કુવામાંથી મળ્યા હાડકા અને પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો 6 મહિનાથી ગુમ વૃ્દ્ધાનો ભેદ, જુનાગઢના ખમીદાણા ગામની ચકચારી ઘટના

ગત વર્ષના જૂન મહિનાથી લઈને અત્યાર સુધી પોલીસ ગુમ થયેલા વૃદ્ધાની તપાસ કરતી હતી, પરંતુ કોઈ કડી ન મળતા પોલીસ પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ હતી.

Published : February 1, 2026 at 8:00 AM IST

જુનાગઢ: છેલ્લાં છ મહિનાથી જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના ખમીદાણા ગામમાં એકલવાયું જીવન જીવતા 65 વર્ષના સુમરીબેન બારૈયા અચાનક દર દાગીના અને રોકડ સાથે ઘરેથી ગુમ થઈ ગયા હોવાની ઘટનાએ સમગ્ર ગામમાં ચકચાર મચાવી દીધી હતી.

સુમરી બેનના પરિવારજનો દ્વારા સમગ્ર મામલે કેશોદ પોલીસ મથકમાં ફરીયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી પોલીસ તપાસ કરી રહી હતી, પરંતુ આ મામલામાં કોઈ મજબૂત કડી ન મળતા પોલીસ પણ મૂંઝવણમાં મુકાણી હતી.

કેશોદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો 6 મહિનાથી ગુમ વૃદ્ધાનો ભેદ (Etv Bharat Gujarat)

કુવામાંથી મળ્યા હાડકા

ગત વર્ષના જૂન મહિનાથી લઈને અત્યાર સુધી પોલીસ ગુમ થયેલા વૃદ્ધાની તપાસ કરી રહી હતી, પરંતુ સમગ્ર મામલામાં કોઈ કડી ન મળતા પોલીસ પણ મૂંઝવણમાં મુકાઈ હતી, ત્યારે શનિવારે 31 જાન્યુારીના રોજ રેન્જ આર આર સેલને ચોક્કસ બાતમી મળતા પોલીસે ખમીદાણા ગામમાં આવેલા કુવામાં તપાસ કરતા અહીંથી માનવ દેહના કેટલાક હાડકા મળી આવ્યા હતા, તેને લઈને પોલીસે ગામમાં તપાસ શરૂ કરતાં પોલીસ આરોપી સુધી પહોંચી અને તેને દબોચી લીધો.

દુષ્કર્મ અને લૂંટના ઇરાદે કરી નાખી હત્યા

પોલીસના હાથે લાગેલો આરોપી બીજો કોઈ નહીં પરંતુ ગામના જ મંદિરમાં સેવા કરતો ઈસમ મહેશ વ્યાસ નીકળ્યો. મહેશ વ્યાસ સારી રીતે જાણતો હશે કે, સુમરીબેન પાસે દાગીના અને રૂપિયા છે અન તેઓ એકલવાયું જીવન જીવે છે. આજથી 6 મહિના પૂર્વે જ્યારે સુમરીબેન પોતાના કોઈ કામ બાબતે ખમીદાણા.થી કેશોદ તરફ આવી રહ્યા હતા. આ તકનો લાભ ઉઠાવીને મહેશ વ્યાસે વૃદ્ધ સુમરીબેનને દુષ્કર્મ કરવા માટે બેભાન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ વૃદ્ધાએ મંદિરના સેવક મહેશ સામે જીક જીલતા અંતે મહેશે વૃદ્ધાની હત્યા કરી નાખી, ત્યારબાદ હત્યા કરાયેલા મૃતદેહને કોઈ પણ વ્યક્તિને શંકા ન જાય તે રીતે કોથળામાં પૂરીને ગામમાં જ આવેલા અને વર્ષોથી બંધ એવા અવાવરું કુવામાં ફેંકીને પોતે કરેલા જઘન્ય અપરાધને છુપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે આજે જુનાગઢ પોલીસ ની તપાસમાં નિષ્ફળ સાબિત થયો છે.

આરોપી મહેશ વ્યાસ
આરોપી મહેશ વ્યાસ (Etv Bharat Gujarat)

મંદિરના સેવક મહેશ વ્યાસની અટકાયત

વિસાવદર ASP અગ્રવાલે આ વિશે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે ગામના કુવામાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, તેમાંથી કેટલાક માનવ દેહના હાડકા મળ્યા હતા. હજુ પણ કુવામા સર્ચ અભિયાન શરૂ રખાયું છે, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન વૃદ્ધાની હત્યા ગામના કોઈ વ્યક્તિએ કરી હોવાની શંકા ઊભી થઈ હતી, ત્યારબાદ ગામના જ મંદિરના સેવક મહેશ વ્યાસ પર પોલીસને શંકા જતા તેની અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરતા તેણે દુષ્કર્મ બાદ હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો હોવાનું જણાતા પોલીસે મંદિરના સેવક મહેશ વ્યાસની અટકાયત કરી છે, હાલ તેની પાસેથી દાગીના કે અન્ય કોઈ મુદ્દામાલ મળ્યો નથી, જે દિશામાં પણ કેશોદ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.

