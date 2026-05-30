ETV Bharat / state

8 વર્ષની બાળકીને પીંખનાર 60 વર્ષના નરાધમને આજીવન કેદની સજા, અમદાવાદની વિશેષ અદાલતે સંભળાવી સજા

બિસ્કિટ અને પૈસાની લાલચે 8 વર્ષની બાળકી સાથે હેવાનિયત આચરનારા અમદાવાદના 60 વર્ષના આરોપીને કોર્ટે જીવે ત્યાં સુધી કેદ એટલે કે જન્મટીમની સજા ફટકારી.

બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર 60 વર્ષના આરોપીને આજીવન કેદની સજા
બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર 60 વર્ષના આરોપીને આજીવન કેદની સજા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં માનવતાને શરમાવે તેવી એક ગંભીર ઘટનામાં પોક્સો વિશેષ અદાલતે 60 વર્ષના દોષિત દલપત વઢીયારીને જન્મટીપની સજા ફટકારી છે. 8 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચરનાર આરોપીને કોર્ટે કુલ એક લાખ રૂપિયાનો દંડ પણ ફટકાર્યો છે. સાથે જ પીડિતાને દંડની રકમ ચૂકવવા અને રાજ્ય સરકાર તરફથી 7 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાનો હુકમ કર્યો છે.

અમદાવાદના કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં વર્ષ 2025 દરમિયાન આરોપી દલપત વઢીયારી સામે BNS અને પોક્સો એક્ટની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસની સુનાવણી અમદાવાદ સિટી સેશન્સ કોર્ટ ખાતે આવેલી પોક્સોની વિશેષ અદાલતમાં ચાલી હતી. કેસની સુનાવણી દરમિયાન જજ એ.બી. ભટ્ટે સરકારી પક્ષ દ્વારા રજૂ કરાયેલા પુરાવા, સાક્ષીઓ અને દલીલોને ધ્યાનમાં લઈને આરોપીને દોષિત ઠેરવ્યો હતો.

શું હતી સમગ્ર ઘટના

8 વર્ષની બાળકી પોતાના રહેણાંક વિસ્તારની ચાલીમાં રમતી હતી, ત્યારે આરોપીએ તેને પૈસા અને બિસ્કિટની લાલચ આપીને પોતાના ઘરમાં લઈ ગયો હતો. ત્યાં તેણે બાળકી સાથે દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. બાદમાં બાળકી ઘરે પરત ફરી ત્યારે તેણે પોતાની માતાને ગુપ્ત ભાગમાંથી લોહી નીકળતું હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ સાંભળીને પરિવાર ચિંતિત બન્યો હતો. બાળકી આરોપીને ઓળખતી ન હોવાથી માતાએ તેને પૂછપરછ કરી હતી. બાળકી જે સ્થળે લઈ જવામાં આવી હતી ત્યાં માતા પહોંચી હતી, પરંતુ તે સમયે ઘર બંધ મળ્યું હતું.

શરૂઆતમાં પરિવારે કોઈને જાણ કરી નહોતી. જોકે માતાને શંકા જતા તેમણે બાળકી પર નજર રાખવાનું શરૂ કર્યું હતું. થોડા સમય બાદ ફરી એકવાર આરોપી બાળકીને પોતાના ઘરમાં લઈ ગયો હતો. આ વખતે માતાએ તેનો પીછો કર્યો હતો. આરોપીના ઘરના દરવાજા પર પહોંચી માતાએ જોરદાર બૂમાબૂમ અને દરવાજો ખખડાવતા આરોપીએ દરવાજો ખોલ્યો હતો. અંદર બાળકી પલંગ પર બેઠેલી હતી અને તેના હાથમાં બિસ્કિટ હતું. માતાએ હોબાળો મચાવતા આસપાસના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા. લોકો ભેગા થતા આરોપી સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ પરિવારે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

સરકારી વકીલોની ધારદાર દલીલો

કેસ દરમિયાન સરકારી પક્ષે મજબૂત પુરાવા અને સાક્ષીઓ રજૂ કર્યા હતા. સરકારી વકીલ કમલેશ જૈને કોર્ટ સમક્ષ દલીલો રજૂ કરી હતી. જ્યારે વિશેષ સરકારી વકીલ દિલીપસિંહ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે પોક્સો જેવા ગંભીર ગુનાઓમાં કડક સજા જરૂરી છે, જેથી સમાજમાં એવો સ્પષ્ટ સંદેશ જાય કે માસૂમ બાળકો સામેના અપરાધોને કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં આવશે નહીં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલી આ સજા બાળકો સામેના યૌન અપરાધો સામે કડક વલણ દર્શાવે છે અને પીડિતાને ન્યાય અપાવવાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો છે. આ ચુકાદા સાથે પોક્સો કોર્ટએ ફરી એકવાર સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બાળકોની સુરક્ષા સામે ખતરો ઉભો કરનારાઓ માટે કાયદામાં કોઈ નરમાઈ નથી અને આવા ગુનાઓમાં કડકમાં કડક સજા આપવામાં આવશે.

  1. 14 વર્ષના સગીરને દુષ્કર્મ અને હત્યાના ગુનામાં ચીનની કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી
  2. ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો: સગીરા સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યાના પ્રયાસના આરોપીને ફાંસીની સજા

TAGGED:

RAPE WITH MINOR GIRL
AHMEDABAD RAPE CASE
LIFE IMPRISONMENT FOR POCSO ACT
બાળકી સાથે દુષ્કર્મ
RAPE CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.