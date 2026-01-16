સુરેન્દ્રનગર સબ જેલમાં બંધ આપઘાતનો પ્રયાસ કરનાર કેદી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો, શું છે સમગ્ર મામલો?
જોરાવનગર વિસ્તારમાં ચાર મહિના પહેલા વૃદ્ધ ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના ભાગ સ્વરૂપે આરોપી યુવકની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
Published : January 16, 2026 at 10:24 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સબ જેલમાં હત્યાના પ્રયાસ મામલે સજા કાપી રહેલા કેદી દ્વારા સબ જેલની અંદરના ભાગે આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. જોરાવનગર વિસ્તારમાં ચાર મહિના પહેલા વૃદ્ધ ઉપર જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેના ભાગ સ્વરૂપે આરોપી યુવકની અટકાયત કરવામાં આવી હતી અને હત્યાના પ્રયાસની કલમો લગાવી અને તેના ઉપર કાર્યવાહી શરૂ કરી અને તેને સબ જેલ ખાતે મૂકવામાં આવ્યો છે
આરોપી પોતે બીમાર હોય અને વારંવાર દવાખાનાનું બહાનું કાઢતો હતો. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર તરફ જેલના સ્ટાફ દ્વારા તેને દવાખાને લઈ જવામાં ન આવતો હોવાના કારણે વારંવાર જેલ સ્ટાફ સાથે બોલાચાલી કેદી દ્વારા કરવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ તે છતાં પણ જેલ વિભાગ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવતી હતી. પોતે સ્વસ્થ હોવા છતાં પણ વારંવાર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લઈ જવાની માંગણી કરવામાં આવી રહી હતી. પરંતુ જેલ સિપાઈ દ્વારા આ માંગણી સંતોષવામાં ન આવતા જેલ સિપાઈ સાથે બોલાચાલી કરવામાં આવી હતી અને તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. એટલું જ નહીં પરંતુ જેલ સિપાઈને બાનમાં લેવા માટે કેદી દ્વારા આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
જોકે જેલ સ્ટાફ દ્વારા તેને હોસ્પિટલે લઈ જઈ અને તેની સારવાર કરાવવામાં આવી હતી. પરંતુ જેલ તંત્રને બાનમાં લેવા માટે અને જેલ સિપાઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી મુદ્દે સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં એક પુરાવો બેસે કે સરકારી અધિકારી અને સરકારી સ્ટાફને દબાવવા માટે જે તત્વો બાનમાં લેવાના પ્રયાસો કરે છે તેમની ઉપર કડક કાર્યવાહી થઈ શકે છે તે અંગેનો દાખલો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની પોલીસે બેસાડીઓ છે. જેલમાં સજા કાપી રહેલા કેદી સામે ગુનો દાખલ કરી અને આ અંગેની વધુ તપાસ સુરેન્દ્રનગર સીટી પોલીસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે કોઈપણ સરકારી કચેરીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને ત્રાહિત વ્યક્તિઓ બાનમાં લેવાનો પ્રયાસ કરશે તો હવે તેના ઉપર ગુનો દાખલ કરી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સરકારી કચેરીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને હવે કોઈ દબાવી શકશે નહીં તે અંગેની સૂચના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસે આપી છે.
આ અંગે DySP પાર્થ પરમારે જણાવ્યું કે, 14 જાન્યુઆરીના રોજ જોરાવરનગરના ગુનાનો કાચા કામનો આરોપી હતો. તે પહેલા જેલ સિપાઈ પાસે ગયો અને કહ્યું કે મને પેટમાં દુઃખે છે મને હોસ્પિટલ લઈ જાઓ. જેલ સિપાઈએ જનરલ સુબેદારને મળવા કહ્યું હતું, ત્યારે કાચા કામના આરોપીએ આપઘાતની ધમકી આપી અને બહાર નીકળશે ત્યારે જેલ સિપાઈને છરીના ઘા મારીને હત્યા કરવાની ધમકી આપી હતી. એક જ દિવસે સાંજે કેદીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને આ કારણે પુરતા પોલીસ કેદી જાપ્તા સાથે તેને હોસ્પિટલ લઈ જઈને સારવાર કરવામાં આવી હતી. આ શખ્સે સવા મહિના પહેલા પણ આ પ્રકારનું કૃત્ય કર્યું હતું અને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જેલ સિપાઈની ફરજમાં પણ અવારનવાર રૂકાવટ કરતો હતો. આ સમગ્ર ઘટના ક્રમને ધ્યાને લઈને સુરેન્દ્રનગર સીટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરજમાં રુકાવટ તથા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા બદલ કાચા કામના આરોપી વિરુદ્ધ બીજો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
