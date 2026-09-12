સમી તાલુકાના કઠીવાડા ગામે બંધ જિંનિંગ મીલમાંથી 6થી7 મહિનાની બાળકી મળી આવી
બાળકી હાલ ધારપુર સિવિલમાં ડોકટરોના અવલોકનમાં છે અને પોલીસ વાલી વારસની શોધખોળ કરી રહી છે
Published : September 12, 2026 at 9:24 PM IST
પાટણ: સમી તાલુકાના કઠીવાડા ગામે આવેલ એક બંધ જીનિંંગ મિલમાંથી છ થી સાત મહિનાની નવજાત બાળકી ત્યજાયેલી હાલતમાં જીવિત મળી આવી હતી. આ ઘટનાની જાણ પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા તેમજ 108 ની જાણ કરાતા ઘટના સ્થળે પહોંચી બાળકીને પ્રાથમિક ટ્રીટમેન્ટ આપી એને ત્યારબાદ ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે ધારપુર મેડિકલ કોલેજ ખાતે આવેલ હોસ્પિટલમાં વધુ સારવાર માટે એનાઇસીયુ વોર્ડમાં દાખલ કરવામાં આવી છે.
આ અંગે મળેલ વિગતો અનુસાર સમી તાલુકામાં માનવતાને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં કઠીવાડા નજીક બંધ જિનિંગ ફેક્ટરીના કમ્પાઉન્ડમાંથી તરછોડાયેલી હાલતમાં 6થી 7 મહિનાની જીવિત બાળકી મળી આવી છે. કઠીવાડા બસ સ્ટેન્ડથી સમી તરફ આવતા રસ્તા પર આવેલી બંધ કપાસની મિલના દરવાજાની અંદરના ભાગે બાળકીના રડવાનો આવાજ આવતા નજીક મા રહેતા એક વ્યક્તિના ધ્યાને આવતા બાળકીના વાલી-વારસ અંગે સ્થળ પર તપાસ કરતાં કોઈ માહિતી મળી ન હતી. બાદમાં ઘટનાની જાણ થતાં સમી PS પસાર 112 જનરક્ષક વાનની ટીમને કરતા તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચી હતી.
પાટણ SP વી કે નાઈએ પત્રકારોને આ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, સમી નજીક કઠિવાડા ગામ પાસે આવેલ એક બંધ જીનિંગ મિલમાં નવજાત આશરે છ થી સાત માસ ની બાળકી ત્યજાયેલ હાલતમા મળી આવી છે અને તેને પ્રથમ સમી સરકારી હોસ્પટલમાં સારવાર બાદ પાટણ સ્થિત ધારપુર સિવિલમાં હાલ ડોકટરોના અવલોકનમાં છે અને આ અંગે બાળકીના વાલી વારસની શોધ ખોળના આદેશ આપ્યા છે.
બાળકીની પ્રાથમિક સારવાર માટે તેને સમી સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી ત્યારબાદ સમી પોલીસની મદદથી બાળકીનું વધુ સારવાર માટે પાટણ ધારપુર હોસ્પિટલ ખાતે રવાના કરાયેલ ઘટનાને પગલે બાળકી કોની અને તેને કોણ તરછોડી ગયું તે અંગે અનેક સવાલો ઉભા થયા છે. સમી પોલીસે બાળકીના વાલીવારસની શોધ તેમજ સમગ્ર ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે. બાળકી મળી આવવાની ઘટનાથી સમી તાલુકામાં ચકચાર સાથે માનવતાને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવતા લોકોમાં રોષ વ્યાપ્યો હતો.
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