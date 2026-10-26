DAP ખાતરની થેલી 2 હજાર રુપિયાની છે ને ગુંઠે માત્ર 85 રુપિયા સહાય એ ખેડૂતોની ક્રૂર મજાક: અમિત ચાવડા
વાવ થરાદના અનેક વિસ્તારમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ થયો છે. સરકારે ફરી વિચારણા કરવાની જરુર છે.
Published : October 26, 2026 at 5:58 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 6:10 PM IST
અમદાવાદ: રાજ્યના ચાર જિલ્લામાં ઓછો વરસાદ પડતા રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ચાર જિલ્લા કચ્છ, જામનગર, પોરબંદર અને દ્વારકાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કર્યા છે. જેમાં 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં પ્રતિ હેક્ટર 8500 રુપિયા સહાય આપવામાં આવશે. જો કે આ અંગે ખેડૂત આગેવાન તેમજ કોંગ્રેસ દ્વારા નારાજગી વ્યક્તિ કરી ઓછી સહાય આપવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું છે. તેમજ સહાયને ક્રૂર મજાક ગણાવી છે.
ગુજરાત પ્રદેશ કિસાન કોંગ્રેસ અને ખેડૂત હિત રક્ષક સમિતિના પ્રમુખ પાલ આંબલિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હકેટરદીઠ 8500 સહાયને ક્રૂર મજાક છે. સરકારે આર્થિક સહાયવાળા નિર્ણયમાં ફેર વિચારણા કરવો જોઇએ. જો સરકાર નિર્ણય ન બદલાવે તો 12 માર્ચે લડતનું રણશીંગુ ફૂંકવાનું તેમણે એલાન કર્યું હતું. કોંગ્રેસના સમયમાં દુષ્કાળગ્રસ્ત વર્ષમાં 150 ટકા પાક વીમો અપાતો.
આ સરકારે પાક વીમા યોજના બંધ કરવાનું પાપ કર્યું છે. કોંગ્રેસના સમયમાં પાકવીમાં યોજના ઉપરાંત SDRFના એટલે બન્ને યોજનાના લાભો મળતા હતાં. હેકટરે 8500 બે હેકટરની મર્યાદામાં આ ખેડૂતોની ક્રૂર મજાક છે.
દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર થાય એટલે સરકારે કરવાના ફરજિયાત કામો
1) ખેડૂતોનું પાક ધિરાણ માફ (અત્યારે વધારેમાં વધારે 3 લાખ પાક ધિરાણ છે)
2) 7 કિલોમીટરની ત્રિજ્યમાં ઘાસચારા વિતરણ કેન્દ્ર ખોલવા
3) રાહતકામો ચાલુ કરવા
4) પાંજરાપોળ ખોલવા
5) પીવાના શુદ્ધ પાણીની વ્યવસ્થા
6) રજીસ્ટર ગૌશાળામાં પર પશુદીઠ રોજ સહાય
વાવ-થરાદ અને બનાસકાંઠામાં પણ ઓછો વરસાદ
વાવ થરાદ અને બનાસકાંઠા જિલ્લામા દુષ્કાળ હોવા છતાં અસરગ્રસ્તથી વંચિત મુદે સરકારને ખેડૂત આગેવાન દોલાભાઈ ખગડાએ જણાવ્યું હતું કે વાવ થરાદના અનેક વિસ્તારમાં ખૂબ ઓછો વરસાદ થયો છે. સરકારે ફરી વિચારણા કરવાની જરુર છે. બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે.
એક ગુંઠે માત્ર 85 રુપિયા: અમિત ચાવડા
ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી દુષ્કાળની જાહેરાત મુદ્દે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, કોંગ્રેસ દ્વારા દુષ્કાળ જાહેર કરવાની માંગણી સરકાર સમક્ષ વારંવાર કરવામાં આવતા સરકારે આખરે સહાય જાહેર કરી છે. પરંતુ હેક્ટર દીઠ 8500ની સહાય અને તે પણ માત્ર 2 હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય જાહેર કરાઇ છે. એટલે કે એક ગુંઠે માત્ર 85 રુપિયા થયા. ડીએપી ખાતરની થેલી પણ 2 હજાર રુપિયાની મળે છે. આવા સંજોગોમાં આટલી ઓછી સહાય ખેડૂતોને કોઇ મદદરુપ નહીં થઇ શકે. સરકારે સહાયના ધોરણમાં વધારો કરવો જોઇએ. આટલી સહાયથી ખેડૂતોનું ભલું નહીં થાય.
પશુપાલકોને હિજરત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ
ખેડૂત રામસિંગભાઈ રાજપુતે જણાવ્યું હતું કે, દુષ્કાળગ્રસ્તોની યાદીમાં વાવ થરાદ જિલ્લાને સામેલ નથી કરવામાં આવ્યો. વરસાદના ખોટા આંકડા આપીને વાવ થરાદ જિલ્લાને બાકાત રાખવામાં આવ્યો છે. તેનું પરિણામ સરકારે ભોગવવું પડશે. પશુપાલકોને હિજરત કરવી પડે તેવી સ્થિતિ છે. જો અમારા જિલ્લાને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર નહીં કરાય તો આંદોલન કરીશું.
ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવામાં આવે
કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે, દુષ્કાળને લગતી માહિતી કોંગ્રેસે સરકારને પહોંચાડી હતી. વડાપ્રધાન મોદી ઉત્તર ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે તો અમારી માંગણી છે કે ખેડૂતોનું દેવું માફ કરવામાં આવે અથવા તો વ્યાજ માફ કરવામાં આવે. જે ખેડૂતોનો પાક નિષ્ફળ ગયો છે તેમનો સર્વે કરી સહાય આપવામાં આવે.
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