ભાવનગરની સરકારી શાળામાં 'બેગલેસ ડે'નો જલસો, વિદ્યાર્થીઓએ રોટલા સહિત મેગી-પાસ્તા બનાવ્યા, ખાણીપીણીની જીયાફત માણી
ભાવનગર શહેરની શાસ્ત્રીનગરમાં આવેલી શાળા નંબર 59 અને 60માં બેગલેસ દિવસ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને વિદ્યાર્થીઓએ 'જલસા' કર્યા હતાં.
Published : August 10, 2026 at 10:30 AM IST
ભાવનગર: જલસા આ શબ્દ સાંભળીને સૌ કોઈના મનમાં થનગનાટ જરૂર થવા લાગે છે. યુવાન મિત્રો, મહિલાઓ દ્વારા જલસા પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે.
ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં શાળાના બાળકોએ એક દિવસ એવો મેળવ્યો, જેમાં પુસ્તકો સામે જોવાનું નથી માત્ર જલસા કરવાના છે. ભાવનગરની એક સરકારી શાળામાં બેગલેસ દિવસને પગલે બાળકો જલસા કરતા નજરે પડ્યા હતા.
બેગલેસ દિવસના જલસા
ગત શનિવારનો દિવસ ભાવનગર શહેરની શાસ્ત્રીનગરમાં આવેલી શાળા નંબર 59 અને 60 માં બેગલેસ દિવસ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. શાળાના પટાંગણમાં ખાણીપીણીની વસ્તુઓ જોવા મળતી હતી.
બાળકો કોઈ પોતે બનાવીને લાવેલી ખાદ્ય ચીજોને વેચતા હતા તો કોઈ ખરીદીને આરોગતા હતા. આજનો દિવસ બાળક માટે પુસ્તક નહીં પરંતુ જલસાનો હતો અને બાળકોનો કલરવ સાંભળવા મળતો હતો.
શાળામાં ચુલા પર રસોઈ
શાળાના પટ્ટાંગણમાં ચાલતા મેળાને લઈને શિક્ષક યોગેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમારી શાળામાં આજે લાઈફ સ્કિલ છ થી આઠ ધોરણના બાળકોનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. જેમાં બાળકો પોતાની જાતે બનાવેલી ચીજ વસ્તુઓ લઈને આવ્યા છે. શાળાઓમાં આજે કોઈ બેગ લાવેલા નથી અને જે લોકો લાવેલા છે તેમા પ્રવૃત્તિની ચીજ વસ્તુઓ ભરીને લાવ્યા છે.
બાળકોએ કહ્યું, 'અમારી જાતે બધું બનાવ્યું'
શાળાના પટાંગણમાં કોઈ બાળક દાબેલી બનાવતું હતું, તો કોઈ પાણીપુરી વેચતું હતું. તો કોઈ બટેટા-ભૂંગળા વેચતું હતું. તો ચૂલા ઉપર બનતી ચીજ વસ્તુઓને લઈને વિદ્યાર્થી અનંત ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, બે દિવસ છે એટલે બેગ લાવ્યા નથી, તમારે જે પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તે કરજો તેવું કહેવામાં આવ્યું હતું, એટલે અમે રોટલા બનાવ્યા છે. ચૂલો જાતે બનાવ્યો છે, લોટ લાવ્યા છીએ, લાકડા લાવ્યા છીએ અને રોટલો બનાવી રહ્યા છીએ. અહીંયા ઘણા બાળકો ચા બનાવી રહ્યા છે, મેગી પાસ્તા વગેરે ચીજો પણ બનાવવામાં આવી છે.