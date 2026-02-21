ETV Bharat / state

ખાખી પહેરવાનું સપ્નું અધૂરું રહ્યું: વાવ SRP ગ્રાઉન્ડ પર પોલીસ ભરતીની દોડ દરમિયાન ઉમેદવારનું મોત

વલસાડ જિલ્લાનો 27 વર્ષીય યુવક રવિન્દ્ર બારીયા ખાખી વર્દી પહેરવાના સપના સાથે સુરતના વાવ SRP ગ્રાઉન્ડ ખાતે પોલીસ ભરતીની દોડની પરીક્ષા આપવા આવ્યો હતો.

પોલીસ ભરતીની દોડ દરમિયાન ઉમેદવારનું મોત
પોલીસ ભરતીની દોડ દરમિયાન ઉમેદવારનું મોત (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 21, 2026 at 10:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ગુજરાત પોલીસ ભરતીની શારીરિક કસોટીમાં સામેલ થવા આવેલા વલસાડના એક આશાસ્પદ યુવાનનું ચાલુ દોડ દરમિયાન તબિયત લથડતા કરુણ મોત નીપજ્યું. સુરતના કામરેજ તાલુકાના વાવ સ્થિત SRP ગ્રાઉન્ડ ખાતે દોડના અંતિમ તબક્કામાં યુવાનને છાતી અને પગમાં અસહ્ય દુખાવો થતા સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેનું મોત થતા પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, વલસાડ જિલ્લાના મોગરાવાડી દેવદર્શન સોસાયટીમાં રહેતો 27 વર્ષીય રવિન્દ્ર પ્રવિણભાઇ બારીયા ખાખી વર્દી પહેરવાના સપના સાથે સુરતના વાવ SRP ગ્રાઉન્ડ ખાતે પોલીસ ભરતીની દોડની પરીક્ષા આપવા આવ્યો હતો. દોડના છેલ્લા રાઉન્ડ દરમિયાન રવિન્દ્રને અચાનક છાતીમાં દુખાવો, પગમાં કમજોરી અને ચક્કર આવવા લાગ્યા હતા. ગ્રાઉન્ડ પર હાજર મેડિકલ ટીમ અને સ્ટાફે તેને તાત્કાલિક સુરત સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો.

સિવિલ હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ તબિયતમાં થોડો સુધારો જણાતા ડોક્ટરોએ તેને રજા આપી હતી. રવિન્દ્ર તેના વતનથી આવેલા ડ્રાઈવર સાથે કામરેજ નજીકની એક હોટલ પર આરામ કરવા પરત ફર્યો હતો. જોકે, હોટલ પહોંચ્યાના થોડા જ સમયમાં તેને ફરીથી છાતી અને પગમાં તીવ્ર દુખાવો ઉપડ્યો હતો. ગંભીર હાલતમાં તેને તાત્કાલિક મોદી હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ કામરેજની સીટી લાઇફ કેર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તપાસ બાદ રવિન્દ્રને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

પુત્રના મોતના સમાચાર સાંભળી વલસાડથી દોડી આવેલા પિતા પ્રવિણભાઇ બારીયા પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. પિતાએ આ સમગ્ર ઘટના અંગે કામરેજ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે આ મામલે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે મોકલી આપ્યો છે. રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ મોતના સાચા કારણની સ્પષ્ટતા થશે.

પોલીસ ભરતીની તૈયારીમાં રાત-દિવસ એક કરનાર યુવાનના આ રીતે મોતના સમાચારથી ગ્રાઉન્ડ પરના અન્ય ઉમેદવારો અને સ્ટાફમાં પણ ભારે ગમગીની જોવા મળી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, કડક ટ્રેનિંગ અને પ્રેક્ટિસ છતાં રવિન્દ્રનું ખાખી પહેરવાનું સપનું અધૂરું રહી ગયું છે.

આ પણ વાંચો

  1. ગોંડલ પોલીસ ભરતી દરમિયાન કરુણ ઘટના, કોડીનારના યુવાનને આવ્યો હાર્ટ એટેક
  2. પોલીસ ભરતી માટે શારીરિક કસોટી: વાવ SRP ગ્રુપના DYSPની ઉમેદવારોને ખાસ સલાહ

TAGGED:

POLICE RECRUITMENT 2026
CANDIDATE DIED DURING RUNING EXAM
YOUTH DIES WHILE POLICE RUNING EXAM
VAV SRP GROUND OF SURAT
YOUNG MAN DEATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.