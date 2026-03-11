અમરેલીના માણાવાવમાં સિંહણના હુમલામાં 5 વર્ષના બાળકનું મોત, સિંહણને પાંજરે પુરવામાં આવી
ધારીના માણાવાવ ગામમાં ગામની વાડી વિસ્તારમાં રમતા એક પાંચ વર્ષના બાળક પર સિંહણે હુમલો કર્યો હતો.
Published : March 11, 2026 at 12:24 PM IST
અમરેલી: અમરેલીના ધારી તાલુકાના માણાવાવ ગામમાં સિંહણના હુમલાની ઘટના બની છે. ગામની વાડી વિસ્તારમાં રમતા એક પાંચ વર્ષના બાળક પર સિંહણે હુમલો કરતા બાળકનું મોત થયું હતું, જેના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને શોકનો માહોલ ફેલાયો છે.
મળતી માહિતી અનુસાર, ખેતમજૂર પરિવારનો 5 વર્ષીય બાળક કટારા ધવલ વાડી પાસે રમતો હતો ત્યારે અચાનક એક સિંહણ ત્યાં આવી પહોંચી હતી. સિંહણે બાળક પર હુમલો કરી તેને ખેંચીને લઇ ગઇ હતી. સિંહણ બાળકને ખેતરમાં દૂર ઢસડીને લઇ ગઇ હતી. આ ઘટનામાં બાળકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી અને તેનું મોત થયું હતું.
ઘટનાની જાણ ગામલોકોમાં થતા ભારે દહેશત ફેલાઇ હતી. બનાવની જાણ વન વિભાગને કરવામાં આવતા સરસિયા રેન્જના RFO સહિત વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી વિકાસ યાદવ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને સિંહણને શોધવા માટે ત્રણ અલગ અલગ ટીમ બનાવવામાં આવી હતી.
વન વિભાગે આસપાસના વિસ્તારમાં પાંજરા પણ મુક્યા હતા જેથી હુમલાખોર સિંહણને ઝડપવામાં આવી શકે. વન વિભાગની ઝડપી કામગીરીને પગલે ગણતરીના કલાકોમાં જ સિંહણને પાંજરે પુરવામાં સફળતા મળી હતી. સરસિયા રેન્જના RFO મિનેષ પટેલની ટીમે સિંહણને પાંજરે પુરવામાં સફળતા મેળવી હતી. આ સિંહણને વધુ તપાસ અને સારવાર માટે જસાધર એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવે તેવી માહિતી મળી છે.
DCF વિકાસ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, બાળક પર હુમલાની માહિતી મળતા જ વન વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોચી હતી અને સમગ્ર વિસ્તાર કોર્ડન કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ઝડપી કામગીરીના કારણે સિંહણને પાંજરે પુરવામાં આવી છે અને તેને આગળની પ્રક્રિયા માટે એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે મોકલવામાં આવશે.
અમરેલીમાં સિંહના હુમલામાં એક વર્ષમાં ચાર લોકોના મોત
લાઠી તાલુકો – લુવારિયા ગામ (મે 2025)
22 વર્ષીય યુવક અરદીપભાઈ જસુભાઈ ખુમાણ પર સિંહે હુમલો કર્યો.
યુવક સિંહને જોવા ગયો હતો ત્યારે રાત્રે હુમલો થયો.
ગંભીર ઇજાઓને કારણે તેનું મોત થયું.
ધારી તાલુકો – પાણીયા ગામ (ફેબ્રુઆરી 2025)
7 વર્ષનો બાળક રાહુલ બારૈયા પર સિંહે હુમલો કર્યો.
બાળક નદી તરફ પાણી લેવા જઈ રહ્યો હતો ત્યારે હુમલો થયો.
બાદમાં બે સિંહોને પકડીને એનિમલ કેર સેન્ટરમાં ખસેડાયા.
ધારી તાલુકો – ગોવિંદપુર ગામ (ફેબ્રુઆરી 2026)
45 વર્ષીય મહિલા મંજુ સોલંકી કપડા ધોઈ રહી હતી ત્યારે સિંહણે હુમલો કર્યો.
ગંભીર ઇજાઓ અને વધુ રક્તસ્ત્રાવને કારણે હોસ્પિટલમાં મોત થયું.
ધારી તાલુકો – માણાવાવ ગામ (તાજેતરની ઘટના 2026)
ખેતમજૂર પરિવારના 5 વર્ષના બાળક પર સિંહણે હુમલો કર્યો.
બાળકને ખેતરમાં ખેંચી લઈ જઈ મોતને ઘાટ ઉતાર્યો.
બાદમાં વનવિભાગે હુમલાખોર સિંહણને પાંજરે પકડી.
આ પણ વાંચો: