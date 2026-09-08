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52 ગજની ધજા, 36 વર્ષનો વારસો; કેવી રીતે તૈયાર થાય છે તરણેતરના મેળામાં ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવને ચડાવાતી ધજા?

છેલ્લા 36 વર્ષથી સુરેન્દ્રનગરનો સોલંકી પરિવાર આ ધજા તૈયાર કરી રહ્યો છે

છેલ્લા 36 વર્ષથી સુરેન્દ્રનગરનો સોલંકી પરિવાર આ ધજા તૈયાર કરે છે
છેલ્લા 36 વર્ષથી સુરેન્દ્રનગરનો સોલંકી પરિવાર આ ધજા તૈયાર કરે છે (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 7:03 PM IST

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સુરેન્દ્રનગરઃ વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અને સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી મોટો તરણેતરનો મેળો નજીક આવી રહ્યો છે. ભાતીગળ સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતો આ મેળો આગામી 14 સપ્ટેમ્બરથી પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે. તરણેતરનો મેળો માણવા માટે દેશ-વિદેશથી લોકો અહીં આવતા હોય છે. ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવની પૂજા અર્ચના કરીને, ધજા ચડાવ્યા બાદ આ મેળાનો પ્રારંભ થાય છે. જે ધજા ચડાવ્યા બાદ આ મેળાનો પ્રારંભ થાય છે, તે ધજા કેવી રીતે તૈયાર થઈ છે તે પણ જાણીએ

તરણેતરના મેળાનું ખૂબ જ પૌરાણિક મહત્વ રહેલું છે. આ મેળામાં રાવટીઓ પણ આવે છે અને સંતો-મહંતો તેમજ નેતાઓની હાજરીમાં તમામ કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. 14 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવા જઈ રહેલા તરણેતરના મેળાને લઈને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. તરણેતરના મેળાને સૌરાષ્ટ્રનો સૌથી પૌરાણિક મેળો માનવામાં આવે છે. ભગવાન ત્રિનેત્રેશ્વરની પૂજા-અર્ચના કર્યા બાદ તેમને ધજા ચડાવીને આ મેળાનો પ્રારંભ થાય છે. દર વર્ષ ભાદરવા સૂદ ચોથના દિવસે પાળિયાદના મહંત દ્વારા આ 52 ગજની ધજા ચડાવવામાં આવે છે.

ભગવાન ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવને તરણેતરના મેળામાં ચડાવવામાં આવતી ધજા સુરેન્દ્રનગરનો સોલંકી પરિવાર તૈયાર કરે છે. 52 ગજની આ ધજા છેલ્લા 36 વર્ષથી સોલંકી પરિવાર દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે. સોલંકી પરિવાર ધજા તૈયાર કર્યા બાદ પાળિયાદના મહંતને અર્પણ કરે છે. ત્યારબાદ આ ધજા તરણેતરના મેળામાં ભગવાન ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવને ચડાવવામાં આવે છે.

ધજા તૈયાર કરનારા સોલંકી પરિવાર સાથે ખાસ વાતચીત (Etv Bharat)

છેલ્લા 36 વર્ષથી ધજા તૈયાર કરે છે સોલંકી પરિવાર

સુરેન્દ્રનગરનો સોલંકી પરિવાર છેલ્લા 36 વર્ષથી ત્રિનેત્રેશ્વર ભગવાન માટે ધજા તૈયાર કરી રહ્યો છે. આ વર્ષે ધજા તૈયાર માટે છેલ્લા એક મહિનાથી 7 જેટલા કારીગરો સાથે તેઓ રાત-દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે. આ વખતની 52 ગજની ધજામાં ઓમનો આકાર બનાવવામાં આવ્યો છે. ટીક્કી અને અલગ અલગ પ્રકારના શણગાર પણ ધજાની અંદર કરવામાં આવ્યા છે.

52 ગજની ધજા કેમ?

27 નક્ષત્ર, 12 રાશિ, 04 દિશા, 09 ગ્રહનો સરળવાળો કરીએ એટલે 52નો આંક મળે છે એટલે આ તમામના પ્રતિક સ્વરૂપે તરણેતરના મેળામાં 52 ગજની આ ધજા ચડાવવામાં આવે છે.

5 કિલોમીટર દૂરથી થાય છે ધજાના દર્શન

ધજા તૈયાર કરનારા કેયુર સોલંકીના જણાવ્યા મુજબ, અમે જ્યારે પહેલીવાર ધજા બનાવી ત્યારે પાળિયાદ મંદિરના મહંત ઉનડ બાપુ હતા, તેમના દ્વારા 52 ગજની ધજા ચડાવવામાં આવી હતી. હવે નિર્મળાબા દ્વારા ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવની પૂજા-અર્ચના કરીને, ધજા ચડાવીને મેળો આગળ વધારવામાં આવી રહ્યો છે. તરણેતરના મેળામાં ચડાવાતી આ ધજાનું ખૂબ મહત્વ રહેલું છે. સૌરાષ્ટ્રના મંદિરોમાં ચડાવાતી ધજા પૈકી આ ધજાને સૌથી લાંબી માનવામાં આવે છે, આ ધજા ચડાવ્યા બાદ આસપાસના 5 કિલોમીટર સુધીના દૂરના વિસ્તારથી પણ લોકો તેને જોઈ શકે છે અને દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી શકે છે.

કેવી રીતે શરૂ થઈ 52ની ધજાની પરંપરા?

વર્ષ 1971માં જ્યારે પૂર આવ્યું, ત્યારે સોલંકી પરિવારના વડવાઓ દ્વારા સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો હતો કે, પૂર બાદ જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે તે થાળે પડશે, ત્યારે તેઓ મંદિરમાં ધજા ચડાવવામાં આવશે. વર્ષ 1990 સુધીમાં સોલંકી પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ સુધરી એટલે વર્ષ 1990થી જ તેમણે ધજા ચડાવવાની શરૂઆત કરી હતી. આ વર્ષે તેઓ 36મી વખત ત્રિનેત્રેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં 52 ગજની ધજા અર્પણ કરશે.

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TARNETAR FAIR
SOLANKI FAMILY
52 YARD LONG FLAG
BHADARVI SUD CHOTH
52 YARD LONG FLAG IN TARNENAR

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