ તથા પ્રાઇવેટ નોકરી જેવા બિઝનેસની સાથે આર્થિક લાભ લેવા માટે ખોટા રસ્તા અપનાવી ગુનાખોરીના રસ્તે નાણાં કમાતા હતા. સિકંદર લોઢા ગેંગ દ્વારા અમદાવાદ,ગાંધીનગર,મુંબઇ સહિતના સ્થળોએ ઓફિસો ખોલી લોકો પાસેથી રૂપિયા પડાવ્યા હતા.

ગુનાહિત આતંક મચાવનારી આ ગેંગ દ્વારા લાખો રૂપિયાની ઠગાઇ આચરવામાં આવ્યા બાદ સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આ ગેન્ગને અંકુશમાં લેવા માટે ગુજસીટોક અંતર્ગત ફરિયાદ દાખલ કરી છે સાથે જ તેને સહયોગ આપનારાઓ સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

"સાબરકાંઠામાં સિકંદર લોઢા ગેંગ દ્વારા 217 લોકો કરતા વધુ લોકો પાસેથી સાડા પાંચ કરોડથી વધુની છેતરપિંડી કરતા સાબરકાંઠા એલસીબીએ ગુજસીટોકનો ગુનો દાખલ કર્યો છે. સિકંદર લોઢા સહિત છ અન્ય લોકો સામે ગુજસીટોકનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે .આ લોકો વિરૂદ્ધ વિદેશમાં વીઝા અપાવવાના નામે અને વિઝા ના આપીને કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હતું જેમાં 10 અલગ અલગ જિલ્લામાં ફરિયાદ નોંધાઇ હતી." ડૉ.પાર્થરાજસિંહ ગોહિલ, જિલ્લા પોલીસ વડા, સાબરકાંઠા

(1) સિકંદર સલીમ લોઢા

(2)સમઆન લોઢા, હિંમતનગર

(3)સીમાબેન સિકંદર ભાઈ સલીમભાઈ લોઢા (પત્ની)

(4)આસિફ ખાન સન ઓફ મહેબૂબ ખાન બાબુખાન પઠાણ, મીરા રોડ ઇસ્ટસ થાણે (મહારાષ્ટ્ર રહેવાસી-નંદાસણ, તાલુકો- કડી, જીલ્લો-મહેસાણા

(5)તરબેજ સન ઓફ ગુલામ રસુલ ઉંમર રહેવાસી મોર્લેન્ડ રોડ, મુંબઈ, મહારાષ્ટ્ર

(6)મનીષભાઈ ઉર્ફે કુમાર સન ઓફ હરગોવનભાઈ મોહનભાઈ પટેલ,રહેવાસી મુજપુર, યમુના વિહાર, ન્યુ દિલ્હી, હાલ રહે-સંખારી તાલુકો જીલ્લો-પાટણ

(7)હસીબ અબરારભાઈ અનવરભાઈ લોઢા, હિંમતનગર

5 કરોડ 47 લાખ 17 હજારથી વધુ રકમની ઠગાઇ

ભારતમાં વિવિધ જગ્યાએ ઓફિસો ખોલી સિકંદર લોઢા ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, રોયલ ઇન્ટરનેશનલ ગાંધીનગર મુકામે એક્સપ્રેસ ઓવરસીઝ કન્સલ્ટન્સી તથા વર્લ્ડ ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ, અમદાવાદ, મુંબઇમાં વિવા ટ્રાવેલ્સ અને તજીન ટ્રાવેલ્સ કંપની, સાનો ઓવરસીસ જેવી કંપનીઓના નામે ઓફિસ ખોલી લોકોને વિદેશ વર્ક વિઝા આપવાના નામે ઠગાઇ આચરી હતી.

