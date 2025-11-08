મહેસાણા: સરકારના 1 લાખ હડપ કરી ગયો બોકરવાડાનો લાભાર્થી, આ દસ્તાવેજથી ફૂટ્યો ભાંડો
વિસનગર તાલુકાના બોકરવાડા ગામમાં પંડિત દીનદયાળ આવાસ યોજનામાં એક લાખ રૂપિયાની ખોટી રીતે સહાય મેળવનારા એક લાભાર્થી સામે કેસ નોંધાયો છે.
Published : November 8, 2025 at 10:03 AM IST
વિસનગર, મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર તાલુકાના બોકરવાડા ગામે એક સરકાર સાથે છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેમાં લાભાર્થીએ પોતાની ઊંચી આવક છુપાવીને ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે સરકારી આવાસ યોજનાનો લાભ મેળવ્યો હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. બોકરવાડા ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રીએ આ બાબતે આરોપી વિષ્ણુપ્રસાદ કાનદાસ આચાર્ય વિરુદ્ધ વિસનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઈ.પી.કો. કલમ 420, 468, અને 471 હેઠળ ગુનો દાખલ કરાવ્યો છે.
તલાટી કમ મંત્રી બન્યા ફરિયાદી
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર આ ગુનો વર્ષ 2018માં બન્યો હતો, જે અંતર્ગત 1 નવેમ્બર 2018 ગુરુવાર થી 2 નવેમ્બર શુક્રવારના રોજ આ છેતરપિંડીની ઘટના બનવા પામી હતી. બોકરવાડા ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી અને ફરિયાદી દિક્ષિતકુમાર ડાહ્યાભાઈ નરોત્તમદાસ પટેલે બોકરવાડાના આરોપી વિષ્ણુપ્રસાદ કાનદાસ આચાર્ય સામે સાચી આવક છુપાવી, ખોટા પ્રમાણપત્રોનો ઉપયોગ કરીને સરકારી સહાય મેળવી હોવાની ફરિયાદ નોંધાવી છે.
આવકનું ખોટું પ્રમાણપત્ર બનાવી 1 લાખની સહાય હડપી
આ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે, આરોપી વિષ્ણુપ્રસાદ આચાર્યએ પોતાના આર્થિક ફાયદા માટે વર્ષ 2017-18 માં બોકરવાડા ગ્રામ પંચાયતના તલાટી કમ મંત્રી સમક્ષ પંચનામા દરમિયાન પોતાની વાર્ષિક આવક માત્ર 47 હજાર રૂપિયા દર્શાવી હતી. આ ઓછી આવકના આધારે, તેમણે તારીખ 02 નવેમ્બર 2018ના રોજ તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) વિસનગર મારફતે આવક પ્રમાણપત્ર ક્રમાંક 29924/2018 મેળવ્યું હતું. આ આવક પ્રમાણપત્રનો ઉપયોગ કરીને, આરોપીએ સરકારની પંડિત દીનદયાળ આવાસ યોજના હેઠળ 1 લાખની સહાય ખોટી રીતે મેળવી હતી.
આ દસ્તાવેજથી ફૂટ્યો ભાંડો
બાદમાં આચાર્ય વિષ્ણુપ્રસાદ દ્વારા ખોટા પ્રમાણપત્રો મેળવ્યાની રજુઆત મળતાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું કે આરોપીએ ખરેખર ઊંચી આવક ધરાવતા હતા. તેમણે વર્ષ 2018-19 માં આવકવેરા વિભાગમાં પોતાની આવક 4 લાખ 22 હજાર 417 રૂપિયા દર્શાવી હતી. જ્યારે વર્ષ 2019-20 માં તેમની આવક ₹4,21,179/- દર્શાવીને ઇન્કમટેક્ષ રીટર્ન ભર્યું હતું.
આવકવેરા અધિકારીના ઈમેઈલ દ્વારા આ વિગતોની જાણ થતાં, તાલુકા વિકાસ અધિકારી વિસનગર દ્વારા આ બાબતની ખરાઈ કરવામાં આવી હતી. આરોપીની આવક વધુ હોવા છતાં, તેણે ઓછી અને ખોટી આવક દર્શાવીને સરકારશ્રીની યોજનાનો લાભ મેળવી ઠગાઈ કરી હોવાનું ફરિયાદમાં નોંધવામાં આવ્યું છે.
પ્રમાણપત્ર રદ અને કાયદેસરની કાર્યવાહી
તપાસના અંતે, આરોપીનું તારીખ 02 નવેમ્બર 2018નું આવકનું પ્રમાણપત્ર તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા રદ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ફરિયાદી (તલાટી કમ મંત્રી) ને તમામ દસ્તાવેજોની ખરાઈ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના આધારે આ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે.
વિસનગર તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર ઈશ્વરજી અમરાજી ખાંટ (નં. iak150501) ને આ કેસની વધુ તપાસ સોંપવામાં આવી છે. સરકારી યોજનાઓના લાભનો દુરુપયોગ કરી ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરવા બદલ આરોપી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.