પદનામીત પદ્મશ્રી હાજી રમકડુંનું નામ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરવા ભાજપના કોર્પોરેટરે કરી અરજી, શહેરભરમાં જાગી ચર્ચા
કલાકાર હાજી રમકડુનું નામ મતદાર યાદી માંથી સ્થળાંતરિત મતદાર તરીકે દૂર કરવું જોઈએ આવી અરજી ભાજપના વોર્ડ નંબર 07 ના કોર્પોરેટર સંજય મણવરે કરી છે.
Published : January 27, 2026 at 5:01 PM IST
જુનાગઢ: SIR અંતર્ગત અંતિમ મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ થતા પૂર્વે હવે અનેક નવા વિવાદો સામે આવી રહ્યા છે. કલાકાર શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ તેમના મત વિસ્તારમાંથી દૂર કરવું જોઈએ આવી અરજી 7A ફોર્મ મારફતે કરવામાં આવી હતી. બિલકુલ તેવી જ રીતે 25મી તારીખે જાહેર થયેલા પદ્મશ્રી હાજી રમકડુંનું નામ પણ મતદારી યાદી માંથી મતદાર સ્થળાંતરિત થઈ ગયા હોવાની વિગતો સાથે ભાજપના કોર્પોરેટર સંજય મણવરે 7A અરજી મારફતે તેમનું નામ તેમના મત વિસ્તાર માંથી દૂર કરવું જોઈએ તેવી અરજી કરી છે. જેને લઈને હવે સંશોધિત મતદાન યાદી સામે અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
પદનામિત પદ્મશ્રી હાજી રમકડું જૂનાગઢના મતદાર નહીં ?
સંશોધિત મતદાર યાદીને લઈને હવે અનેક વિવાદો સામે આવી રહ્યા છે, બે ચાર દિવસ પૂર્વે સાહિત્યકાર અને હાસ્ય કલાકાર એવા શાહબુદ્દીન રાઠોડનું નામ પણ સ્થળાંતરિત મતદાર તરીકે તેમના જે તે મત વિસ્તારમાંથી દૂર કરવું જોઈએ. આવી અરજી 7A ફોર્મ મારફતે ચૂંટણી અધિકારીને મોકલવામાં આવી હતી. કલાકાર હાજી રમકડુનું નામ મતદાર યાદી માંથી સ્થળાંતરિત મતદાર તરીકે દૂર કરવું જોઈએ આવી અરજી ભાજપના વોર્ડ નંબર 07 ના કોર્પોરેટર સંજય મણવરે કરી છે, જેને લઈને હવે જુનાગઢ શહેરમાં આ કિસ્સો ટોક ઓ ધ ટાઉન પણ બની રહ્યો છે. થોડા દિવસ પૂર્વે કોર્પોરેશનમાં પૂર્વ નેતા વિપક્ષ અદ્રેમાન પંજાનું નામ પણ સ્થળાંતરિત મતદાર તરીકે મતદાર યાદી માંથી દૂર કરવું જોઈએ તેવી 7Aની અરજી ભાજપના જ અન્ય એક કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયા દ્વારા કરવામાં આવી હતી.
સંજય મણવરનું નિવેદન
7A ફોર્મ ભરનાર ભાજપના વર્તમાન કોર્પોરેટર સંજય મણવરે ઈટીવી ભારત સાથે કરેલી એક્સક્લુઝિવ ટેલીફોનીક વાતચીત માં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, મતદાર યાદીમાં હાજીભાઈ રાઠોડ નામનો ઉલ્લેખ છે જ્યારે તેમનું આધારકાર્ડ મીર હાજીભાઈ કાસમભાઇ આવું જોવા મળે છે. જેથી ભાઈના નામ પર અન્ય કોઈ મતદાર મત નાખી આવતો નથીને તેને લઈને તેઓએ શંકા વ્યક્ત કરી હતી, અને તેમનું નામમાં મતદાર યાદીમાં આધાર કાર્ડ મુજબનું આવે તે માટે તેમણે આ ફોર્મ ભર્યું છે.
નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારા એ ભાજપ પર લગાવ્યો આરોપ
નેતા વિપક્ષ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારા એ ભાજપ પર મતદારોના નામ યાદીમાંથી દૂર કરવાને લઈને આરોપ લગાવ્યો હતો. એક અઠવાડિયા પૂર્વે પૂર્વ નેતા વિપક્ષ અંદ્રેમાન પંજાનું નામ મતદાર યાદી માંથી દૂર કરવું જોઈએ, તેવું જ 7A ફોર્મ વર્તમાન કોર્પોરેટર સંજય ધોરાજીયાએ ભર્યું હતું. બિલકુલ તેવી જ રીતે પદનામીત પદ્મશ્રી હાજી કાસમ ઉર્ફે રમકડુંનું નામ પણ સ્થળાંતરિત મતદાર તરીકે મતદાર યાદી માંથી દૂર કરવું જોઈએ આવું 7A ફોર્મ ભાજપના અન્ય એક કરપરેટર સંજય મણવર દ્વારા ભરવામાં આવ્યું છે. સમગ્ર પ્રક્રિયા ભાજપને ઈશારે થઈ રહી હોય તેવો સ્પષ્ટ અને સીધો આરોપ નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારાએ લગાવ્યો છે.