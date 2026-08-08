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કચ્છમાં પાકિસ્તાન સરહદ નજીક મળી આવ્યું જમીનમાં દટાયેલું ગામ, સદીઓ જૂની વસાહતના અવશેષો જોઈ પુરાતત્ત્વવિદો અને સંશોધકોમાં ભારે ઉત્સુકતા

પાકિસ્તાન સરહદ નજીક 100થી વધુ હાડપિંજર સાથે પ્રાચીન વસાહત 'બરબાદપુર' મળી આવી

પાકિસ્તાન સરહદ નજીક 100થી વધુ હાડપિંજર સાથે પ્રાચીન વસાહત 'બરબાદપુર' મળી આવી
પાકિસ્તાન સરહદ નજીક 100થી વધુ હાડપિંજર સાથે પ્રાચીન વસાહત 'બરબાદપુર' મળી આવી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 10:42 PM IST

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ભુજ: કચ્છમાં ફરી એકવાર ઈતિહાસના પાનાં ખુલવાના અણસાર મળી રહ્યા છે. પાકિસ્તાન સરહદ નજીક એક પ્રાચીન વસાહતના અવશેષો મળતાં પુરાતત્ત્વવિદો અને સંશોધકોમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી રહી છે. કચ્છ યુનિવર્સિટી અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત સંશોધનમાં માનવ હાડપિંજરો, માટીના વાસણો, ટેરાકોટા સહિત અનેક પ્રાચીન અવશેષો મળી આવ્યા છે. આ શોધ કચ્છના પ્રાચીન ઈતિહાસને નવો વળાંક આપી શકે છે.

પાકિસ્તાન સરહદ નજીક આવેલા એક ઉજ્જડ વિસ્તારને અત્યાર સુધી સામાન્ય ગામ માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ કચ્છ યુનિવર્સિટી અને ઓક્સફર્ડ યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત અભિયાનમાં અહીં એક પ્રાચીન વસાહતના પુરાવા મળ્યા છે. આ સ્થળની ઓળખ હાલ કામચલાઉ ધોરણે "બરબાદપુર" તરીકે કરવામાં આવી છે. છેલ્લા 6 મહિનાથી ચાલી રહેલા આ સંશોધનમાં વૈજ્ઞાનિકોએ 2 એકર જેટલા વિસ્તારમાં ખોદકામ કર્યું. સંશોધન ટીમનું નેતૃત્વ કચ્છ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ગૌરવ ચૌહાણ કરી રહ્યા છે.

પાકિસ્તાન સરહદ નજીક 100થી વધુ હાડપિંજર સાથે પ્રાચીન વસાહત 'બરબાદપુર' મળી આવી (ETV Bharat Gujarat)

લાંબા સમયથી અવગણના થતી હતી

કચ્છ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અને સંશોધન ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહેલા પ્રોફેસર ગૌરવ ચૌહાણે કહ્યું કે, "આ જગ્યા લાંબા સમયથી અવગણના પામી હતી. ઓક્સફર્ડની ટીમ સાથે જ્યારે અમે સર્વે કર્યો તો અહીં માટીના સ્તરોમાં માનવ વસવાટના સ્પષ્ટ પુરાવા મળ્યા. આ વસાહત કચ્છની સૌથી જૂની વસાહતોમાંની એક હોઈ શકે છે.' તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, 'ઊંટના રમકડાં અને તાંબાના સિક્કા મળવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ વસાહત વેપારનું કેન્દ્ર હતી. હાડપિંજરોની એકસરખી દિશા અને દફનની રીત પણ ખૂબ જ અનોખી છે. તેના પર હવે વધુ અભ્યાસ કરીશું.'

સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા
સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

100થી વધુ હાડપિંજરો મળ્યા

સંશોધકોને અહીંથી 100થી વધુ માનવ હાડપિંજરો મળી આવ્યા છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે તમામ હાડપિંજરો એકસરખી દિશામાં દફનાવવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે તે સમયની દફનવિધિની પરંપરા દર્શાવે છે.

સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા
સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાચીન સભ્યતાની ઝલક આપતી અનેક વસ્તુઓ મળી

આ સાથે જ ટેરાકોટાની મૂર્તિઓ, રોજિંદા ઉપયોગના માટીના વાસણો, તેલના દીવા, તાંબાના સિક્કા અને ઊંટના રમકડાં જેવા અવશેષો પણ મળી આવ્યા છે. આ અવશેષો પરથી લાગે છે કે અહીંના લોકો વેપાર અને હસ્તકલામાં પાવરધા હતા.

સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા
સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

શું માને છે સંશોધકો

સંશોધકોનું માનવું છે કે, આ વિસ્તાર ક્યારેક નદીના કિનારે વસેલો સમૃદ્ધ નગર હોઈ શકે. સિંધુ નદીનો પ્રવાહ અહીંથી પસાર થતો હોવાની પણ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઈતિહાસકારોના મતે વર્ષ 1819ના વિનાશક ભૂકંપ બાદ નદીનું વહેણ બદલાઈ ગયું હતું. જેના કારણે આખું નગર રેતીમાં દટાઈ ગયું અને અવશેષો બહાર આવ્યા.

સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા
સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)
હવે આ અવશેષોનું વૈજ્ઞાનિક ડેટિંગ અને કાર્બન ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવશે. ભારત સરકારના પુરાતત્ત્વ સર્વેક્ષણ વિભાગ એટલે કે ASI ની મંજૂરી બાદ અહીં વધુ વ્યાપક ખોદકામ હાથ ધરાશે.
સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા
સદીઓ જૂની સભ્યતાના અવશેષ મળી આવ્યા (ETV Bharat Gujarat)

હજુ ઘણું સંશોધન બાકી

નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જો આ વસાહત સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલી સાબિત થાય તો કચ્છનો ઈતિહાસ 5000 વર્ષથી પણ જૂનો સાબિત થશે. આ શોધથી માત્ર કચ્છ જ નહીં પરંતુ ભારતના પ્રાચીન વેપાર માર્ગો અને ભૂગોળને સમજવામાં પણ મોટી મદદ મળશે.

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