અમરેલી: ચાંચબંદરથી વિક્ટર પોર્ટ ખાડી વચ્ચે ₹80 કરોડના ખર્ચે બ્રિજ બનશે; રાજુલા સુધીનું અંતર 40 કિમી ઘટશે

ચાંચબંદરથી વિક્ટર પોર્ટ સુધી દરિયાઈ ખાડી પર ₹80 કરોડથી વધુના ખર્ચે નિર્માણ થનારા વિશાળ પુલનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું

અમરેલીમાં ચાંચબંદરથી વિક્ટર પોર્ટ ખાડી વચ્ચે પુલ બનશે
અમરેલીમાં ચાંચબંદરથી વિક્ટર પોર્ટ ખાડી વચ્ચે પુલ બનશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 4, 2026 at 4:50 PM IST

અમરેલી: રાજ્ય સરકાર દ્વારા બંદરોને જોડતા માર્ગોના મજબૂતીકરણના અભિયાન હેઠળ અમરેલી જિલ્લાના દરિયાકાંઠે એક ઐતિહાસિક પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ થયો છે. ચાંચબંદરથી વિક્ટર પોર્ટ સુધી દરિયાઈ ખાડી પર ₹80 કરોડથી વધુના ખર્ચે નિર્માણ થનારા વિશાળ પુલનું ખાતમુહૂર્ત કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકી સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

​આઝાદી કાળની હાડમારીનો આવશે અંત

​10 હજારથી વધુ વસ્તી ધરાવતું અને મુખ્યત્વે કોળી સમાજ તેમજ શ્રમિક પરિવારોનું કેન્દ્ર એવું ચાંચબંદર ગામ વર્ષોથી માર્ગ જોડાણની ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યું હતું. અત્યાર સુધી ગ્રામજનોને રાજુલા પહોંચવા માટે 40 કિલોમીટર જેટલું લાંબુ અંતર કાપવું પડતું હતું. વિદ્યાર્થીઓ અને મજૂરી કામ માટે જતા લોકોની આ હાડમારીનો હવે અંત આવશે. સ્થાનિકો અનુસાર, આનંદીબેન પટેલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી રજૂઆતો કરવામાં આવતી હતી જેનો હવે સુખદ અંત આવ્યો છે.

અમરેલીમાં ચાંચબંદરથી વિક્ટર પોર્ટ ખાડી વચ્ચે પુલ બનશે (ETV Bharat Gujarat)

"આ પુલ ખાસ કિસ્સામાં મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. 2.1 કિલોમીટરની લંબાઇ ધરાવતા આ બ્રિજમાં 22 ગાળા (Spans) હશે અને બન્ને બાજુ એપ્રોચ રોડ બનાવવામાં આવશે. આ બ્રિજ નિર્માણ થવાથી ચાંચબંદર, ખેરા અને પટવા જેવા ગામોના હજારો લોકોને સીધો ફાયદો થશે અને આ વિસ્તારના વિકાસ માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે." કુંવરજી બાવળિયા, કેબિનેટ મંત્રી

​ધારાસભ્યોની રજૂઆત રંગ લાવી

​રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકી અને મંત્રી કૌશિક વેકરિયા સહિત પાંચ ધારાસભ્યોએ મુખ્યમંત્રી સમક્ષ આ પ્રોજેક્ટ માટે સતત રજૂઆતો કરી હતી.

"ચાંચ ગામમાં પુલ આકાર લઇ રહ્યો છે ત્યારે ગામના લોકો રાજીપો વ્યક્ત કરે છે. ગામના લોકો સંપૂર્ણપણે મજુરીયાત વર્ગના લોકો છે. 3-4 મહિને આ લોકોને ગામમાં પરત ફરવાનું થતું હતું હવે લાગે છે કે આ પુલ બનતા સવારે ઘરેથી કામે નીકળશે અને સાંજનો રોટલો ઘરે આવીને ખાઇ શકશે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થવા જઇ રહ્યું છે." હીરા સોલંકી, રાજુલા ધારાસભ્ય

