આણંદમાં TOEFL પરીક્ષામાં ગેરરીતિનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું, સાયબર ક્રાઇમે એક આરોપીની ધરપકડ કરી
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે લિંક હોરીઝોન નામની કંપની દ્વારા એમઓયુ (MOU) કરીને પરીક્ષા કેન્દ્ર તરીકે બિલ્ડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો.
Published : June 22, 2026 at 8:38 PM IST
આણંદ: વિદેશમાં અભ્યાસ અને રોજગાર માટે જરૂરી ગણાતી TOEFL પરીક્ષામાં ગેરરીતિ કરાવી ઉમેદવારોને પાસ કરાવવાના રેકેટનો આણંદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. સમગ્ર મામલામાં ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે જ્યારે અન્ય બે આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે લિંક હોરીઝોન નામની કંપની દ્વારા એમઓયુ (MOU) કરીને પરીક્ષા કેન્દ્ર તરીકે બિલ્ડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આ સમગ્ર કૌભાંડ પાછળ અમદાવાદના ત્રણ શખ્સોનું સંગઠિત નેટવર્ક કાર્યરત હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે.
તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આણંદ આર્ટ્સ કોલેજમાં આવેલા પરીક્ષા ખંડની દીવાલમાં કાણું પાડી ગેરરીતિ આચરવામાં આવતી હતી. આરોપીઓ દ્વારા ડમી ઉમેદવારોની મદદ લેવામાં આવતી હતી અને HDMI કેબલ મારફતે પરીક્ષા દરમિયાન સ્ક્રીન શેરિંગ કરવામાં આવતું હતું. આ ટેક્નોલોજીની મદદથી બહાર બેઠેલા લોકો પ્રશ્નપત્ર અને જવાબોની માહિતી મેળવી ઉમેદવારોને મદદ કરતા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
આણંદ સાયબર ક્રાઇમે સમગ્ર મામલામાં ત્રણ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના અને હાલ અમદાવાદ ખાતે રહેતા તરુણકાંત શર્માની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે અમદાવાદના અર્થ બુંદેલા અને હર્ષદ રાવલ હજુ ફરાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. બંને આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટે પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
આ મામલે આણંદ DYSP જયેશ પંચાલે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષા પ્રણાલીની વિશ્વસનીયતા સાથે ચેડાં કરનારા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં ટેક્નોલોજીના દુરુપયોગ દ્વારા ગેરરીતિ આચરવામાં આવતી હોવાનું સામે આવ્યું છે અને સમગ્ર નેટવર્કના અન્ય સભ્યોની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
DYSP પંચાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ સામે સંબંધિત કાયદાકીય કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને તપાસને વધુ વિસ્તૃત કરવામાં આવી રહી છે. તપાસ દરમિયાન વધુ આરોપીઓના નામ અને અન્ય પરીક્ષા કેન્દ્રો સાથે સંકળાયેલા તથ્યો પણ સામે આવે તેવી શક્યતા પોલીસ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ ઘટનાએ સ્પર્ધાત્મક અને આંતરરાષ્ટ્રીય પરીક્ષાઓની સુરક્ષા વ્યવસ્થા અંગે અનેક પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ હવે સમગ્ર રેકેટની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં વધુ મહત્વના ખુલાસા થવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.