કબાટમાં પુરાઈ જતા ગુંગળામણથી 7 વર્ષની બાળકીનું મોત, વાલીઓ માટે ચેતવણીરૂપ ઘટના

મહેસાણાના કડીમાં 7 વર્ષની માસૂમ કપડાં મૂકવાના કબાટમાં અકસ્માતે પુરાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ગુંગળાઈ જતાં તેનું કરુણ મોત નિપજ્યું.

7 વર્ષની બાળકીનું મોત
7 વર્ષની બાળકીનું મોત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 1:09 PM IST

2 Min Read
કડી, મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડીના કરણનગર રોડ પર એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે, જેને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. ધાબા પર સાફ સફાઈ કરવા ગયેલી માતાની ગેરહાજરીમાં ઘરમાં રમી રહેલી તેમની 7 વર્ષની માસૂમ દીકરી કપડાં મૂકવાના કબાટમાં અકસ્માતે પુરાઈ ગઈ હતી, અને ગુંગળામણ થતાં તેનું કરુણ મોત નિપજ્યું હતું. આ ઘટના દરેક વાલીઓ માટે ચેતવણીરૂપ બની છે.

માસૂમના મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટ્યું

આ ઘટના ગુરુવારે સાંજના સમયે કડીના કરણનગર રોડ પર આવેલા સુકન બંગ્લોઝમાં બની હતી. મૂળ મહારાષ્ટ્રના વતની તુષારભાઈ સૂર્યવંશી, જેઓ મેડા આદરજમાં અદાણી એન્જિનિયરિંગમાં નોકરી કરે છે, તેઓ ગુરુવારે સવારે કામ પર ગયા હતા. ઘરે તેમના પત્ની સ્વાતિબેન અને બે બાળકો, એક નાનો પુત્ર અને 7 વર્ષની પુત્રી એશા હાજર હતા.

માતા ધાબા પર અને દીકરી કબાટમાં!

શિયાળાની શરૂઆત હોવાથી સ્વાતિબેન સવારથી જ ઘરકામમાં વ્યસ્ત હતા અને ગરમ કપડાં ધોઈને સૂકવ્યા હતા. બપોર પછી તેઓ કપડાં અંદર લાવીને મૂક્યા હતા. સાંજના સમયે, સ્વાતિબેન તેમના પુત્રને સુવડાવી દીધો હતો અને દીકરી એશાને ટીવી ચાલુ કરીને ઘરના હોલમાં એકલી મૂકીને ધાબાની સાફ-સફાઈ માટે ઉપર ગયા હતા.

સ્વાતિબેને થોડીવાર પછી એશાને ઉપર બોલાવી, પરંતુ ટીવીનો અવાજ વધુ હોવાથી એશા સાંભળી શકી નહીં. આ દરમિયાન એશા રમતાં-રમતાં હોલમાં રાખેલા લાકડાના કબાટમાં અકસ્માતે પુરાઈ ગઈ અને કબાટનો દરવાજો બંધ થઈ ગયો. ગુંગળામણ થવાના કારણે માસૂમ એશાનું મોત નીપજ્યું.

પરિવાર અને પાડોશીઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા

ધાબા પરથી કામ પતાવીને સ્વાતિબેન નીચે આવ્યા ત્યારે એશા ન દેખાતાં તેમણે ઘરમાં શોધખોળ શરૂ કરી. અંતે, કબાટ ખોલતાં એશા બેભાન અવસ્થામાં મળી આવી. તરત જ પાડોશીઓની મદદથી બાળકીને કડીની ભાગ્યોદય હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી.

માતા-પિતા અને સમગ્ર પરિવાર પર આ આઘાતજનક સમાચારથી શોક છવાઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં કડી પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. આ દુઃખદ ઘટનાએ નાના બાળકો ધરાવતા પરિવારોને સુરક્ષા પ્રત્યે વધુ સજાગ રહેવાનો સંદેશ આપ્યો છે.

7 YEAR OLD GIRL DIED IN KADI
7 YEAR OLD GIRL DIED IN MEHSANA
MEHSANA NEWS
TRAGIC INCIDENT
7 YEAR OLD GIRL DIED

