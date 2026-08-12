ગાંધીનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરા વાયરસે ત્રીજા બાળકનો ભોગ લીધો, સોનીપુર ગામની 7 વર્ષિય બાળકીનું સારવાર દરમિયાન મોત
અગાઉ કલોલ તાલુકાના જાસપુરનો એક બાળક તેમજ માણસાના ચરાડા ગામના ચાર વર્ષીય બાળકનું ચાંદીપુરાના કારણે મૃત્યું થયું હતું.
Published : August 12, 2026 at 7:02 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યના પાટનગર ગાંધીનગરમાં ચાંદીપુરા વાયરસનો કહેર ધીરે ધીરે વધતો હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. અગાઉ કલોલ તાલુકાના જાસપુરના બાળક, માણસાના ચરાડા ગામનો ચાર વર્ષીય બાળક ચાંદીપુરાથી જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે, ત્યારે વધુ એક બાળકે ચાંદીપુરાથી જીવ ગુમાવ્યો છે. ગાંધીનગર તાલુકાના સોનીપુર ગામના ખેતર વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારની સાત વર્ષીય બાળકી કે જે ચાંદીપુરા પોઝિટિવ હતી અને ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી હતી તેનું મૃત્યુ થયું છે.
રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસ કહેર મચાવી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં માટીના મકાનમાં રહેતા શ્રમજીવીઓ ભોગ બની રહ્યા છે. એક પખવાડિયા પહેલા ગાંધીનગર જિલ્લાના કલોલ તાલુકાના જાસપુરના ખેતર વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારનો અઢી વર્ષનો દીકરો ચાંદીપુરાને કારણે મોતને ભેટ્યો હતો. ત્યારે 27 જુલાઈના રોજ ચાંદીપુરાગ્રસ્ત વધુ એક બાળકનું મોત થયું હતું.
આ અંગે મળતી માહિતી પ્રમાણે ગાંધીનગર તાલુકાના સોનીપુર ગામ પાસે આવેલા વાડી વિસ્તારમાં રહેતા એક ખેડૂત પરિવારની 7 વર્ષીય દીકરીને તાવ, ખેંચ સાથે મગજના તાવની અસર થઈ હતી, જેના પગલે તેને ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે દાખલ કરીને સારવાર આપવામાં આવી હતી. આ બાળકીને તારીખ 6 ઓગસ્ટના રોજ સિવિલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી અને તેણીનું સેમ્પલ વધુ પરીક્ષણ માટે જીબીઆરસી ખાતે મોકલી આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં તેણી ચાંદીપુરા પોઝિટિવ હોવાનું સામે આવતા આ બાળકીને સારવાર માટે રાખવામાં આવી હતી.
જોકે સારવાર દરમિયાન આ સોમવારે સોમવારે આ બાળકીનું મૃત્યુ થયું હતું. આ સાથે ગાંધીનગર જિલ્લામાં ચાંદીપુરાથી મૃત્યુનો આંકડો ત્રણ સુધી પહોંચી ગયો છે. આ જીવલેણ અને બાળકોને થતા વાયરસ માટે જવાબદાર માખીને શોધવા તથા તેનો નાશ કરવા માટે ગામેગામ ઝુંબેશ ચાલી રહી છે જે અંતર્ગત આજે આ સોનીપુર ગામમાં પણ અધિકારીઓની ટીમ પહોંચી હતી.
સોનીપુર ગામમાં વાડી વિસ્તારમાં રહેતા પરિવારની સાત વર્ષીય દીકરીનુ ચાંદીપુરાથી મોત થયા બાદ આરોગ્ય તંત્ર દોડતું થઈ ગયું છે. આ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારના 22 જેટલા ઘરોમાં સઘન સર્વેલન્સ, પાવડર ડસ્ટિંગ અને સ્પ્રેઈંગ કરવામાં આવ્યું છે. ક્લોરીનેશન અને રોગ અટકાયતી અન્ય પગલાં અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું છે. આજે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી સહિતનો સ્ટાફ સોનીપુર ગામે પહોંચી ગયો હતો.